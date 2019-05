Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• W Gdańsku za ok. 12 mld zł na 410 ha ma powstać nowy Port Centralny. Będzie miał dziewi terminali, cztery obrotnice statków, trzy tory podejściowe, 19 km nabrzeży oraz 8,5 km falochronów. Za koncepcję budowy portu odpowiadają: Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk. Przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech etapach. Pierwsze obiekty zostaną oddane do użytku w 2029 r.

• Do końca roku w dużych miastach w ok. 1 tys. sklepów Społem staną maszyny do odbioru, a później do nadawania paczek. Porozumienie w tej sprawie z firmą Społem podpisała Poczta Polska. Do tej pory pocztowcy zbudowali już sieć ponad 11,5 tys. podobnych punktów (m.in. sklepy Żabka, kioski Ruchu, stacje Orlen). W przyszłości poczta chciałaby jeszcze wstawić paczkomaty do sieci sklepów Biedronka i Carrefour. Konkurent poczty w odbiorze i nadawaniu przesyłek – firma InPost – ma 4,8 tys. paczkomatów.

***

Kadry

• Jacek Rutkowski ponownie został wybrany na prezesa firmy Amica, producenta sprzętu gospodarstwa domowego. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2003 r. Jest także właścicielem Holdingu Wronki, kontrolującego Amikę, oraz klubu piłkarskiego Lech Poznań. Rutkowski po studiach na Wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu wyjechał do Niemiec, gdzie zajmował się dystrybucją sprzętu AGD. W 1994 r. kupił zakłady należące do Amica Wronki, a w 2010 r. sprzedał część koncernowi Samsung za ponad 200 mln zł.

• Stanowisko prezesa spółki Gemius, prowadzącej m.in. badania zachowań internautów w sieci, objął Marcin Pery. W latach 2003–08 był wiceprezesem tej spółki. Potem był związany z Cyfrowym Polsatem – kierował firmą Redefine, operatorem telewizji internetowej Ipla. W 2015 r. Pery powrócił do Gemiusa. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

***

Barometr

• Przez ostatnie 15 lat obecności Polski w UE otrzymaliśmy wsparcie z funduszy unijnych w wysokości 164 mld euro – podał w raporcie „15 lat Polski w Unii Europejskiej” Polski Instytut Ekonomiczny. W tym czasie produkt krajowy brutto w przeliczeniu na głowę wzrósł o 81 proc., a eksport przekroczył wartość 200 mld euro rocznie.

• Aż 70 proc. przedsiębiorców uważa, że koszty ubezpieczeń społecznych są zbyt wysokie. Polityka Insight we współpracy z Polską Radą Biznesu przygotowała raport „Przedsiębiorca wysłuchany. Czego potrzebuje do rozwoju?” prezentujący wyniki badania jakościowego i ilościowego dotyczącego bolączek i potrzeb właścicieli firm w Polsce. Wbrew stereotypom, przedsiębiorcy nie mają sprzecznych interesów z pracownikami – ok. 50 proc. z nich popiera podnoszenie płacy minimalnej, a 67 proc. chciałoby polepszyć warunki pracy. Pełen raport dostępny pod adresem http://politykainsight.pl/raporty/prb.

• Restauracje McDonald’s i KFC, choć nadal są liderami wśród restauracji szybkiej obsługi, tracą na popularności, a zyskują pizzerie i kuchnia włoska – wynika z raportu „Rynek gastronomiczny w Polsce 2018” przygotowanego przez firmę badawczą GfK. W porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 20 proc. (do 60 proc.) przybyło amatorów jedzenia poza domem. Średnio w skali roku wydają oni ponad 100 zł na osobę.

***

Technologie

• Fundacja Digital Poland oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) rozpoczęły współpracę, której celem jest promowanie sztucznej inteligencji. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne z wykorzystaniem technologii SI dla sektora badawczego, analizuje dane dotyczące polskiej nauki oraz monitoruje rozwój SI w Polsce. pPoland propaguje wiedzę dotyczącą roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Na utworzonym portalu www.sztucznainteligencja.org.pl będą publikowane informacje na temat praktycznych zastosowań tej technologii w biznesie i nauce.

• Podczas European Start-up Days (wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach) w konkursie Start-up Challenge, w którym brało udział 300 start-upów z wielu krajów, wyróżniono sześć innowacyjnych firm. Bioceltix z Wrocławia za leki wykorzystujące komórki macierzyste w leczeniu zwierząt. MakeGrowLab za wytworzenie szybko odnawialnego się materiału biodegradowalnego, z którego można produkować opakowania, tekstylia i wyroby wnętrzarskie. QNA Technology za przełomowe rozwiązania na rynku wyświetlaczy mających zastosowanie m.in. w fotowoltaice. Hyper Poland za technologię stopniowego przystosowania szybkiej kolejki (hyperloop) do istniejącej infrastruktury kolejowej. ProperGate za stworzenie aplikacji do zarządzania logistyką na dużych budowach, która pozwala optymalizować koszty, monitorując zamawianie i dostawę materiałów. Salesbook za rozwiązania poprawiające efektywność pracy sprzedawców.

***

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Producent wody Żywiec Zdrój wprowadził na rynek pięciolitrową butelkę wykonaną w 100 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu. Tym samym w procesie produkcji tych butelek nie wykorzystuje się ropy naftowej, a emisja CO₂ spadła o 45 proc. W Polsce zużyte butelki PET po wodach i napojach stanowią ok. 21 proc. odpadów z tworzyw sztucznych. Po recyklingu z jednej butelki o pojemości 1,5 litra można wyprodukować taką samą nową. Z 5 butelek powstaje T-shirt, a z 35 – śpiwór.

• 11 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwszy Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat żywności ekologicznej oraz promocja polskiego rolnictwa ekologicznego. Organizatorem wydarzenia jest firma Carrefour Polska.

Redakcja: Zofia Leśniewska, pir@polityka.pl

Przy współpracy: POLITYKA INSIGHT www.politykainsight.pl