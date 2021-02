Gdynia i morze to jedno

Rozmowa z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni, z okazji XX edycji Forum Gospodarki Morskiej

– Gdynia jest naturalnym wyborem dla organizacji takiego wydarzenia. Gospodarka morska jest nierozerwalnie związana z naszym miastem i to od samego początku istnienia Gdyni. Przecież gdyby nie port, nie powstałoby miasto, a wraz z nim tak silna pozycja Gdyni wśród bałtyckich portów pod koniec II RP. Po wojnie staliśmy się prężnym ośrodkiem przemysłu stoczniowego, wokół którego rozwijały się branże okołostoczniowe. Współcześnie jesteśmy świadkami całkowitej redefinicji gospodarki morskiej. To ogromne zróżnicowanie i nowoczesne technologie. Ze względu na szybkość przemian tego sektora, wyzwania związane z ograniczeniami w ruchu ludzi i towarów, które przyniósł COVID-19, konieczność rzeczowej dyskusji i stawiania nowych diagnoz, rola Forum Gospodarki Morskiej rośnie właśnie jako miejsca wymiany poglądów i wytyczania kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji. Nie ma lepszego miejsca na taką dyskusję niż Gdynia. Jesteśmy miastem otwartym i wsłuchującym się w rytm przemian gospodarczych. Inicjujemy projekty wsparcia dla biznesu, które uznawane są za wzorcowe nie tylko w skali Polski, ale i Europy, o czym niech świadczy „The Innovation in Politics Award”, przyznana za nasze działania dla biznesu w czasie pandemii COVID-19. Nagroda ma tym większe znaczenie, że została przyznana przez demokratyczną decyzję jury złożonego z ponad tysiąca obywateli Europy.

– Jaka jest ocena dotychczasowych edycji? Co można uznać za sukces, a co warto poprawić?

– Sukcesem z pewnością jest konsekwentne organizowanie wydarzenia, które jest potrzebne branży i cieszy się jej uznaniem, dzięki czemu przed nami jest już 20. jubileuszowa edycja Forum. Mamy głębokie przekonanie, że Forum to rzeczywista wartość dodana dla firm, biorących w nim udział. Sukcesem jest też wysoka frekwencja podczas obrad - jak na wydarzenie stricte branżowe. To już od wielu lat ponad 600 uczestników i niezmiernie się cieszę, że zainteresowanie nie maleje. Co warto poprawić? To wydarzenie jest zawsze dostosowywane do oczekiwań uczestników. Wsłuchujemy się w głosy branży i staramy się nie powielać programu z ubiegłych lat. Partnerem głównym jest spółka Inter Marine, na czele z prezesem Sławomirem Kalickim, liderem merytorycznym Forum, do którego mamy pełne zaufanie. Program debat i spotkań jest odpowiedzią na to, przed jakimi wyzwaniami stoją dziś firmy tego sektora. Jeżeli program pozostawia pewien niedosyt, oznacza to, że być może należy takie wydarzenie organizować częściej, ale w tej chwili nie ma takich planów. Nie można zapominać o walorze integracyjnym Forum, które doskonale uzupełnia spotkanie binzesu morskiego „Wspólna Kaczka”. Formuła nieco luźniejszego spotkania przy wspólnej kolacji znakomicie się sprawdziła. „Wspólna Kaczka” uważana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń branży, na którym nie wypada nie być. Mam nadzieję, że epidemia nie pokrzyżuje nam planów i pozwoli na organizację obu wydarzeń w 2021 r.

– 20 lat Forum to ewolucja tego wydarzenia np. od Międzynarodowego Forum Gospodarczego (poruszającego różne kwestie gospodarcze i odbywającego się w 5 lokalizacjach) do Forum Gospodarki Morskiej (odbywającego się w jednym miejscu i zajmującego się jednym sektorem gospodarki). Dlaczego zdecydowano się zawęzić tematykę tylko do gospodarki morskiej?

