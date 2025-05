Drużyna Energii gra o zdrowie młodzieży

Najlepszy sposób na utrzymanie odpowiedniego poziomu dobrej energii? Regularnie się męczyć.

Jak wskazuje WHO, systematyczna aktywność fizyczna wpływa pozytywnie nie tylko na kondycję fizyczną, ale też na motywację, emocjonalną stabilność i kompetencje społeczne. Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego programu Drużyna Energii – inicjatywy, która od lat zachęca szkolne społeczności do budowania zdrowych, sportowych nawyków.

Ruchu potrzebujemy w każdym wieku

O tym, że sport to zdrowie, mówią nie tylko porzekadła, ale też rzetelne dane naukowe. Regularny wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na koncentrację i ułatwia radzenie sobie ze zmiennością nastrojów, która w młodym wieku potrafi być wyjątkowo dotkliwa. Badania Harvard Medical School potwierdzają też, że ruch stymuluje rozwój hipokampu – obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć i uczenie się. Niestety raport wykonany na zlecenie Instytutu Matki i Dziecka w 2022 r. wskazuje, że jedynie 17% polskich nastolatków spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej. Na domiar złego tendencja jest spadkowa.



Co istotne, z badań wynika również, że pesymistyczne dane nie za bardzo motywują kogokolwiek do zmiany. Jak wynika z raportu WHO „Health-promoting schools framework” – młodzi ludzie nie zmieniają stylu życia przez słuchanie, a przez uczestnictwo. Najlepszą zachętą dla nastolatków są działania, które odwołują się do poczucia przynależności. Pomocny jest też przykład płynący od autorytetów i rówieśników. Na tych założeniach opiera się ogólnopolska sportowa akcja organizowana przez Energę z Grupy Orlen.

Lekcje WF-u mogą być frajdą dla wszystkich uczniów

Drużyna Energii to program dla uczniów klas 4–8 łączący elementy zespołowej rywalizacji i zabawy. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie całe szkoły, dając pretekst do grupowego wysiłku i współpracy w obrębie większej wspólnoty. Zamiast skupiać się na zatrważających danych statystycznych i krytyce dotychczasowego trybu życia nastolatków, Drużyna Energii motywuje do działania i pozwala wytworzyć zdrowe sportowe nawyki. Jak podkreśla Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA: „Chcemy włączyć młodzież do ruchu i pokazać im, że aktywny tryb życia może być frajdą – w szkole i poza nią pomaga zacieśniać relacje z rówieśnikami i bliskimi, nawiązywać nowe znajomości. Dzięki Drużynie Energii można będzie w tym sezonie poznać osobiście wybitnych sportowców jak Anna Rogowska czy Piotr Gruszka oraz znanych z mediów idoli młodego i starszego pokolenia”.



Do tegorocznej rywalizacji zgłosiło się aż 401 szkół z całej Polski. Przez cały maj na stronie Drużyny Energii pojawiać się będą zestawy ćwiczeń konkursowych. Aktywności zaprezentują kapitanowie pięciu drużyn – Jan Tatarowicz (zwycięzca „Ninja Warrior Polska”), Julita Ilczyszyn (ultramaratonka), Oskar Gierszewski (trener piłki nożnej), Hanna Maliszewska (reprezentantka Polski w Rugby 7) oraz Kacper Lachowicz (trener i promotor koszykówki).



Najbardziej zaangażowane szkoły zawalczą o nagrody w postaci: 15 tys. zł na sprzęt sportowy, zajęcia WF z ambasadorami projektu, a także wyjazd na turniej finałowy do Gdańska. Zwyciężą drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów – przyznawanych za frekwencję i ilość wykonanych ćwiczeń – oraz zdobywcy „dzikiej karty”, czyli szkoła, której zaangażowanie wyróżniać się będzie na tle innych.

Zdrowa przyszłość z pozytywną energią

Sport nie tylko poprawia kondycję fizyczną – wpływa też na życie wewnętrzne i rozwija umiejętności społeczne. Poprzez zdrową rywalizację i współtworzenie szkolnej drużyny – uczniowie mają szansę na nawiązanie bliższych przyjacielskich relacji. O wpływie sportowej wspólnoty i budowaniu własnego autorytetu w grupie mówi Jan Tatarowicz, ambasador projektu: „W szkole miałem świetnego wuefistę, z którym przechodziliśmy w ciągu roku przez wszystkie dyscypliny: lekkoatletykę, gry zespołowe czy gimnastykę, która była dla mnie wielkim odkryciem. To dzięki niej zaangażowałem się w street workout. Zacząłem ćwiczyć z większą ekipą i możliwość przekazywania moich umiejętności innym stała się ogromną motywacją do dalszego działania”. Uczestnicy Drużyny Energii również mają szansę zainspirować się sportowymi autorytetami, wyrobić zdrowe nawyki w obrębie szkolnej wspólnoty i zdobyć umiejętności, które kiedyś mogą zainspirować innych.



Tegoroczny finał programu ma także symboliczny, proekologiczny wymiar – szkoły, które wezmą w nim udział, przyjmują nazwy nawiązujące do żywiołów, z których pozyskiwana jest odnawialna energia – ziemi, wiatru, słońca czy wody. To wyraźny sygnał, że wspólnota, w którą wierzy Drużyna Energii, myśli o zdrowej przyszłości – nie tylko na poziomie indywidualnym. Piąta drużyna nazwana została Drużyną Serca – źródła naszej wewnętrznej energii i symbolu pozytywnych międzyludzkich relacji.



Szczegółowe informacje o projekcie i zestawy ćwiczeń do wykonywania w szkole lub domu znaleźć można na DruzynaEnergii.pl