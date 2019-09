Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• PKP Intercity kupi 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych od firmy Stadler Polska. Wartość kontraktu to 1,015 mld zł. Produkowane w Siedlcach pociągi typu FLIRT mają trafić do nabywcy do końca 2023 r. Przez kolejne 15 lat Stadler będzie je również serwisował. W przedziałach jest klimatyzacja, wzmacniacze sygnału GSM/LTE i bezprzewodowy internet. Po pełnej realizacji tej umowy PKP Intercity będą miały łącznie 86 nowoczesnych zespołów trakcyjnych.

• Wraca temat połączenia polskich firm paliwowych. PKN Orlen chce kupić od Skarbu Państwa ok. 33 proc. akcji Grupy Lotos. Porozumienie w tej sprawie podpisano pod koniec sierpnia br., a planowany termin fuzji to 30 czerwca 2020 r. Transakcja może się jednak opóźnić, bo Komisja Europejska, która zablokowała wcześniejszą próbę, decyzję o legalności połączenia ma podjąć dopiero w styczniu 2020 r. Wcześniej Orlen zamierza ogłosić publiczne wezwanie na akcje Lotosu, które pozwolą mu kontrolować 66 proc. głosów na WZA gdańskiej grupy. /Polityka Insight Premium

• Ministerstwo Energii opublikowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do zakupu aut elektrycznych. W przypadku samochodów osobowych wyniosą one do 30 proc. wartości pojazdu, ale nie więcej niż 36 tys. zł. Dopłaty otrzymają osoby kupujące pojazdy o wartości do 125 tys. zł. Nabywcy aut dostawczych o masie do 3,5 tony i ciężarówek o masie do 5 ton mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 30 proc. ich ceny, ale nie więcej niż 70 tys. zł. Kwotą do 5 tys. zł rząd wesprze też zakup elektrycznych motocykli. Poprzedni projekt tego nie przewidywał.

Kadry

• Tomasz Chróstny został powołany na stanowisko wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie odpowiadał za ochronę interesów kupujących. Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w warszawskiej SGH oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uzyskał doktorat w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH. Ostatnio pracował w Departamencie Analiz Gospodarczych w resorcie przedsiębiorczości i technologii, a wcześniej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

• Biba Konieczna-Sano po 16 latach pracy w amerykańskim koncernie Brown-Forman (producent i dystrybutor mocnych alkoholi) objęła funkcję dyrektora generalnego firmy w Polsce. Wcześniej była m.in. dyrektorem marketingu w krajach bałtyckich i Rosji. Odpowiadała też za marketing głównych marek producenta na rynku Ameryki Północnej. Do Brown-Forman przeszła po 8 latach pracy w Philip Morris Polska. Konieczna-Sano jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Barometr

• Statystyczny Polak marnuje rocznie 247 kg żywności – podał Polski Instytut Ekonomiczny. Średnia dla Unii Europejskiej to 173 kg. Najczęściej wyrzucamy pieczywo (49 proc. zakupionego towaru), owoce (46 proc.) i wędliny (45 proc.). Powodem są: przekroczony termin ważności produktu – 29 proc. badanych; zbyt duże zakupy (20 proc.); 15 proc. ankietowanych przyznaje, że to efekt złej jakości towarów, a 13 proc. – że niewłaściwe ich przechowywanie. Największą grupą – 53 proc. – wśród marnujących żywność są gospodarstwa domowe. Znacznie mniej przypada na gastronomię (12 proc.), produkcję – 11 proc. i dystrybucję – 5 proc.

• Prawie 60 proc. przedstawicieli pokolenia Y w Polsce, tzw. milenialsów (mają od 25 do 36 lat), uważa, że najważniejsze w życiu są wysokie zarobki i dostatnie życie – wynika z badania Global Millennial Survey 2019 firmy doradczej Deloitte. Na drugim miejscu ankietowani Polacy ustawili możliwości podróżowania, co z kolei wszyscy uczestnicy ankiety z kilkudziesięciu krajów uznali za najważniejsze. Różnice są także w planach dotyczących stabilizacji. Wśród badanych Polaków o zakupie domu myśli 54 proc. ankietowanych (średnia globalna to 49 proc.), a założenie rodziny planuje 47 proc. (39 proc. globalnie). Tylko 28 proc. pracujących milenialsów z Polski uważa, że przemysł i robotyzacja utrudnią im znalezienie pracy. W skali globalnej obawia się takiej sytuacji dwukrotnie więcej badanych.

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Komisja Europejska planuje wprowadzenie zmian na etykietach dołączanych do żywności. Producenci musieliby oznaczać na opakowaniach tzw. środowiskowy ślad produktu. Będzie to informacja, z jakiego źródła pochodziła energia elektryczna wykorzystana do produkcji i ile jej zużyto. To samo będzie dotyczyć wykorzystania wody. Projekt przeszedł już fazę pilotażową w KE i jest kontynuowany. Jeśli polscy producenci żywności nie wprowadzą zmian i będą używać energii z nieekologicznych źródeł, znakowanie wyrobów obniży pozycję polskiego eksportu na rynkach Unii.

• Ponad 100 mln zł zainwestowała firma SWISS KRONO (producent podłóg, blatów, płyt laminowanych i OSB) w urządzenia sprzyjające ochronie środowiska w zakładzie w Żarach (woj. lubuskie). Dzięki takim pieniądzom pojawiły się m.in. nowe instalacje oczyszczania gazów powstających w procesie produkcji, suszarnia oraz ekologiczna kotłownia i oczyszczalnia ścieków. To największa i najnowocześniejsza fabryka należąca do SWISS KRONO wśród 10 działających na świecie. Wdrożono w niej system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. W tym roku firma kończy 25 lat.

