Jak ujarzmić pamięć?

Nasz mózg lubi zdobywać nowe informacje – ale mimo to, nauka często kojarzy nam się z utrapieniem. Czy możemy ją sobie ułatwić? I czy szkoła powinna się zmienić? Gościem tegorocznej edycji Copernicus Festival (20-25 maja, Kraków) będzie światowej klasy specjalista w dziedzinie edukacji.

W jednej ze szkół dyrektor miał z dumą oznajmić wizytatorowi, że zamontował w ławkach pedały. W ten sposób chciał pomóc uczniom… aktywnie się uczyć. Dyrektor najprawdopodobniej źle zinterpretował stwierdzenie, że nauka jest najskuteczniejsza, gdy uczymy się aktywnie – a więc jesteśmy zaangażowani w proces nabywania wiedzy i aktywnie analizujemy nowe informacje. Gdyby dyrektor wspomniany przez Stanislasa Dehaene’a w książce „Jak się uczymy” chciał ułatwić uczniom naukę, powinien raczej sprawić, by byli w pełni skoncentrowani na próbach samodzielnego rozwiązania problemu. Dzięki temu nowe informacje byłyby głęboko przetwarzane przez różne obszary mózgu i lepiej utrwaliły się w pamięci.

Za każdym razem, kiedy próbujemy sobie przypomnieć konkretną informację, ślad pamięciowy jest wzmacniany, dzięki czemu następnym razem możemy szybciej ją wydobyć - tak się dzieje podczas testów i sprawdzania swojej wiedzy. Zamiast wielokrotnie czytać materiał do zapamiętania, lepiej spróbować kilkukrotnie o nim opowiedzieć.

Dla niektórych pomocne w zapamiętywaniu mogą być także tzw. mnemotechniki, czyli metody opierające się na skojarzeniach i wyobrażeniach. Zamiast próbować wbić sobie do głowy jakieś słowo, np. angielskie socks (skarpetki), możemy skojarzyć je z polskim sokiem i wyobrazić sobie kartony, na które nałożone są skarpetki. Im bardziej absurdalne wyobrażenie tym lepiej – bo zaskoczenie sprawia, że obraz lepiej zapadnie nam w pamięci. Po jakimś czasie skojarzenia mogą jednak przestać być oczywiste – dlatego ich skuteczność bywa krótkoterminowa.

Dlaczego to dla naszego mózgu takie ważne? Jak powinna wyglądać szkoła, by w pełni rozwijała potencjał uczniów? I czy badania nad mózgami pomagają w rozwoju sztucznej inteligencji? To pytania, na które odpowiedź będziemy mogli poznać podczas tegorocznej edycji Copernicus Festival dzięki Stanislasowi Dehaene’owi.

Stanislas Dehaene to ceniony neurobiolog, autor znaczących badań i publikacji, w szczególności z zakresu uczenia się i świadomości. Jest głównym doradcą francuskiego ministra edukacji. Jego celem jest stworzenie systemu kształcenia zgodnego z ustaleniami naukowymi, dostosowanego do wyzwań współczesnego świata. W polskim tłumaczeniu ukazały się jego książki „Jak się uczymy?” oraz „Świadomość i mózg”.

Copernicus Festival: Tajemnica potrwa od 20 do 25 maja. W ramach licznych wydarzeń naukowcy, artyści i humaniści będą opisywali próby rozwiązania największych zagadek – od początków wszechświata, przez nasze pochodzenie, aż po możliwe ścieżki rozwoju sztucznej inteligencji. Główne wykłady odbędą się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, a po nich mile widziane jest zadawanie pytań, których sformułowanie pozwoli Wam lepiej przyswoić nowe treści. Ale przede wszystkim: pamiętajcie by wziąć w nich udział!

Pełny program wydarzenia na www.copernicusfestival.com.

Materiał przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński.