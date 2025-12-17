Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
Adam Grzeszak
17 grudnia 2025
Rynek

Auta spalinowe ocalone? Los branży samochodowej wciąż wisi na włosku

17 grudnia 2025
Branża samochodowa pospiesznie się dekarbonizuje, produkuje coraz więcej aut elektrycznych i hybrydowych. Branża samochodowa pospiesznie się dekarbonizuje, produkuje coraz więcej aut elektrycznych i hybrydowych. Nabeel Syed / Unsplash
Komisja Europejska zluzowała nieco żelazny uścisk, w jakim od dwóch lat trzyma europejski przemysł samochodowy, nakazując zaprzestanie produkcji aut spalinowych od 2035 r. A może właśnie jeszcze bardziej go zacisnęła? Zobaczymy.

Chodzi oczywiście o Zielony Ład, którego elementem jest szybka dekarbonizacja transportu drogowego. Dotyczy to wszystkich typów pojazdów, od osobowych przez dostawcze po ciężarowe i autobusy. W przypadku osobówek plan zakładał wprowadzenie od 2035 r. całkowitego zakazu rejestracji nowych aut z silnikami spalinowymi. Cel pośredni na 2030 r. to 55 proc. redukcji CO2 w porównaniu do poziomu obowiązującego w 2021 r. (czyli 95 g/km). Branża samochodowa pospiesznie się dekarbonizuje, produkuje coraz więcej aut elektrycznych i hybrydowych, ale szans, by za 10 lat osiągnąć wyznaczony cel, nie widzi. Dlatego od dawna apeluje, by Komisja Europejska się opamiętała, bo realizując szczytne klimatyczne cele zamorduje przemysł dający pracę kilku milionom Europejczyków i dostarczający 7 proc. unijnego PKB.

Przemysł samochodowy długo słyszał odpowiedź: cel jest osiągalny, postarajcie się, dacie radę. Jednak elektryfikacja transportu to nie jest taka prosta sprawa i co gorsza wiele zależy nie tylko od przemysłu samochodowego, ale innych branż. Poważnym ograniczeniem jest wciąż mała dostępność punktów ładowania, problemy sektora elektroenergetycznego, a także brak w UE kluczowych surowców i producentów podzespołów do aut elektrycznych. Zwłaszcza kiepsko to wygląda w przypadku baterii. A w tym czasie Chińczycy zalewają Europę swoimi elektrykami. I wiele wskazuje na to, że jeśli w 2035 r. zdekarbonizujemy transport, to już europejskich producentów nie będzie. Zostaną nam sami Chińczycy, no i może Tesla.

Czytaj także: Trudny rozwód Polaka z autem spalinowym. PiS w rozkroku, wrogowie UE zacierają ręce

Pozorny ruch Brukseli

Apele przyniosły pewien skutek, bo Komisja Europejska zgodziła się nieco zmodyfikować pierwotny cel. We wtorek przedstawiono plan przewidujący możliwość sprzedaży aut z silnikami spalinowymi po 2035 r., ale na nowych zasadach. W nowej wersji, która wymaga jeszcze akceptacji Rady Europejskiej i Parlamentu UE, po 2035 r. producenci samochodów będą musieli spełnić cel redukcji emisji spalin nie w 100, ale w 90 proc. (w porównaniu z 2021 r.). Pozostałe 10 proc. będzie musiało być zrekompensowane poprzez stosowanie stali niskoemisyjnej wyprodukowanej w Unii lub paliw elektronicznych i biopaliw.

„Dzięki temu hybrydy typu plug-in (PHEV), pojazdy z wydłużonym zasięgiem, hybrydy miękkie i pojazdy z silnikami spalinowymi będą mogły nadal odgrywać ważną rolę także po 2035 r., oprócz pojazdów w pełni elektrycznych (EV) i pojazdów wodorowych” – czytamy w komunikacie KE.

Czytaj także: Wojna o samochody spalinowe, odcinek kolejny. Szok, zaskoczenie, niedowierzanie

Nie będę już mnożył szczegółów z Pakietu Motoryzacyjnego przedstawionego przez przewodniczącą von der Leyen, która przekonywała, że KE łączy „utrzymanie kursu na czystą mobilność z pragmatyzmem”. Nie wszyscy są co do tego przekonani, zwłaszcza w przemyśle. Bo ten pragmatyzm ma wymiar raczej symboliczny.

Dotyczy to szczególnie owych darowanych 10 proc. emisji, które mają być zastąpione niskoemisyjną stalą i e-paliwami, czyli dwoma elementami dziś piekielnie drogimi. Bo niskoemisyjna stal musi być wytapiana w piecach, gdzie zamiast koksu stosowany jest zielony wodór. Nie będę tu robił wykładów, dlaczego zielony wodór produkowany w procesie elektrolizy wody tak wiele kosztuje i jest trudno dostępny. Podobnie jak elektropaliwa, czyli syntetyczne paliwa płynne produkowane w wyniku syntezy zielonego wodoru i dwutlenku węgla.

Czytaj także: Czy samochody elektryczne płoną częściej niż spalinowe? Skąd ta czarna legenda

Na łasce hutnictwa i branży paliwowej

W Brukseli wciąż panuje wiara, że wszystko jest do zrobienia, a przemysł samochodowy da radę, choć znów jest na łasce innych branż – hutniczej i paliwowej – które nie wiadomo, czy zdołają zapewnić zaopatrzenie. Mimo to Ursula von der Leyen zapewnia: „W miarę, jak technologia szybko transformuje mobilność, a geopolityka zmienia globalną konkurencję, Europa pozostaje liderem globalnej, czystej transformacji”. Nie wiem, skąd to przekonanie. Los europejskiej branży samochodowej wciąż wisi na włosku.

Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Ludzie na lodzie. Klienci HREIT mają kredyty, nie mają mieszkań. Izabela za kilka dni miała się wprowadzać

    Marcin Piątek

  2. Kryptowaluty: trutka na szczury czy cyfrowe złoto. Prezydent wetuje, branża bije brawo. O co tu chodzi?

    Adam Grzeszak

  3. 13 zł zatrzyma Temu i Shein? Tyle – i więcej – do chińskich paczek dopłacimy w 2026 r.

    Cezary Kowanda

  4. Polska bez przesiadki w Warszawie. Regionalne lotniska zmieniają reguły gry i rosną w siłę

    Piotr Czarnyszewicz

  5. Nowy rozkład PKP (i nie tylko). Pociągów więcej, ale wciąż za mało. Co się zmieni?

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną