Podsumowanie 2020 roku w segmencie nieruchomości top luksusowych.

Rok 2020 ZŁOTA 44 zaczęła dynamicznie. Bezpośrednie przełożenie na wysoką ilość zamkniętych transakcji oraz rekordową ich wartość miał sukces pierwszego kwartału 2020, oraz sprzedaż apartamentów o dużej powierzchni w drugim kwartale. Ten trend został utrzymany.

Dynamiczne tempo wzrostu sprzedaży

W 2020 roku średni metraż wszystkich sprzedanych apartamentów wyniósł aż 153 mkw. (dla porównania w 2019 roku średnia wyniosła 117 mkw). Stabilny rynek nieruchomości luksusowych ponownie okazał się obszarem ograniczonego ryzyka i stał się jednym z pierwszych wyborów dla zamożnych przedsiębiorców i ich rodzin oraz dla inwestorów. Z końcem grudnia padł niekwestionowany rekord. ZŁOTA 44 zakończyła 2020 rok z 45% wzrostem wartości transakcji vs. wyniki za 2019 rok.

Stabilna sytuacja na rynku nieruchomości luksusowych

Zdaniem ekspertów, ale także inwestorów, luksusowy apartament jest tym aktywem, które nie będzie traciło na wartości w najbliższych latach. JLL, firma specjalizująca się w wieloaspektowych analizach rynku nieruchomości, przeanalizowała ceny luksusowych apartamentów w Warszawie w oparciu o metodologię indeksu Case-Shiller. Sprawdzono zmiany w wartości apartamentów, porównując ceny transakcyjne osiągane przez wybrane lokale na rynku wtórnym, z ceną zakupu apartamentu na rynku pierwotnym począwszy od 2009 roku. Analiza pokazała, że wartość nieruchomości luksusowych rosła w ostatnich latach przeciętnie o 6,2% rocznie, a czasem wzrost ten przekraczał nawet 10% rocznie. Możemy zatem mówić nie tylko o dużej stabilności rynku nieruchomości luksusowych, ale także o jego potencjale na wzrosty w perspektywie długoterminowej. Jak wynika z danych JLL, aż 75% wszystkich transakcji sprzedaży w segmencie nieruchomości luksusowych na rynku pierwotnym w Warszawie w trzecim kwartale 2020 roku dotyczyło apartamentów w ZŁOTEJ 44.

Segment luksusowy dobrą alternatywą dla lokat

„Oprocentowanie depozytów jest zdecydowanie niższe niż inflacja. Wartość pieniędzy trzymanych przez Polaków na lokatach wzrosła w okresie styczeń-lipiec 2020 o 55 mld zł i wynosiła w lipcu 874,6 mld zł. Polacy zaczęli więc w drugiej połowie roku poszukiwać alternatywy dla lokat.” podkreśla Michał Skotnicki, Prezes Zarządu Złota 44 i BBI Development S.A.

„Brak alternatyw dla inwestowania kapitału już od jakiegoś czasu przekłada się na wzrost zainteresowania inwestycjami na rynku nieruchomości. Niepewność w gospodarce, z jaką mieliśmy do czynienia w 2020 r., jeszcze wzmocniła ten trend. Zmienił się jednak profil nabywców inwestycyjnych. Dotychczas głównym celem inwestorów było zarabianie na najmie zakupionych lokali. Dziś główną grupę stanowią ci, którzy wybierając nieruchomość myślą o jak najkorzystniejszym przechowaniu wartości kapitału. Nieruchomości z segmentu apartamentowego przechowują taką wartość znacznie lepiej i są znacznie bardziej odporne na zmiany w otoczeniu rynku, a te z segmentu luksusowego, ze względu na ograniczoną dostępność, mają szansę na relatywnie stabilny wzrost tej wartości w czasie” komentuje Paweł Sztejter, Dyrektor Działu Mieszkaniowego JLL.

Kompletna przestrzeń

ZŁOTA 44 to apartamentowiec kompletny, który oferuje bezpieczną przestrzeń oraz sprzyja zdrowemu stylowi życia. Na decyzję zakupową i wybór ZŁOTEJ 44 coraz częściej wpływa oferowane mieszkańcom piętro sportowo-rekreacyjno–biznesowe, które oferuje unikatowe w skali Europy udogodnienia. Część wspólna to 1800 mkw. z całorocznym jacuzzi na tarasie o powierzchni 400 mkw. W przestrzeni rekreacyjnej znajduje się basen o imponującej długości 25 metrów, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw dla dzieci. Luksus w przypadku ZŁOTEJ 44 to z pewnością doskonała centralna lokalizacja, najwyższa jakość wykończenia wnętrz, wachlarz udogodnień o skali rzadko spotykanej w Europie. To przede wszystkim jednak komfort, bezpieczeństwo i kompletna przestrzeń dla rodziny, biznesu i rekreacji – wszystko pod jednym dachem.

