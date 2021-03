ERGO Hestia wyrusza w literacką podróż

Startuje pierwsza edycja konkursu Literacka Podróż Hestii, którego celem jest promowanie klasycznych form w literaturze dla dzieci. Konkurs organizowany jest przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, a jego partnerem jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Ideą konkursu Literacka Podróż Hestii jest promowanie klasycznych form w literaturze dla dzieci: powieści i opowiadań, które będą miały szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięcej.

–W świecie pełnym dezinformacji istnieje zakątek, w którym królują piękno i prawda. To literatura dziecięca – mówi Piotr Maria Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia. - Otaczajmy ją szczególną troską, bo potrafi wpłynąć na całą gamę zainteresowań i ukształtować system wartości współczesnego młodego czytelnika. ERGO Hestia szeroko otwiera ścieżki dla obydwu stron tej aktywnej wymiany. W Literacką Podróż Hestii wyruszają bowiem nie tylko twórcy, ale też ich wymagający odbiorca – dzieci i młodzież. Nie da się odbyć tej podróży osobno lub w czyimś imieniu, tym bardziej, że przecież czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła” – uważa prezes Śliwicki

Michał Rusinek, prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej zwraca uwagę, że na listach bestsellerów dla starszych dzieci beletrystykę zaczynają ostatnio wypierać książki z gatunku non-fiction. - Są często bardzo piękne, ciekawe, w atrakcyjny sposób poszerzające wiedzę o świecie, ale mają jedną wadę: to nie jest literatura piękna w klasycznym sensie – dodaje Rusinek.- Ideą Literackiej Podróży Hestii jest, po pierwsze, nagrodzenie, a przez to dowartościowanie literatury w jej klasycznych formach: powieści i opowiadań. A po drugie, stworzenie z nagrodzonych książek serii, która niebawem ma szanse ułożyć się w biblioteczkę „współczesnej klasyki”. Tę literacką podróż zaczynamy już w tym roku! – podkreśla prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Do pierwszej edycji konkursu mogą zgłaszać się wydawnictwa i autorzy powieści i opowiadań, wydanych w Polsce w roku 2020, tworzonych w języku polskim i przeznaczonych dla młodego czytelnika. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie do Fundacji Wisławy Szymborskiej do 15 kwietnia 2021 r. Nominacje do Nagrody zostaną ogłoszone w czerwcu, a tytuł zwycięskiej książki – w listopadzie 2021 r. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Mecenasem konkursu jest ERGO Hestia.

Prace konkursowe oceni kapituła nagrody złożona ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli fundacji w skład której weszli: Piotr Maria Śliwicki – prezes Grupy ERGO Hestia, Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Katarzyna Kasia – doktor filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Joanna Olech – autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz ilustratorka; Maciej Wojtyszko – reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, pisarz, autor książek dla dzieci, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Magdalena Kąkolewska – prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.literackapodrozhestii.pl

ERGO Hestia angażuje się w mecenat artystyczny od kilkunastu lat. Ubezpieczyciel prowadzi m.in. Fundację Artystyczna Podróż ERGO Hestii, której misją jest wspieranie młodych twórców na początku ich kariery artystycznej. Fundacja realizuje ją poprzez organizację konkursu dla studentów uczelni artystycznych, a także wernisaży, warsztatów i wystaw, które pozwalają artystom zaistnieć na profesjonalnym rynku sztuki. Fundacja prowadzi ponadto działalność popularyzatorską i edukacyjną poprzez publikację licznych wydawnictw oraz portal uncommonground.pl. Ubezpieczyciel jest ponadto wieloletnim partnerem Paszportów Polityki - nagrody kulturalnej ustanowionej przez tygodnik „Polityka”. ERGO Hestia od wielu lat rozwija także kolekcję malarstwa holenderskiego.

Konkurs Literacka Podróż Hestii realizowany jest ramach współpracy ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zakłada ona długoterminowe wsparcie działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej przez ERGO Hestię ERGO Hestia jest również partnerem strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w 2021r.

Materiał powstał we współpracy z Ergo Hestią i fundacją Artystyczna Podróż Hestii.

Opracowała Zofia Leśniewska