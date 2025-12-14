Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
14 grudnia 2025
Rynek

Nowy rozkład PKP (i nie tylko). Pociągów więcej, ale wciąż za mało. Co się zmieni?

14 grudnia 2025
Dworzec PKP w Poznaniu Dworzec PKP w Poznaniu Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl
Koleją znów można dojechać do Ciechocinka, Kłobucka i Działoszyna, przejezdne są po remontach ważne trasy na Mazurach i Pomorzu. Ostre wejście wraz z nowym rozkładem jazdy planował czeski RegioJet. Na razie jednak jest skromniej niż zapowiadano.

Świętuje Ciechocinek – regularne połączenia kolejowe do tego znanego uzdrowiska zawieszono w 2011 r. Pociągi wróciły na krótko w 2014 r., ale potem znowu zniknęły. Od tej niedzieli Ciechocinek wraca na kolejową mapę Polski. Pasażerów na pewno ucieszy fakt, że oferta dla nich będzie całkiem przyzwoita – Ciechocinek i pobliski Aleksandrów Kujawski (gdzie zatrzymują się składy PKP Intercity) połączy 13 par pociągów dziennie, a niektóre pojadą dalej – do Torunia lub Bydgoszczy. Także na pograniczu województw śląskiego i łódzkiego są dobre wiadomości. Dzięki wydłużeniu jednej z linii Kolei Śląskich pociągi regionalne wrócą do Działoszyna (po 16 latach przerwy) i Kłobucka (po ponad 12-letniej nieobecności).

Czytaj także: RegioJet rzuca wyzwanie PKP Intercity. Na torach coraz ciaśniej, mamy się z czego cieszyć?

RegioJet w Polsce. Falstart?

Nowy rozkład jazdy, tradycyjnie wchodzący w życie w drugą niedzielę grudnia, przynosi sporo zmian na lepsze – przybywa zarówno pociągów regionalnych, jak i dalekobieżnych. Kończy się długi remont na ważnej trasie łączącej Olsztyn i Giżycko przez Korsze – tam wrócą składy Polregio i PKP Intercity. Także na odcinku między Lęborkiem a Słupskiem nie trzeba już będzie korzystać z zastępczych autobusów. Jednak najwięcej uwagi, i to od kilku miesięcy, przyciąga rywalizacja państwowego PKP Intercity i prywatnego czeskiego przewoźnika o nazwie RegioJet. Czesi już we wrześniu zaczęli kursować między Warszawą a Krakowem – najpierw pojawiła się jedna para połączeń, a potem druga. Bilety sprzedawane przez Czechów nawet po 9 zł sprawiły, że także spółka PKP Intercity mocno obniżyła ceny na niektóre pociągi.

14 grudnia miał być momentem wielkiej ekspansji RegioJet. Niestety, w ostatniej chwili odwołał on część planowych pociągów. Na razie żółte składy będą jeździć tylko trzy razy dziennie z Krakowa do Warszawy (zamiast sześciu połączeń) i raz dziennie ze stolicy do Trójmiasta (do niedawna w systemie rezerwacyjnym były trzy takie kursy). Podobno połączeń przybędzie w połowie stycznia. Natomiast w lutym żółte pociągi mają ruszyć z Warszawy do Poznania – start tego połączenia też został opóźniony. RegioJet obiecuje, że przewiezie w przyszłym roku 1,5 mln pasażerów, chociaż na razie jego start to raczej falstart – zdarzają się pociągi bez niektórych wagonów (część klientów musi jechać na stojąco), a zmiany w rozkładzie wprowadzane są na ostatnią chwilę. Miejmy nadzieję, że to chwilowe problemy, bo wielu pasażerów z utęsknieniem czeka na konkurencję, a PKP Intercity nie jest w stanie przewieźć wszystkich chętnych na głównych trasach.

