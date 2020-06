Jak zmieniła się branża logistyczna i jak rysuje się jej przyszłość. 25 lat FM Logistic Centralna Europa

W latach 90tych, korzystając z otwarcia rynków Centralnej Europy, francuska firma FM Logistic stała się pionierem logistycznym w tej części kontynentu. Dziś świętuje 25 lat obecności w regionie. Na przestrzeni tych lat zaszły znaczne zmiany zarówno w samej branży, jak i oczekiwaniach klientów wobec operatorów logistycznych, które dodatkowo zweryfikowała pandemia stawiając przed wszystkimi nowe wyzwania.

Ewolucja branży logistycznej 26 czerwca 1995 roku do magazynu w podwarszawskim Mszczonowie wjechała pierwsza paleta z towarem globalnego klienta FM Logistic. Ten dzień firma uznaje za początek swojej działalności w Centralnej Europie. Operator zatrudniał wówczas około 100 pracowników. Od tamtego czasu firma przeszła imponującą drogę, obecnie działa w 4 krajach: do Polski dołączyły Czechy (1996), Słowacja (1999) i Węgry (2005). Zatrudnia ponad 5 500 pracowników, liczy 17 platform logistycznych, 30 obiektów przeładunkowych (X-docków), dysponuje powierzchnią magazynową ponad 750 tys. m2 oferując klientom ponad milion miejsc paletowych i zarządza flotą ponad 2 500 pojazdów realizując operacje logistyczne dla wszystkich branż gospodarki, co czyni z niej jednego z kluczowych graczy na rynku logistycznym w regionie. Rozwój firmy odzwierciedla też rozwój branży logistycznej, który nastąpił w tym czasie. W latach 90tych zarówno w Polsce, jak i Centralnej Europie logistyka dopiero powstawała. Na rynek zaczęły wkraczać pierwsze profesjonalne koncerny logistyczne, które stworzyły branżę w tej części Europy. Infrastruktura zarówno magazynowa, jak i drogowa była bardzo uboga, na rynku brakowało doświadczonych pracowników, bo nie było możliwości kształcenia się w tym kierunku. Dziś firm z branży TSL są setki, w tym kilkanaście dużych, mocno ze sobą rywalizujących operatorów oferujących kompleksowe usługi logistyczne. Według raportu Cushman&Wakefield w 2019 polski rynek magazynowy liczył 16,3 miliona m2 powierzchni, a w budowie były kolejne 2 mln. Są to w większości nowoczesne budynki spełniające najwyższe standardy i wymagania. Według danych GDDKiA w 2019 roku w Polsce było 4 146 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696 km autostrad i 2 450 km dróg ekspresowych, a każdego roku przybywa kilkaset kolejnych kilometrów. Kierunki związane z logistyką oferuje wiele uczelni, a nawet szkół średnich. Firmy logistyczne chętnie podejmują z nimi współpracę, aby już na wczesnym etapie przekonać do siebie młodych ludzi i zapewnić sobie dostęp do wykształconej kadry niejednokrotnie oferując płatne staże. Coraz więcej firm również outsourcuje usługi logistyczne powierzając ten obszar profesjonalistom. Trend ten dodatkowo wzmocniła pandemia Covid-19 udowadniając, że doświadczony operator logistyczny bardzo szybko i sprawnie potrafi dostosować procesy i infrastrukturę magazynową do zmiennych warunków rynkowych. FM Logistic CE dla jednego z czołowych producentów mebli był w stanie w ciągu 5 dni przestawić całą obsługę magazynu z kanału tradycyjnego na elektroniczny.

Trendy i prognozy Omnichannel Rozwój e-commerce, to jeden z najważniejszych obecnie trendów w logistyce. Według wspomnianego już raportu Cushman&Wakefield polski rynek e-commerce rośnie 18% rocznie i rozwija się najbardziej dynamicznie w Europie, a są to dane sprzed pandemii, która znacznie przyspieszyła tę tendencję. Konieczność działania w kilku kanałach sprzedaży dostrzegły nawet te firmy handlowe, które dotychczas nie planowały nawet rozwoju w tym kierunku. Zauważalny jest znaczący wzrost przetargów w sektorze e-commerce, obecnie jest ich nawet kilkukrotnie więcej. Omnichannel zajmował już od dłuższego czasu ważne miejsce w strategii FM Logistic CE. Firma inwestowała w rozwiązania IT i w wyposażenie magazynów, czyli inne systemy składowania i przygotowania towaru, zwiększające produktywność kompletacji większych ilości zamówień jednak o bardziej rozdrobnionej strukturze, np. regały półkowe, półautomatyczne linie kompletacyjne, czy rozwiązania z wykorzystaniem autonomicznych robotów typu goods-to-man. Dzięki temu oraz zbalansowanej infrastrukturze własnych i wynajętych obiektów wchodzących w skład sieci magazynów i centrów przeładunkowych operator oferuje „pod jednym dachem” obsługę zarówno kanału tradycyjnego, jak i e-commerce wypracowując jednocześnie synergię w obszarze operacji i kosztów.

Robotyzacja i automatyzacja Ważnym elementem logistyki zawsze była optymalizacja procesów, aby skrócić czas kompletacji towarów i usprawnić kontrolę stocku. Obecnie niemałą rolę odgrywa tu cyfryzacja i innowacyjność. Robotyzacja i automatyzacja procesów, poprzez poprawę bezpieczeństwa pracy, zwiększenie wydajności i eliminację błędów ludzkich, oznacza niższe koszty obsługi i skrócenie czasu realizacji zamówienia. Niestety pozostaje też w dużej mierze uzależniona od rodzaju obsługiwanego produktu, co nie pozwala to na szybki zwrot z inwestycji, a może wręcz przynieść straty. Dlatego kluczowym kryterium wyboru potencjalnych technologii z perspektywy operatorów pozostaje jej elastyczność i możliwość rekonfiguracji do innych potrzeb np. w momencie zmiany klienta. Automatyzacja zatem ma sens przy procesach, które się powtarzają, a logistyka jest bardzo dynamiczną dziedziną, ale są i takie obszary, które automatyzować warto. Należy do nich np. administracja, którą można zoptymalizować poprzez RPA. Programy komputerowe wykonują wówczas tę samą pracę, co ludzie, ale 15 razy szybciej, a pracownicy pełnią funkcję kontrolerów i wyjaśniają ewentualne niezgodności. W FM Logistic CE od dwóch lat do inwentaryzacji używane są drony, dzięki czemu nie trzeba angażować do tej czynności dodatkowych osób i sprzętu. Na innowacyjności między innymi firma chce budować swoją przewagę konkurencyjną, dlatego w ubiegłym roku wyodrębniony został specjalny zespół Innovation and Solution Design, w skład którego wchodzą managerowie z wieloletnim doświadczeniem inżynieryjnym, reprezentujący światowy poziom. Miesiąc temu zaś została uruchomiona, niespotykana dotychczas na rynku logistycznym, nowa inicjatywa skierowana do start-upów. W programie o nazwie FM OpenLab opartej na zasadzie win-win, przy udziale venture capitals firma oferuje młodym przedsiębiorcom rzeczywistą przestrzeń biznesową do testowania swoich rozwiązań jednocześnie zapewniając sobie pierwszeństwo w dostępie do nowych technologii.