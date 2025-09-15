Rozpocznij studia podyplomowe z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

Nie stój w miejscu – zainwestuj w swoją przyszłość. Studia podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to szansa na odkrycie nowych możliwości oraz zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy.

Współczesny rynek pracy wymaga od nas elastyczności, odwagi i gotowości do ciągłego uczenia się. To właśnie dlatego tysiące osób decyduje się dziś na studia podyplomowe – by zdobyć nowe kwalifikacje, spełnić zawodowe marzenia albo otworzyć drzwi do zupełnie nowej kariery.

Poznaj pełną ofertę naszych studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych, które przygotowują do wyzwań XXI wieku. Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych, a także kadry zarządzającej. Niezależnie od tego, czy chcesz rozwinąć się w swojej branży, czy otworzyć drzwi do zupełnie nowej kariery – znajdziesz coś dla siebie.

Wybierz program, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

1) Studia z zakresu przywództwa oraz zarządzania:

Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu;

Studia podyplomowe. Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą;

Studia podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego;

Studia podyplomowe Rekrutacja i Headhunting — Poziom Ekspercki.

2) Studia z zakresu prawa i administracji:

Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji;

Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania;

Studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia.

3) Studia z zakresu zielonych kompetencji:

Studia podyplomowe Odnawialne Źródła Energii;

Studia podyplomowe Zrównoważona gospodarka odpadami w dobie GOZ;

Studia podyplomowe Zarządzanie śladem węglowym.

4) Studia dla nauczycieli i pedagogów:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela;

Studia podyplomowe Edukacja przyrodnicza;

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja zdrowotna;

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny;

Studia Podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób

z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu;

z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych;

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne do Nauczania Drugiego Przedmiotu - Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego;

Podyplomowe Studia Doskonalące Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego;

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Arteterapia;

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dla Nauczycieli;

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej;

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne.

5) Studia dla innych wybranych grup zawodowych (osoby pracujące w instytucjach, osoby zainteresowane regionalizmem, przemysłem kreatywnym, katecheci):

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie;

Studia podyplomowe Projektowanie usług w przemysłach kreatywnych i w kulturze;

Studia podyplomowe Specjalista do spraw opieki senioralnej;

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości.

Twoja przyszłość w Twoich rękach

Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe technologie, zmieniające się potrzeby pracodawców oraz globalne wyzwania sprawiają, że stałe podnoszenie kwalifikacji staje się nie tyle opcją, co koniecznością. Studia podyplomowe to doskonały sposób, aby nadążyć za tymi zmianami – a często także je wyprzedzić.

Postaw na siebie – studia podyplomowe to inwestycja w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się wśród konkurencji na rynku pracy.

Otwórz się na nowe perspektywy – zdobądź świeżą wiedzę i kompetencje, które umożliwią Ci wejście na wyższy poziom zawodowy.

Zwiększ swoją wartość – dzięki studiom podyplomowym otrzymasz praktyczne narzędzia do skuteczniejszego realizowania planów i awansowania w karierze.

Sprawdź, co możesz zyskać

Dzięki elastycznej formule studiów, doświadczeniu wykładowców-praktyków oraz networkingowi z ambitnymi menedżerami i przedsiębiorcami, absolwenci zyskują realne narzędzia do podnoszenia efektywności biznesu i budowania przewagi konkurencyjnej w swojej branży. Połącz doświadczenie z poszerzaniem wiedzy. Sprawdź ofertę Uniwersytetu Śląskiego.