– Z punktu widzenia Gdyni branża morska, pomimo zmian strukturalnych, jest jedną z najistotniejszych gałęzi w naszej gospodarce. Ponadto gospodarka morska była zawsze najważniejszym obszarem w dyskusji poruszanej na Międzynarodowym Forum Gospodarczym. Stąd decyzja o organizacji Forum Gospodarki Morskiej, którego istota polega na wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom zdefiniowanym przez środowisko związane z morzem. To też skutek wzrostu znaczenia szeroko rozumianego sektora morskiego w gospodarce i rozwój nowych branż: zarządzania flotą, usług offshore, morskiej energetyki wiatrowej. Sejm przyjął już ustawę, umożliwiającą budowę bałtyckich farm wiatrowych. Ich powstanie, a potem obsługa to nowe zamówienia, nowe miejsca pracy i nowe firmy. To też rozwój Portu Gdynia i Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Za chwilę zostanie uruchomiony nowy terminal promowy, już we wrześniu 2021 r. ma przyjąć pasażerów. Powstaje on na terenie nabrzeża Polskiego, w basenie im. Marszałka Piłsudskiego, w sąsiedztwie kapitanatu portu i Muzeum Emigracji. To znacznie bliżej wejścia do portu i centrum miasta. Bezpośredni dostęp do torów kolejowych umożliwi także obsługę ładunków intermodalnych. To pokazuje, ile się dzieje w gospodarce morskiej. Uważam, że zmiana formuły tego wydarzenia była niezwykle słusznym krokiem.

– Jakie plany na przyszłość ma Gdynia wobec Forum Gospodarki Morskiej? Jakie stawia cele temu wydarzeniu?

– Obserwujemy razem z partnerami wydarzenia trendy i wyzwania tego sektora, trudno więc z wyprzedzeniem nakreślać plany, związane z programem merytorycznym Forum. Sprawdził się podział na panele dyskusyjne. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają obecność międzynarodowego biznesu, a także udział przedstawicieli rządu i możliwość zadania im ważnych pytań. Taka wiedza jest dla biznesu niezwykle cenna. Mogę powiedzieć za klasykiem zarządzania, że jedyną stałą rzeczą w biznesie jest właśnie zmiana, co dzisiaj wydaje się szczególnie aktualne. My też o tym wiemy i staramy się reagować na potrzeby branży morskiej. Forum Gospodarki Morskiej ma być miejscem spotkania praktyków i ekspertów, dzięki któremu prowadzenie biznesu w tym sektorze może być prostsze i mniej narażone na porażki, czyli przynoszące stałe i stabilne przychody. Niezwykle istotne jest szukanie rozwiązań dla zdecydowanego otwarcia polskiej gospodarki morskiej na światową rewolucję cyfrową i ułatwienie polskim firmom wejścia w rozwój nowoczesnych technologii niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych. Oprócz tego ważne jest, by wzmacniać morską markę Gdyni i jej związki z gospodarką morską.

– Rok 2021 to także 95-lecie Gdyni. Jakim miastem chce ona być przez następne 95 lat?

– Każdy jubileusz skłania do podsumowań, ale ja raczej patrzę w kierunku zbliżającego się 100-lecia naszego miasta. Nie ma innego miasta w Polsce tak nowocześnie związanego z morzem i to od samego początku swoich dziejów. Gdynia i morze to jedno – taki napis widnieje na Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i jestem przekonany, że ta maksyma będzie kierunkowskazem na następne lata Gdyni. Rozwijamy się jako miasto nowoczesne, wsłuchujące się w głos mieszkańców i reagujące na ich potrzeby. Z pewnością będzie to miasto, w którym wysoka jakość życia przekłada się na dobrostan jego mieszkańców. Miasto innowacyjne, wiodące w rozwoju ekologicznego transportu miejskiego, być może już niedługo będą to pojazdy autonomiczne. Miasto czystego powietrza, zielone i optymistyczne, po prostu dobre miejsce do życia.