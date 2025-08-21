Szlakiem wiedzy z Przemkiem Kossakowskim – nowym ambasadorem Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego

Przemek Kossakowski, dziennikarz i podróżnik, zaprasza do wspólnej wyprawy po wiedzę. Kierunek? Edukacja w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Zobacz, dlaczego warto wybrać tę uczelnię – co oferuje oraz jak wyglądają studia – i postaw pierwszy krok w stronę zmiany!

Kierunek Edukacja z Przemkiem Kossakowskim

„Jestem absolutnie przekonany o tym, że wiedza jest potęgą. Wiedza jest siłą, która zmienia świat” – mówi Przemek Kossakowski, nowy ambasador Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, zachęcając do wyruszenia w podróż w niezwykłym kierunku, jakim jest edukacja. To zaproszenie do poznawania siebie, przekraczania własnych granic i otwierania się na zmianę, gdzie nie ma jednej, właściwej drogi – każdy może rozpocząć edukacyjną przygodę niezależnie od wieku, życiowego etapu i wcześniejszych doświadczeń.

Przemek Kossakowski, znany ze swoich licznych podróży i działalności publicystycznej, nie bez przyczyny reprezentuje kampanię WSKZ – Kierunek Edukacja. Jego nietuzinkowa biografia, zgromadzone przez lata doświadczenia oraz szczera pasja do odkrywania świata i poznawania ludzi w pełni oddają wartości, którymi kieruje się uczelnia. Kossakowski to postać, której przykład udowadnia, że warto podążać za pasją i zdobywać szczyty wiedzy na własnych zasadach.

Dlaczego Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego?

Wiedza to kapitał, który rośnie wraz z każdym dniem i nigdy nie traci na wartości. Dlatego tak ważne jest, aby czerpać ją ze źródła, które stawia na wysokie standardy kształcenia. To misja Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która może towarzyszyć Ci w tej niezwykłej podróży.

Studia, które odpowiadają na potrzeby rynku

WSKZ oferuje bogaty i zróżnicowany wybór kierunków studiów. Dzięki temu każdy, kto pragnie się rozwijać, zdobywać nowe kompetencje lub poszerzać swoje horyzonty, znajdzie w ofercie coś dla siebie. Niezależnie od wieku, dotychczasowego doświadczenia czy obranej ścieżki zawodowej, studenci i słuchacze znajdą tu programy studiów dopasowane do ich potrzeb i aspiracji, a jak przekonuje ambasador WSKZ, Przemek Kossakowski: „Postępowanie w zgodzie z sobą, w zgodzie ze swoim sercem i w zgodzie ze swoją pasją jest kluczowe”.

Uczelnia posiada szeroką propozycję studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, bogatą ofertę aż 15 kategorii studiów podyplomowych oraz studia MBA wpisujące się w zapotrzebowanie współczesnego biznesu. W ofercie WSKZ znalazły się kierunki, które w roku akademickim 2024/2025 cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kandydatów – m.in. zarządzanie, informatyka, psychologia czy prawo.