Jeździ nas coraz więcej

Ok. 440 mln – tyle podróży odbędziemy pociągami w tym roku. To wzrost o ok. 8 proc. w ciągu zaledwie roku. Jeszcze bardziej imponująco wypada porównanie z wcześniejszymi latami. Od 2019 r. (ostatniego przed pandemią) liczba pasażerów kolei zwiększyła się o ponad 30 proc. A w ciągu ostatnich 20 lat ten wzrost wyniósł aż 70 proc. Wszystko wskazuje na to, że w 2027 r. pokonamy granicę pół miliarda pasażerów. Gdy zatem podróżni słyszą o nowym rozkładzie jazdy, ich oczekiwania są jasne: chcemy więcej połączeń i dłuższych składów. Zwłaszcza w piątki, niedziele, w okresie świąt i długich weekendów, a także w wakacje.

PKP Intercity przewiozło w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów, a w tym roku będzie ich niemal 90 mln. Mimo remontowania wagonów spółce wciąż brakuje taboru, a na bardzo pojemne pociągi piętrowe firmy Alstom (niedawno podpisano umowę na ich zakup) trzeba poczekać kilka lat. Nowy rozkład oznacza więcej połączeń państwowego przewoźnika na głównych trasach, ale wciąż w szczytach przewozowych bilety trzeba będzie rezerwować ze sporym wyprzedzeniem, aby nie jechać na stojąco. W przypadku połączeń IC i TLK sprzedaż zaczyna się 30 dni przed odjazdem, ale dla pociągów kategorii EIC i EIP (potocznie Pendolino) została niedawno wydłużona – bilety na te droższe składy można rezerwować nawet 120 dni przed planowaną podróżą.

Czytaj także: 10 lat z Pendolino 70 mln km, 39 mln pasażerów, wciąż drogo m

Łódź, czarna plama na kolejowej mapie

Jeździmy coraz szybciej, wiele remontów dobiega końca, ale jednego problemu nie udaje się rozwiązać. Czarnym punktem na kolejowej mapie inwestycji pozostaje Łódź, gdzie już ponad rok temu, po zawaleniu się oficyny, trzeba było zatrzymać tarczę drążącą tunel średnicowy, nazywany nawet (nieco na wyrost) łódzkim metrem. PKP Polskie Linie Kolejowe i wykonawca od miesięcy przerzucają się medialnymi komunikatami, władze Łodzi pozostają bezradne, a mieszkańcy kamienic zagrożonych zawaleniem nie wiedzą, czy i kiedy wrócą do swoich domów. Inwestycja, która miała zakończyć się w 2023 r., potrwa przynajmniej do 2029, choć podawanie jakichkolwiek dat nie ma dziś sensu. To dowód na to, że projekty trzeba przygotowywać porządnie, a nie zgodnie z hasłem: jakoś to będzie. Dzisiaj łodzianie zastanawiają się, którym tunelem pojadą najpierw – tym, którego budowa trwa od 2019 r., czy tym dla Kolei Dużych Prędkości, przy którym prace właśnie się rozpoczynają. Miejmy nadzieję, że chociaż ta inwestycja zostanie przeprowadzona sprawnie.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Kryptowaluty: trutka na szczury czy cyfrowe złoto. Prezydent wetuje, branża bije brawo. O co tu chodzi?

    Adam Grzeszak

  2. Procenty za szybą? Stacje mają nowy pomysł na obronę przed prohibicją

    Cezary Kowanda

  3. Ludzie na lodzie. Klienci HREIT mają kredyty, nie mają mieszkań. Izabela za kilka dni miała się wprowadzać

    Marcin Piątek

  4. Polska bez przesiadki w Warszawie. Regionalne lotniska zmieniają reguły gry i rosną w siłę

    Piotr Czarnyszewicz

  5. Czeski RegioJet rzuca wyzwanie PKP Intercity. Na torach coraz ciaśniej, mamy się z czego cieszyć?

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną