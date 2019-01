Zofia Leśniewska Przegląd informacji rynkowych

Polityka Wydarzenia • Koncern budowlany STRABAG podpisał kontrakt z Portem Gdańsk na rozbudowę Nabrzeża Oliwskiego. Wartość inwestycji to 183 mln zł brutto. Prace budowlane rozpoczną się już w styczniu 2019 r., a ich zakończenie przewidziano za dwa lata. W tym czasie zostanie przebudowane i rozbudowane nabrzeże portowe o długości ponad kilometra. To kolejny kontrakt STRABAG. W minionym roku koncern podpisał umowę na przebudowę Nabrzeża Włoskiego oraz Holenderskiego w Porcie Gdynia.

Wydarzenia • Koncern budowlany STRABAG podpisał kontrakt z Portem Gdańsk na rozbudowę Nabrzeża Oliwskiego. Wartość inwestycji to 183 mln zł brutto. Prace budowlane rozpoczną się już w styczniu 2019 r., a ich zakończenie przewidziano za dwa lata. W tym czasie zostanie przebudowane i rozbudowane nabrzeże portowe o długości ponad kilometra. To kolejny kontrakt STRABAG. W minionym roku koncern podpisał umowę na przebudowę Nabrzeża Włoskiego oraz Holenderskiego w Porcie Gdynia. • Resort cyfryzacji sprawdza skalę obecności Huawei w Polsce i prowadzi inwentaryzację wykorzystania urządzeń chińskiego koncernu w polskiej sieci telekomunikacyjnej. Bardzo prawdopodobne staje się wykluczenie chińskiej firmy co najmniej z budowy sieci 5G w Polsce. W zależności od wyniku inwentaryzacji jeden ze scenariuszy zakłada rekomendację o ostrożności w korzystaniu z urządzeń Huawei. W następnym możliwe są zmiany w prawie i ograniczenie obecności koncernu na polskim rynku. Polska sonduje też możliwość przedstawienia wspólnego stanowiska Unii i NATO w sprawie Huawei. /Polityka Insight Premium • Na początku stycznia Tesla, amerykański producent samochodów elektrycznych, utworzyła w Polsce spółkę Tesla Poland – podał Puls Biznesu. To pierwszy krok do uruchomienia centrum serwisowego aut elektrycznych tej marki. Od listopada minionego roku spółka poszukuje specjalistów do pracy w Warszawie. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 300 różnych modeli Tesli, a po naszych drogach jeździ ok. 1,8 tys. samochodów elektrycznych. • Brytyjska sieć Tesco ogłosiła, że w ramach restrukturyzacji i obniżania kosztów zamknie 32 sklepy w kilkudziesięciu miastach w Polsce (m.in. w Łodzi, Toruniu i Warszawie). Pracę straci ok. 1,3 tys. osób. To efekt m.in. konkurencji ze strony dyskontów i obowiązującego zakazu handlu w niedziele. W 2018 r. firma zamknęła 34 placówki i po likwidacji kolejnych nadal będzie ich ok. 350. *** Kadry • Laureatem nagrody Super Wektor 2018, przyznawanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, został Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego. Doceniono go „za zbudowanie sprawnej i elastycznej organizacji zorientowanej na realizację ambitnych celów, gotowej konkurować z największymi międzynarodowymi rywalami oraz za stworzenie wyróżniającego się zespołu współpracowników”. Nagrody przyznawane są przez środowisko przedsiębiorców od 2002 r. • Paweł Bielak został prezesem firmy Vetrex, należącej do francuskiej Grupy Liebot, jednego z większych w Europie producentów okien, drzwi i fasad. Grupa ma 10 spółek we Francji, Polsce i Hiszpanii. Przez ostatnie sześć lat Bielak zarządzał firmą Inwido Polska (stolarka okienna i drzwiowa). Wcześniej kierował firmami z branży papierniczej: Papyrus i Kappa Warsaw. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów MBA na Nottingham Trent University. *** Barometr • W minionym roku Polacy zainwestowali w obligacje skarbowe 12,7 mld zł. O 84 proc. więcej niż w 2017 r. Największym zainteresowaniem (ponad 33 proc. sprzedanych papierów za 4,2 mld zł) cieszyły się obligacje trzymiesięczne z oprocentowaniem 1,5 proc. w skali roku. Na obligacje dziesięcioletnie (2,7 proc. odsetek w pierwszym roku) było 8 proc. chętnych. Jeszcze mniej zdecydowało się na obligacje rodzinne (6- i 12-letnie), dedykowane beneficjentom programu 500+. Na ich zakup wydali łącznie ok. 30 mln zł. Udział obligacji w finansowaniu potrzeb pożyczkowych państwa nie przekracza 2 proc. • Hays Poland, firma doradztwa personalnego, przygotowała RAPORT PŁACOWY HAYS POLAND 2019, w którym przeanalizowano ponad 8,7 tys. osób z ponad 3 tys. firm. Z badania wynika, że 87 proc. pracodawców chce w tym roku zwiększyć zatrudnienie, ale 91 proc. uważa, że będą kłopoty ze znalezieniem od

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.