Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja
7 kwietnia 2026
Nauka

Pulsar zaprasza na cykl spotkań „Dlaczego fakty do nas nie przemawiają?

Dlaczego zmiany klimatu nami nie wstrząsają, choć scenariusz przez nie pisany raczej nie może się skończyć dla naszego gatunku happy endem? Dlaczego ludzki mózg nie jest zbyt chętny do poszukiwania prawdy, za to z lubością stosuje skróty poznawcze? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie podczas dyskusji „Dlaczego fakty do nas nie przemawiają?”, zaplanowanej na 10 kwietnia o godz. 18 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

O zmianach klimatu można mówić różnymi naukowymi językami. Psychologiczny opisuje emocje, jakie ten problem budzi, i to, jak człowiek sobie z nimi radzi. Neurobiologiczny pozwala na wgląd w działanie mózgu, który jest świadomy zagrożenia, a jednocześnie ulega pokusie szukania nie prawdy, tylko wygodnej pewności. Językiem socjologicznym da się zdiagnozować wpływ, jaki w kwestiach klimatycznych wywierają na jednostki i społeczeństwa portale społecznościowe, media oraz politycy. I kto jakie partykularne interesy dzięki temu załatwia.

Tymi właśnie językami operują trzy naukowczynie, które przyjęły nasze zaproszenie do rozmowy na temat „Dlaczego fakty do nas nie przemawiają”, zaplanowanej na 10 kwietnia o godz. 18 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82). Współorganizatorami spotkania są CK Zamek i Miasto Poznań.

W dyskusji udział wezmą

dr Julia Wahl
z Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka Wydziału Biologii UAM

Psycholożka, trenerka podejścia uważności i współczucia, wykładowczyni, założycielka i dyrektorka The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl) oraz Polskiej Szkoły Uważności (www.polskaszkolauwaznosci), kierowniczka i pomysłodawczyni Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz Krakowie, Podyplomowych Studiów Ekopsychologii, Ekoterapii i Zmiany Społecznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Szkolenia z Compassion-Focused Therapy (CFT)/Compassionate Mind Training (CMT) (www.cftpoland.pl) oraz Szkolenia Ekoterapii (www.ekoterapia.com.pl) w Polsce. Autorka książek, m.in. „Być lepszym dla siebie i dla świata. Terapia Skoncentrowana na Współczucia w życiu i w terapii” (Wyd. Sensus).

Dominika Zaremba
z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i SWPS

Psycholożka, psychotraumatolożka oraz badaczka emocji i mózgu. Pisze doktorat w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, gdzie w ramach polsko-norweskiego projektu „Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań” badała wpływ emocji klimatycznych na podejmowanie działań na rzecz klimatu. W pracy naukowej łączy metody psychologiczne z neuroobrazowaniem metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą, a jej działalność badawcza została wyróżniona m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów oraz Nagrodą Dyrektora Instytutu Nenckiego PAN dla najlepszych doktorantów. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Ekopsychologia, Ekoterapia i Zmiana społeczna” na Uniwersytecie SWPS, a także pracuje jako terapeutka we własnym gabinecie.

dr Dominika Czerniawska-Szejda
z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW


Socjolożka i badaczka, od ponad 15 lat łącząca metody obliczeniowe z naukami społecznymi. Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 roku, a szkolenie doktoranckie i postdoktorskie odbyła w Mitchell Centre for Social Network Analysis na Uniwersytecie w Manchesterze. W latach 2021–2025 pracowała w projekcie INSCONS na Uniwersytecie w Lejdzie, badając międzynarodową współpracę naukową. Jest też autorką badań nad nierównościami płciowymi w nauce oraz nad tym, jak struktura sieci współpracy wpływa na dostęp do unikalnych zasobów naukowych. Jako członkini zespołu naukowego projektu „Nauka Sprawdza" – systemowej odpowiedzi Uniwersytetu Warszawskiego na dezinformację podszywającą się pod autorytet nauki – kierowała analizami, które ujawniły skalę problemu: jej zespół zidentyfikował ponad milion publicznych wpisów i komentarzy powiązanych z dezinformacją naukową w polskim internecie w ciągu zaledwie dwóch lat.
Prowadzenie: Katarzyna Czarnecka

Wydarzenie towarzyszące: BioFoNIA – Jacek Mazurkiewicz

Czy może być źródłem dezinformacji? W jaki sposób potrzeba poszukiwania prawdy wpływa na jej odbiór przez słuchaczy? To pytania dotyczące muzyki, które kontrabasista, kompozytor i performer, stawia swoim autorskim projektem. Powstał on z potrzeby zrozumienia i wykorzystania procesów elektrycznych zachodzących w roślinach pod kątem współtworzenia muzyki. BioFoNIA to synteza muzyki współczesnej i nauki. Projekt, w którym autor korzystając ze zbudowanego do tego celu wzmacniacza używa roślin do kontrolowania systemu modularnego, chcąc przedstawić inny punkt widzenia muzyki. Wykraczając poza ogólnodostępne rozwiązania wykorzystywane obecnie w tej dziedzinie sztuki, autor wykona również na żywo utwór z towarzyszeniem roślin jako bio-kontrolera.
Będzie on poprzedzony krótkim wykładem przybliżającym sonifikację przyrody oraz jej wykorzystania w kulturze i sztuce. To zjawisko wykorzystujące „energię elektryczną roślin” staje się obecnie bardzo popularnym zagadnieniem, ale równocześnie niezwykle podatnym gruntem dla dezinformacji i fałszywie skutecznych produktów zalewających rynek urządzeń muzycznych.
Jacek Mazurkiewicz swoje dźwięki składa w całość, bazując na wrażeniach emocjonalnych i pulsie. Łącząc akustykę z elektroniką wciąż poszukuje nowego brzmienia. Współtworzy głównie projekty autorskie (Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego, Jachna/Mazurkiewicz/Buhl, Modular String Trio, 3FoNIA, Mikołaj Trzaska/Jacek Mazurkiewicz). Zajmuje się udźwiękowieniem, komponowaniem i produkcją muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami.


Wydarzenie na Facebooku

Poznańskie spotkanie jest pierwszym z cyklu „Podróż po wiedzę”. Kolejne, poświęcone innym tematom, odbędą się w maju w Gdyni, w czerwcu w Krakowie, we wrześniu w Warszawie, w październiku w Lublinie, w listopadzie w Szczecinie oraz w grudniu w Katowicach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. A już teraz – w imieniu popularnonaukowego portalu „Polityki” projektpulsar.pl – zapraszamy czytelników na wszystkie spotkania.

SPONSOREM CYKLU SPOTKAŃ JEST ENEA.

Polityka (3559); Nauka ProjektPulsar.pl; s. 65

Redakcja

Reklama

Pokaż więcej
Reklama