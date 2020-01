Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Polaqua, zajmująca się m.in. budownictwem drogowym, wygrała kontrakty na budowę odcinka autostrady A2 oraz fragmentu drogi ekspresowej S7. Firma przedstawiła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tańszą ofertę niż m.in. China State Construction Engineering i PUT Intercor. Za nieco ponad 559 mln zł ma zbudować 12-kilometrowy fragment autostrady A2 od węzła Groszki do węzła Siedlce Zachód. A za 457 mln zł – fragment drogi ekspresowej S7 w okolicach Warszawy.

• Operator komórkowy sieci Plus (należący do Cyfrowego Polsatu) rozpoczął budowę komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz, która ma umożliwiać transfer danych co najmniej 500 Mb/s. Do jej obsługi potrzeba ok. 100 stacji bazowych, które będą wyposażone w sprzęt Nokii i Ericssona. Sieć będzie działać w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu. Z kolei w Gdyni uruchomienie sieci 5G planuje operator sieci Play. Jednocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje w sprawie zorganizowania pierwszej w Polsce aukcji na częstotliwości sieci 5G. Operatorzy komunikacyjni oczekują jednak obniżenia m.in. ceny wywoławczej z 480 mln zł do 230–250 mln zł.

• Od początku roku cztery miejscowości: Lututów, Piątek (obie z woj. łódzkiego), Czerwińsk nad Wisłą (woj. mazowieckie) i Klimontów (woj. świętokrzyskie) ponownie otrzymały status miast. Swoje prawa miejskie utraciły w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Jak podaje GUS, nowe miasta dołączą do grupy 940 istniejących już w Polsce.

Kadry

• Jerzy Kwieciński, były minister rozwoju w rządzie Morawieckiego, został prezesem PGNiG, największej spółki w Polsce zajmującej się wydobyciem gazu i ropy naftowej. Kwieciński ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Materiałowej i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jest również absolwentem podyplomowego studium dla menedżerów na SGH. Przez 10 lat był ekspertem współpracującym m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie do 2004 r. nadzorował tworzenie programów finansowanych przez UE. Przez kolejne cztery lata był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 r. był ministrem inwestycji i rozwoju.

• W wyniku zmian organizacyjnych w koncernie ABB (producent m.in. automatyki przemysłowej) z polskiej firmy ABB sp. z o.o. została wydzielona spółka ABB Power Grids Poland. Jej prezesem został Paweł Łojszczyk, dotychczasowy szef ABB w Polsce, związany z koncernem od 30 lat. Łojszczyk zaczynał jako dyrektor marketingu i sprzedaży. Potem kierował m.in. spółką ABB w Kazachstanie, a od 2014 r. odpowiadał za region obejmujący: Bułgarię, Czechy, Węgry, Rumunię, Słowację i Ukrainę. Z kolei stanowisko po Łojszczyku objął Tomasz Wolanowski, który pracuje w ABB od 20 lat – był m.in. dyrektorem sprzedaży ABB w Polsce oraz dyrektorem zarządzającym ABB w Rumunii.

•Krzysztof Zdziarski został nowym szefem firmy Pesa, produkującej m.in. wagony. Na tym stanowisku zastąpił Krzysztofa Sędzikowskiego, który od dwóch lat kierował spółką. Zdziarski po studiach na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego przez 15 lat pracował w Kanadzie w firmach z branży przemysłowej: Plastics Canada, Ipex i Can-USA EMI. Po powrocie do kraju przez 7 lat kierował UPS Polska. Potem trafił do PKN Orlen, gdzie m.in. był prezesem działającej na rynku czeskim spółki Unipetrol. Przez ostatnie pół roku był wiceprezesem Pesy.

Barometr

•W 2019 r. przez Lotnisko Chopina w Warszawie przewinęło się prawie 19 mln podróżnych. To wzrost o ponad 6 proc. Największym przewoźnikiem są Polskie Linie Lotnicze LOT, które odprawiły ponad 9,7 mln podróżnych. Najwięcej pasażerów – ponad milion – podróżowało do Londynu. Ponad 550 tys. – do Paryża, 530 tys. – do Kijowa, zaś 522 tys. – do Frankfurtu nad Menem. Wśród kierunków czarterowych najpopularniejsze były: turecka Antalya (267 tys.), egipska Hurghada (124 tys.) i Marsa Alam (82 tys.), a także: Burgas (79 tys.) i Rodos (72 tys.).

• Blisko połowa Polaków uważa miniony rok za udany pod względem finansowym, a ok. 35 proc. jest zawiedzionych swoją sytuacją finansową – wynika z badania „Nastawienie do finansów” przeprowadzonego przez firmę Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co czwarty ankietowany cieszył się z wyższych zarobków lub premii, a 15 proc. – ze zmiany pracy. Tylko 16 proc. badanych wskazywało na pozytywny wpływ programów socjalnych. Najwięcej zadowolonych ze swoich finansów w 2019 r. było wśród mieszkańców Podlasia (63 proc.). Nieco mniej (po ok. 55 proc.) wśród zamieszkujących Lubelszczyznę, Małopolskę i Pomorze Zachodnie. Najmniej zadowoleni byli mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego.

Redakcja Zofia Leśniewska, pir@polityka.pl

Przy współpracy: POLITYKA INSIGHT www.politykainsight.pl