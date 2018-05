Raport CSR: żywienie i sport w trosce o zdrowie dzieci

15 maja miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Proszę opowiedzieć, co to było?

Nestlé jest jednym z największych producentów żywności na świecie. Nasze produkty są obecne w 191 krajach. To do czegoś zobowiązuje. Chcemy być odpowiedzialni i mieć wpływ na to, co się wokół nas dzieje. Chcemy, żeby ludzie również dzięki nam mieli lepsze życie i lepszą przyszłość. Taki też jest nasz cel strategiczny we wszystkich krajach, w których Nestlé działa. Realizujemy go poprzez różne działania – udoskonalamy receptury i profil żywieniowy naszych produktów czy też organizujemy programy edukacyjne mające inspirować i angażować ludzi do prowadzenia zdrowszego stylu życia. Szczególną uwagę poświęcamy dzieciom. To z myślą o nich stworzyliśmy program Nestlé for Healthier Kids (Nestlé dla zdrowszych dzieci). Wierzymy, że pomagając nowym pokoleniom prawidłowo się odżywiać i zachęcając je do aktywności fizycznej, w efekcie poprawimy jakość ich życia i przyczynimy się do tego, że będą zdrowsze w przyszłości.

Nestlé for Healthier Kids ruszył 15 maja. Program stanowi rodzaj parasola, pod którym znajdą się nasze dotychczasowe i nowe działania skierowane do dzieci. Opieramy je na sześciu zdrowych nawykach żywieniowych, których wprowadzenie w życie i przestrzeganie będzie miało pozytywne efekty dla zdrowia dzieci, i nie tylko. Te nawyki to: karm dziecko jak dziecko; jedz pożywne i różnorodne produkty; pij wodę; zarządzaj wielkością porcji; jedz posiłki z rodziną; baw się i bądź aktywny fizycznie.

A jak program Nestlé for Healthier Kids przekłada się na to, co robicie w Polsce?

Z myślą o dzieciach organizujemy lub jesteśmy partnerem takich inicjatyw, jak: „Lekkoatletyka dla każdego!”, „Żyj smacznie i zdrowo” czy „Wybieram wodę”. Każdy z tych projektów zrodził się z troski o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci.

Najdłużej, bo od 2010 r., nasza marka Winiary organizuje program „Żyj smacznie i zdrowo” skierowany do dzieci z gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych, którym chcemy pomóc w ich wyborach żywieniowych i pierwszych próbach kulinarnych. Nauczyć, jak gotować i przygotowywać zdrowe, proste posiłki. Jak je urozmaicać, jak bilansować, żeby wszystkie wartościowe składniki znalazły się w nich w odpowiednich proporcjach. Młodzi ludzie, dokonując pierwszych samodzielnych wyborów żywieniowych, często mają z tym problem. Trzeba im to mądrze wyjaśniać i pokazywać zalety zbilansowanej diety, i najlepiej, aby pracowały razem ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, dla których przygotowujemy pomoce naukowe. Przez 7 lat wzięło w nim udział prawie 900 tys. uczniów z całej Polski.

Od trzech lat Nestlé mocno angażuje się w program „Lekkoatletyka dla każdego!” przygotowany dla dzieci i młodzieży wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Jego celem jest zachęcanie do aktywności fizycznej i szerzenie wiedzy o prawidłowym odżywianiu oraz nawadnianiu. Program organizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i właśnie naszą firmą.

Zajęcia dla młodszych dzieci organizowane są w formie zabawy, żeby przyzwyczaić je do regularnych ćwiczeń. W klasach cztery–sześć sprawdzane są już sportowe predyspozycje uczniów, wspierane są sportowe talenty w różnych dyscyplinach oraz organizowane liczne zawody. Rolą Nestlé jest edukacja o prawidłowym odżywianiu i nawadnianiu. Od początku naszych działań w program zaangażowało się ponad 700 trenerów, którzy zostali przeszkoleni i wyposażeni w pomoce naukowe tak, aby przekazywać wiedzę swoim podopiecznym. W 2017 r. prowadzili zajęcia ze 130 tys. uczniów szkół podstawowych.

Kolejną inicjatywą z udziałem Nestlé jest program edukacyjny „Wybieram wodę”. Powstał on we współpracy z Polskim Towarzystwem Dietetyki, które przygotowało odpowiednie zalecenia, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia ma prawidłowe nawodnienie. Chcemy wyrobić zarówno w młodych ludziach, jak i w ich rodzicach nawyk picia wody.

Ale jak przekonać dzieci i nastolatków do tego, by piły wodę, jadły warzywa i były bardziej aktywne?

To duże wyzwanie. Jak pokazują badania, dzieci w wieku szkolnym jedzą za mało warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, z drugiej strony ich dieta zawiera dużo cukru i soli. Z badania przeprowadzonego w zeszłym roku w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” we współpracy z PZLA i z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w grupie tysiąca 12- i 13-latków, które ćwiczą regularnie, i tych, które nie ćwiczą lub robią to rzadko, wynika, że 78 proc. dzieci regularnie ćwiczących ma odpowiednią wagę. Odsetek ten w grupie dzieci niećwiczących jest dużo mniejszy – 65 proc., a ok. 25 proc. z nich ma nadwagę.

Nie ma tu niestety jednej prostej recepty ani natychmiastowych efektów. Mamy świadomość, że w pierwszej kolejności w zmiany trzeba zaangażować te osoby, które mają największy wpływ na to, co dzieci jedzą, jakie uprawiają sporty, i jak spędzają czas wolny. I to robimy. Nasze działania – choć przygotowane z myślą o dzieciach – kierujemy przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i trenerów. Jako mama czwórki dzieci, z własnego doświadczenia wiem, jak ważne jest uczenie dobrych nawyków.