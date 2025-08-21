Szlakiem wiedzy z Przemkiem Kossakowskim – nowym ambasadorem Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego
Kierunek Edukacja z Przemkiem Kossakowskim
„Jestem absolutnie przekonany o tym, że wiedza jest potęgą. Wiedza jest siłą, która zmienia świat” – mówi Przemek Kossakowski, nowy ambasador Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, zachęcając do wyruszenia w podróż w niezwykłym kierunku, jakim jest edukacja. To zaproszenie do poznawania siebie, przekraczania własnych granic i otwierania się na zmianę, gdzie nie ma jednej, właściwej drogi – każdy może rozpocząć edukacyjną przygodę niezależnie od wieku, życiowego etapu i wcześniejszych doświadczeń.
Przemek Kossakowski, znany ze swoich licznych podróży i działalności publicystycznej, nie bez przyczyny reprezentuje kampanię WSKZ – Kierunek Edukacja. Jego nietuzinkowa biografia, zgromadzone przez lata doświadczenia oraz szczera pasja do odkrywania świata i poznawania ludzi w pełni oddają wartości, którymi kieruje się uczelnia. Kossakowski to postać, której przykład udowadnia, że warto podążać za pasją i zdobywać szczyty wiedzy na własnych zasadach.
Dlaczego Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego?
Wiedza to kapitał, który rośnie wraz z każdym dniem i nigdy nie traci na wartości. Dlatego tak ważne jest, aby czerpać ją ze źródła, które stawia na wysokie standardy kształcenia. To misja Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która może towarzyszyć Ci w tej niezwykłej podróży.
Studia, które odpowiadają na potrzeby rynku
WSKZ oferuje bogaty i zróżnicowany wybór kierunków studiów. Dzięki temu każdy, kto pragnie się rozwijać, zdobywać nowe kompetencje lub poszerzać swoje horyzonty, znajdzie w ofercie coś dla siebie. Niezależnie od wieku, dotychczasowego doświadczenia czy obranej ścieżki zawodowej, studenci i słuchacze znajdą tu programy studiów dopasowane do ich potrzeb i aspiracji, a jak przekonuje ambasador WSKZ, Przemek Kossakowski: „Postępowanie w zgodzie z sobą, w zgodzie ze swoim sercem i w zgodzie ze swoją pasją jest kluczowe”.
Uczelnia posiada szeroką propozycję studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, bogatą ofertę aż 15 kategorii studiów podyplomowych oraz studia MBA wpisujące się w zapotrzebowanie współczesnego biznesu. W ofercie WSKZ znalazły się kierunki, które w roku akademickim 2024/2025 cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kandydatów – m.in. zarządzanie, informatyka, psychologia czy prawo.
Elastyczna edukacja na własnych warunkach
Możliwość samodzielnego zarządzania rytmem nauki to fundament nowoczesnej edukacji wyższej. Studenci, którzy opuszczają mury szkół średnich, chcą móc uczyć się na własnych zasadach – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego realizuje tę wizję poprzez studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To rozwiązanie, które służy zarówno osobom pracującym, rodzicom żonglującym wieloma obowiązkami domowymi, jak i maturzystom pragnącym jednocześnie studiować i budować pierwsze doświadczenie zawodowe.
Uczelnia zapewnia nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych, znajdujących się na nowoczesnej platformie e-learningowej, co umożliwia studentom naukę według własnego harmonogramu i stylu życia. Zastosowanie działających w ten sposób nowoczesnych technologii w procesie edukacji buduje dodatkowo kompetencje związane z zarządzaniem czasem, planowaniem i samodyscypliną.
Wykładowcy i praktycy z renomowanych uczelni
Grono nauczycieli akademickich to cenny atut Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Uczelnia współpracuje zarówno z praktykami oraz wykładowcami z Polski, jak i zagranicznymi ekspertami z międzynarodowych ośrodków naukowych takich jak Cambridge, Harvard, Uniwersytet Browna czy Imperial College Business School. To unikalna możliwość obcowania z wiedzą i doświadczeniem osób, które wyznaczają kierunki rozwoju w swoich branżach. Dzięki temu studenci WSKZ mają dostęp do perspektyw, które wykraczają poza lokalny kontekst – poznają globalne trendy i innowacyjne metody rozwiązywania problemów.
Wiedza to siła, która zmienia świat. Wybierz studia, które odmienią Twoją przyszłość i ruszaj w podróż! Wejdź na https://studia-online.pl/kierunek-edukacja-z-przemkiem-kossakowskim.
