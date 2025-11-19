Edukacja nową walutą przyszłości. Black Weeks w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego
Przyszłość należy do tych, którzy chcą się rozwijać
Jak wynika z raportu The Future of Jobs 2023, do 2027 roku aż 44% umiejętności pożądanych obecnie na rynku pracy ulegnie zmianie. Choć trudno dziś przewidzieć, jak rzeczywiście będzie wyglądał rynek pracy za kilka lat, jedno jest pewne – najlepiej poradzą sobie ci, którzy chcą się rozwijać.
Edukacja stała się nie tylko inwestycją w karierę, ale również synonimem determinacji – zdolności do reagowania na kryzysy i zmiany. To nie przypadek, że po pandemicznym spadku liczba studentów w Polsce znów rośnie – jak podaje GUS, w 2024 roku studiowało ponad 1,28 mln osób.
Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nie pozostawiają wątpliwości – osoby z wyższym wykształceniem zarabiają średnio o 50-60% więcej i rzadziej tracą pracę. To najlepszy dowód na to, że edukacja jest jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji.
Cyfrowa rewolucja edukacji
Jeszcze niedawno studiowanie oznaczało konieczność radykalnych zmian w życiu. Dziś, dzięki cyfryzacji edukacji, nauka może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie.
Według danych Eurostatu w 2024 roku aż 33% Europejczyków w wieku 16–74 uczyło się online. To znak nowej epoki edukacyjnej: nauka nie jest już przywilejem – stała się dostępna dla każdego.
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad 20 lat rozwija model edukacji z wykorzystaniem sprawdzonych metod kształcenia na odległość. Uczelnia zapewnia całodobowy dostęp do intuicyjnej platformy e-learningowej, która umożliwia naukę zgodnie z własnym harmonogramem.
Inwestycja w kompetencje przyszłości
Z jednej strony – intensywnie rośnie popyt na ekspertów IT, analityków danych czy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Z drugiej – nie maleje zapotrzebowanie na psychologów, pedagogów oraz nauczycieli, którzy potrafią zrozumieć emocje, procesy społeczne i wpływ zmian technologicznych na ludzi.
Z raportu Barometr zawodów 2025 wynika, że psycholodzy, psychoterapeuci oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów w Polsce. Jednocześnie szacuje się, że liczba absolwentów kierunków informatycznych powinna wzrosnąć kilkukrotnie, aby sprostać potrzebom gospodarki cyfrowej.
Oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego łączy dwa pozornie odległe światy – humanistyczny i technologiczny. Uczelnia stawia zarówno na studia z zakresu psychologii czy przygotowania pedagogicznego, jak i na studia z obszaru nowych technologii: informatyki, cyberbezpieczeństwa czy programowania.
Black Weeks – edukacja bez barier
Akcja Black Weeks to nie tylko promocja, lecz także symboliczny gest – zachęta, by zrobić pierwszy krok w stronę rozwoju. W jej ramach można rozpocząć studia nawet o 40% taniej. Oferta obejmuje wszystkie poziomy kształcenia: studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie, jednolite magisterskie, podyplomowe i MBA.
Rekrutacja jest otwarta. Cały proces odbywa się online i ogranicza do trzech prostych kroków: wybór studiów, wypełnienie formularza i finalizacja zapisu.
Wiedza jako nowa waluta przyszłości
Wiedza i kompetencje to dziś najpewniejszy kapitał. Jak pokazują analizy OECD i Banku Światowego, zwrot z inwestycji w edukację sięga średnio 6–10% rocznie. Ale wartość wiedzy wykracza poza liczby – to ona daje niezależność i poczucie sprawczości.
Akcja Black Weeks w WSKZ to nie tylko szansa na tańsze studia. To zachęta do tego, by świadomie zainwestować w siebie i w rozwój, który przynosi trwałe efekty.
