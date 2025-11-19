Edukacja nową walutą przyszłości. Black Weeks w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Nie da się przewidzieć przyszłości, ale można się na nią przygotować. Jedną z najpewniejszych inwestycji jest… edukacja. WSKZ w ramach Black Weeks daje szansę, by rozpocząć studia nawet o 40% taniej.

Przyszłość należy do tych, którzy chcą się rozwijać

Jak wynika z raportu The Future of Jobs 2023, do 2027 roku aż 44% umiejętności pożądanych obecnie na rynku pracy ulegnie zmianie. Choć trudno dziś przewidzieć, jak rzeczywiście będzie wyglądał rynek pracy za kilka lat, jedno jest pewne – najlepiej poradzą sobie ci, którzy chcą się rozwijać.

Edukacja stała się nie tylko inwestycją w karierę, ale również synonimem determinacji – zdolności do reagowania na kryzysy i zmiany. To nie przypadek, że po pandemicznym spadku liczba studentów w Polsce znów rośnie – jak podaje GUS, w 2024 roku studiowało ponad 1,28 mln osób.

Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie pozostawiają wątpliwości – osoby z wyższym wykształceniem zarabiają średnio o 50-60% więcej i rzadziej tracą pracę. To najlepszy dowód na to, że edukacja jest jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji.

Cyfrowa rewolucja edukacji

Jeszcze niedawno studiowanie oznaczało konieczność radykalnych zmian w życiu. Dziś, dzięki cyfryzacji edukacji, nauka może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie.

Według danych Eurostatu w 2024 roku aż 33% Europejczyków w wieku 16–74 uczyło się online. To znak nowej epoki edukacyjnej: nauka nie jest już przywilejem – stała się dostępna dla każdego.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad 20 lat rozwija model edukacji z wykorzystaniem sprawdzonych metod kształcenia na odległość. Uczelnia zapewnia całodobowy dostęp do intuicyjnej platformy e-learningowej, która umożliwia naukę zgodnie z własnym harmonogramem.