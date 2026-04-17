Prawo, które warto usłyszeć. Kampania Pro Lex Optima WSKZ

Trudno o wyraźniejszy sygnał, że dla wielu osób system prawny pozostaje obszarem niepewności, mimo że reguluje niemal każdy wymiar codziennego życia. W odpowiedzi na ten deficyt wiedzy powstała kampania Pro Lex Optima Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, łącząca popularyzację prawa w formule eksperckiego podcastu z możliwością zdobycia formalnego wykształcenia prawniczego.
Prawo jako język współczesności
Prawo to narzędzie służące do poruszania się w złożonej rzeczywistości społecznej i technologicznej. Nie chodzi jedynie o znajomość przepisów. Chodzi o rozumienie mechanizmów: kto ponosi odpowiedzialność, jakie są granice wolności, jak państwo reaguje na nowe zjawiska, gdzie kończy się autonomia jednostki, a zaczyna interes publiczny.
Edukacja prawna jest dziś jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego, a sam zawód prawnika ewoluuje, wymagając kompetencji interdyscyplinarnych: rozumienia technologii, umiejętności komunikacji w przestrzeni publicznej i analizy ryzyka. Na tle tych przemian powstał projekt Pro Lex Optima realizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.
Ekspercka rozmowa zamiast klasycznego wykładu
Projekt Pro Lex Optima opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest podcast „Prawo, które warto usłyszeć”. Jego formuła odbiega od tradycyjnego modelu akademickiego wykładu. Pozwala uchwycić napięcia i wątpliwości, które w tekście prawnym bywają niewidoczne. Umożliwia też pokazanie, że przepisy nie istnieją w próżni, lecz funkcjonują w określonym kontekście społecznym i politycznym.
W odcinkach podejmowane są tematy związane z edukacją prawną, prawami człowieka, odpowiedzialnością w relacjach zawodowych i prywatnych, a także z wpływem nowych technologii na praktykę prawniczą.
– Prawo nie stoi w miejscu. Razem z moimi gośćmi analizujemy, jak sztuczna inteligencja i nowe technologie wpływają na sposób wykonywania pracy prawnika i co to oznacza dla przyszłej kariery młodych adeptów prawa – mówi dr Kamil Stępniak, współprowadzący podcast. – Od trudnych spraw o „alimenty na zwierzęta” po skomplikowane kwestie ochrony danych – pokazujemy prawo w jego ludzkim, praktycznym wymiarze – dodaje.
Do podcastu zapraszane są osoby aktywnie uczestniczące w debacie publicznej: sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, dr hab. Monika Płatek, adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, prof. dr hab. Marlena Sakowska-Baryła czy dr Piotr Dobrowolski.
Podcast prowadzą prawnicy związani z WSKZ: dr Natalia Najgiebauer, specjalizująca się w prawie cywilnym i prawach człowieka, dr Agnieszka Sobieska, zajmująca się m.in. filozofią prawa i etycznymi wyzwaniami związanymi z AI, a także dr Kamil Stępniak – konstytucjonalista i adiunkt Instytutu Prawa WSKZ.
– W podcaście wychodzimy poza ramy podręczników. To wiedza z pierwszej ręki od uznanych ekspertów, którzy na co dzień kształtują polski system prawny i mierzą się z jego najbardziej zawiłymi aspektami – podkreśla współprowadzący.
Od refleksji do kształcenia
Drugim wymiarem kampanii Pro Lex Optima jest promocja studiów z obszaru prawa. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przede wszystkim oferuje jednolite studia magisterskie, m.in. Prawo, Prawo w biznesie oraz Prawo karne. To pięcioletnia ścieżka prowadząca do tytułu magistra, obejmująca zarówno fundamenty systemu prawnego, jak i zagadnienia specjalistyczne.
Dla osób posiadających już wykształcenie wyższe przewidziano studia podyplomowe, koncentrujące się na konkretnych obszarach prawa – takich jak mediacje czy prawo pracy.
Ofertę uzupełniają elitarne studia MBA dla prawników. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć wiedzę prawniczą z kompetencjami menedżerskimi.
Studia realizowane są w nowoczesnej formule z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, co odpowiada potrzebom osób łączących naukę z aktywnością zawodową. Tego rodzaju elastyczność staje się istotnym elementem współczesnej edukacji, zwłaszcza w przypadku studiów wymagających aktualizacji wiedzy w związku ze zmianami legislacyjnymi.
W ramach kampanii Pro Lex Optima Uczelnia przewidziała również preferencyjne warunki rozpoczęcia studiów z obszaru prawa – z rabatem nawet 40%.
Prawo jako element kultury obywatelskiej
Projekt Pro Lex Optima wpisuje się w szerszy proces redefinicji roli prawa w życiu społecznym. Z jednej strony mamy rosnącą liczbę regulacji i specjalizacji, z drugiej – potrzebę tłumaczenia ich znaczenia w sposób zrozumiały dla obywateli.
– Edukacja prawna to fundament społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla dr Kamil Stępniak.
To zdanie można potraktować nie tylko jako deklarację, lecz także jako punkt wyjścia do szerszej refleksji. W świecie, w którym decyzje podejmowane są w oparciu o złożone procedury, a technologie zmieniają relacje między jednostką a państwem, umiejętność rozumienia prawa staje się elementem kompetencji obywatelskiej.
Nie chodzi o to, by każdy był prawnikiem. Chodzi o to, by coraz więcej osób rozumiało mechanizmy, które kształtują ich prawa i obowiązki. W tym sensie edukacja prawnicza – zarówno ta formalna, jak i popularyzatorska – przestaje być tylko zawodowym wyborem, a staje się odpowiedzią na wyzwania współczesności.
– Słuchając naszych rozmów, zyskujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy, która w praktyce pozwala poznać obowiązujące przepisy i ich realny wpływ na nasze codzienne decyzje – podkreśla dr Stępniak. – To prawo, które warto usłyszeć, dostępne 24/7, przygotowane przez ludzi z pasją, dla których prawo to misja i droga do lepszej przyszłości – podsumowuje.
