Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Od nowego roku ok. 320 tys. mikro- przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tzw. małego ZUS, uprawniającego do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez 3 lata w czasie kolejnych 5 lat działalności. Od początku tego roku z tej możliwości korzystały firmy o miesięcznych przychodach nieprzekraczających 2,5-krotności płacy minimalnej (5625 zł w 2019 r.). Nowa ustawa zwiększa limit do 10 tys. zł miesięcznie. Składki będą naliczane proporcjonalnie do dochodów, co pozwoli firmom obniżyć koszty. Z drugiej strony o 1,3–1,5 mld zł rocznie zmniejszą się dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kadry

• Zbigniew Prokopowicz pełniący od września br. obowiązki prezesa Grupy Pfleiderer (producent paneli i płyt wiórowych) został szefem tej firmy. Przez ostatnie trzy lata był w grupie przewodniczącym rady nadzorczej. Wcześniej zarządzał przedsiębiorstwami z różnych branż: motoryzacyjnej, papierniczej, opakowań oraz energetycznej. Był prezesem m.in. Polenergii i MondiPackaging w Polsce i Wielkiej Brytanii. Prokopowicz studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Ukończył także technologiczny Université Paris Dauphine oraz zdobył MBA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu.

• Iwona Kossmann po ośmiu latach powraca na stanowisko prezesa firmy odzieżowej Deni Cler Milano. Po drodze była szefową Bonnier Business Polska (wydawca „Pulsu Biznesu”), sześć lat prowadziła własną firmę odzieżową Kossmann Fashion, a przez dwa lata kierowała wydawnictwem Marquard Media Polska (obecnie wycofuje się ono z polskiego rynku). Po studiach na SGH w Warszawie odpowiadała za marketing w Unilever Polska, potem Coty Polska oraz w Grupie TP SA (dziś Orange), gdzie była również członkiem zarządu.

Barometr

• Ryanair jest wciąż największą linią lotniczą w Polsce. Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wynika, że irlandzki przewoźnik w I poł. 2019 r. przewiózł 5,8 mln osób (o 3,9 proc. więcej niż w tym samym okresie w poprzednim roku). Stanowiło to 28,4 proc. wszystkich przewożonych samolotami. LOT – mimo wzrostu liczby pasażerów o 13,6 proc. – w pierwszej połowie 2019 r. miał ich 5,4 mln. Kolejny Wizz Air przewiózł 4,2 mln osób. W sumie z polskich lotnisk w tym okresie skorzystało 22,3 mln pasażerów. To o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

• Zmniejsza się liczba Polaków przebywających poza krajem dłużej niż trzy miesiące. Jak podał GUS, na koniec 2018 r. było ich 2,5 mln, czyli o 3 proc. mniej niż pod koniec 2017 r. Liczba nowych migrantów z Polski do Wielkiej Brytanii wyniosła 695 tys. i była o 98 tys. (12 proc.) niższa niż rok wcześniej. Natomiast o ok. 3 tys. wzrosła liczba Polaków wyjeżdżających do Niemiec (do 706 tys.) i Holandii (do 123 tys.).

• Ponad 280 tys. firm wpisanych do Krajowego Rejestru Długów (KRD) ma 9,4 mld zł zobowiązań wobec swoich kontrahentów – wynika z badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. Najbardziej zadłużone są przedsiębiorstwa z Mazowsza (prawie 53 tys. firm ma 1,9 mld zł długów), ze Śląska (37 tys. ma ok. 1,3 mld zł zobowiązań) i z Wielkopolski (28 tys. podmiotów ma 982 mln zł długów). Indywidualnie największymi rekordzistami wpisanymi do KRD są: firma z branży budowlanej z woj. świętokrzyskiego, której zadłużenie sięga 60,5 mln zł, oraz jednoosobowa spółka z branży IT z woj. warmińsko-mazurskiego z długiem prawie 50 mln zł.

Technologie

• W Warszawie drony będą przewozić przesyłki medyczne (krew, próbki do badań, tkanki) – podała „Gazeta Wyborcza”. Polska Izba Systemów Bezzałogowych wspólnie z firmą Spartaqs ze Śląska (producent m.in. dronów) pracują nad wykorzystaniem tych urządzeń, by przyspieszyć transport wrażliwych materiałów. Dron stworzony przez Spartaqs ma klimatyzowaną skrzynkę. Testowy lot już się odbył. Dron przeleciał 16 km i wrócił na wskazane przez komputer miejsce. Obecnie pracownicy firmy sprawdzają, jak działają drony w sytuacjach kryzysowych, np. awarii sprzętu. Tworzą też „dronową” mapę miasta – odrębne korytarze powietrzne, które zapewnią bezpieczeństwo latającym urządzeniom oraz mieszkańcom.

• Warszawska firma Astronika zajmująca się projektowaniem, budową oraz integracją systemów mechanicznych – w szczególności penetratorów geologicznych i systemów antenowych – wyprodukuje urządzenia, które znajdą się na pokładzie sondy lecącej ku Jowiszowi i jego księżycom. Start sondy w ramach misji JUICE, organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną, zaplanowany jest na 2022 r. Głównym celem misji jest znalezienie wody na Jowiszu.

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Od czterech lat Kulczyk Foundation realizuje Program Żółty Talerz. Jego celem jest finansowanie i wspieranie systemu żywienia dzieci w szkołach oraz placówkach społeczno-wychowawczych, jak również edukowanie osób decydujących o tym, co jedzą najmłodsi. Do tej pory w programie wzięło udział 340 szkół i placówek, w których regularne i dobrej jakości posiłki otrzymuje 15 tys. dzieci. Fundacja przeprowadziła też tysiąc warsztatów edukacyjnych oraz 60 szkoleń dla osób koordynujących realizację programu w Polsce.

