Prawo, które warto usłyszeć. Kampania Pro Lex Optima WSKZ

Aż 41% Polaków nie potrafi ocenić swojej znajomości prawa – tak wynika z badania „Świadomość prawna Polaków” przeprowadzonego przez agencję SW Research.

Trudno o wyraźniejszy sygnał, że dla wielu osób system prawny pozostaje obszarem niepewności, mimo że reguluje niemal każdy wymiar codziennego życia. W odpowiedzi na ten deficyt wiedzy powstała kampania Pro Lex Optima Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, łącząca popularyzację prawa w formule eksperckiego podcastu z możliwością zdobycia formalnego wykształcenia prawniczego.

Prawo jako język współczesności

Prawo to narzędzie służące do poruszania się w złożonej rzeczywistości społecznej i technologicznej. Nie chodzi jedynie o znajomość przepisów. Chodzi o rozumienie mechanizmów: kto ponosi odpowiedzialność, jakie są granice wolności, jak państwo reaguje na nowe zjawiska, gdzie kończy się autonomia jednostki, a zaczyna interes publiczny.

Edukacja prawna jest dziś jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego, a sam zawód prawnika ewoluuje, wymagając kompetencji interdyscyplinarnych: rozumienia technologii, umiejętności komunikacji w przestrzeni publicznej i analizy ryzyka. Na tle tych przemian powstał projekt Pro Lex Optima realizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Ekspercka rozmowa zamiast klasycznego wykładu

Projekt Pro Lex Optima opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest podcast „Prawo, które warto usłyszeć”. Jego formuła odbiega od tradycyjnego modelu akademickiego wykładu. Pozwala uchwycić napięcia i wątpliwości, które w tekście prawnym bywają niewidoczne. Umożliwia też pokazanie, że przepisy nie istnieją w próżni, lecz funkcjonują w określonym kontekście społecznym i politycznym.

W odcinkach podejmowane są tematy związane z edukacją prawną, prawami człowieka, odpowiedzialnością w relacjach zawodowych i prywatnych, a także z wpływem nowych technologii na praktykę prawniczą.

– Prawo nie stoi w miejscu. Razem z moimi gośćmi analizujemy, jak sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na sposób wykonywania pracy prawnika i co to oznacza dla przyszłej kariery młodych adeptów prawa – mówi dr Kamil Stępniak, współprowadzący podcast. – Od trudnych spraw o „alimenty na zwierzęta” po skomplikowane kwestie ochrony danych – pokazujemy prawo w jego ludzkim, praktycznym wymiarze – dodaje.

Do podcastu zapraszane są osoby aktywnie uczestniczące w debacie publicznej: sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, dr hab. Monika Płatek, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. dr hab. Marlena Sakowska-Baryła czy dr Piotr Dobrowolski.

Podcast prowadzą prawnicy związani z WSKZ: dr Natalia Najgiebauer, specjalizująca się w prawie cywilnym i prawach człowieka, dr Agnieszka Sobieska, zajmująca się m.in. filozofią prawa i etycznymi wyzwaniami związanymi z AI, a także dr Kamil Stępniak – konstytucjonalista i adiunkt Instytutu Prawa WSKZ.

– W podcaście wychodzimy poza ramy podręczników. To wiedza z pierwszej ręki od uznanych ekspertów, którzy na co dzień kształtują polski system prawny i mierzą się z jego najbardziej zawiłymi aspektami – podkreśla współprowadzący.