Od przedsiębiorstwa rodzinnego do marki globalnej

Grupa Raben posiada własne oddziały w 13 krajach Europy, łącznie zatrudnia 10 000 pracowników i każdego dnia na drogi wysyła ponad 8500 ciężarówek. Zaczęło się jednak bardzo niepozornie, od małej, holenderskiej firmy rodzinnej. W 2021 r. firma świętuje swoje 90-lecie i nadal ważne są dla niej wartości charakterystyczne dla familijnych organizacji, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników i relacje z klientami.

Ostatnie 30 lat to historia nieustannego rozwoju i dynamicznej ekspansji na rynki zagraniczne. W 2002 roku powstało Fresh Logistics Polska, specjalizujące się w obsłudze produktów świeżych, wymagających temperatury kontrolowanej 0 do +6 stopni. W 2003 roku otwarto pierwszy oddział na Ukrainie, rok później zakres działalności Grupy Raben rozszerzył się o Litwę, Łotwę i Estonię. W 2008 roku firma weszła na rynek czeski i słowacki, a po dwóch latach była również obecna na Węgrzech. 2016 r. to początek biznesu w Rumunii. Natomiast w 2017 r. Grupa nabyła 20% udział we włoskiej firmie SITTAM, a od 2020 r. jest właścicielem włoskiej firmy Raben SIRRAM. W 2019 roku do rodziny Raben dołączyła Bułgaria, gdzie firma otworzyła swój pierwszy oddział w Sofii.

W 1931 roku w małym miasteczku Winterswijk w Holandii Jan W. Raben, dziadek aktualnego CEO zaczął okolicznym rolnikom wozić produkty na targ. To on dał początek firmie, która dziś jest marką globalną. Kolejnym punktem na historycznej mapie Grupy Raben było objęcie sterów przez syna założyciela w 1960 roku - Theo Raben. Pierwszy krok za granicę wykonał wnuk - Ewald. Po przemianach 1989 roku dostrzegł szansę rozwoju na rynku polskim. Kupił wtedy mapę Polski i zaznaczył dwanaście punktów, które stanowić miały oddziały ulokowane w różnych częściach kraju.

„Firma rodzinna ma przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, ponieważ klientów i pracowników traktuje jak członków rodziny. Dlatego oferujemy logistykę „z ludzką twarzą”. Partnerstwo i lojalność wpisują się w ten styl współpracy. Mamy wielu długoterminowych klientów. Ich biznes na przestrzeni lat się zmienia i my dostosowujemy się do nich. Jesteśmy partnerami i wspólnie odpowiadamy na pojawiające się wyzwania i wspólnie się rozwijamy. Ten nieustanny rozwój jest wpisany w geny naszej firmy. Nie dostarczamy tylko usługi, ale składamy też obietnicę, która musi zostać spełniona - zawsze na czas, z dbałością o szczegóły i na najwyższym poziomie jakości. Dlatego od wielu lat poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, zawsze stawiając naszych klientów na pierwszym miejscu. W ten sposób inwestujemy w przyszłość, w zrównoważone rozwiązania i projekty, które przynoszą długoterminowe korzyści." – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben . – „Przed nami jeszcze niejedna droga, ale już teraz jestem przekonany, że razem możemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie chcemy".

Droga do sukcesu

Raben, w pełni wykorzystuje możliwości rynkowe, które pojawiły się wraz z otwarciem europejskich rynków i swobodnym przepływem towarów. Firma oferuje kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, sieć drogową (krajową, międzynarodową oraz na wschód), transport produktów świeżych, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Wśród głównych branż obsługiwanych przez nią w 2020 r. znalazły się: żywność (30%), technologie konsumenckie (21%), automotive (17%), retail (12%) chemia (11%) oraz FMCG non-food (9%). Transport drogowy, który w Grupie odpowiada za 66% obrotów, to ogromna szansa, ale również wyzwania, na które firma Raben reaguje każdego dnia, dostosowując swoją siatkę połączeń drobnicowych, odpowiadających na oczekiwania klientów z całej Europy. Działania w ramach tworzenia sieci połączeń międzynarodowych idealnie wpasowują się w misję i wizję firmy, a ponieważ samochody z logo Raben spotkamy na wielu transportowych szlakach, nie ulega żadnej wątpliwości iż Grupa każdego dnia dąży do tego, aby być o „jedną oś” do przodu względem konkurencji.

Rozwój poprzez innowacje

Grupa Raben od lat stawia na digitalizację. W obszarze automatyzacji wdraża zaawansowane rozwiązania IT, takie jak platformy automatycznie przekazujące informacje dla klientów oraz platformy prezentujące ETA (szacowany czas dostawy). W zakresie automatyki i robotyki magazynowej wdrażane są urządzenia mierzące przesyłki, autonomiczne lub półautomatyczne wózki widłowe, a także ramiona „cobotyczne”, sensory Internet of Things (IoT) i wiele innych rozwiązań zwiększających efektywność procesów magazynowania i transportu. W zakresie RPA podkreślić należy wdrożenia robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach (WMS/TMS/FK) lub na styku pomiędzy systemami IT.

W trosce o bezpieczeństwo dostaw w czasie pandemii, Grupa Raben chcąc zachować zalecaną odległość między osobami biorącymi udział w realizacji dostawy, wprowadziła nową usługę dla przesyłek drobnicowych PCD (Picture Confirming Delivery). Polega ona na bezdotykowym potwierdzeniu dostawy za pomocą zdjęcia.

Obchody 90 lecia Grupy Raben

W 2021 r. Grupa Raben świętuję swoją 90 rocznicę. To lata doświadczeń, innowacji i nieustannego rozwoju.

„Przez te 90 lat dzięki partnerstwu i transparentnej współpracy z klientami wiele wspólnie osiągnęliśmy, napawa nas to dumą i jednocześnie sprawia, że jesteśmy gotowi stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, takim jak np. zmiany klimatu. Pragniemy bowiem, aby następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz. Dlatego, z okazji naszej rocznicy zapraszamy wszystkich w niezwykłą trasę „eco2way” po Europie, w której nasi pracownicy pokażą miejsca narażone na skutki zmian klimatycznych. Liczymy, że po zakończeniu tej drogi nasi klienci pomogą nam wybrać miejsce, które wspólnie wesprzemy. Tak abyśmy wszyscy mogli cieszyć się czystym klimatem przez kolejne 90lecia…” – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben

Rocznicową trasę można śledzić na stronie www.raben90years.com oraz w mediach społecznościowych firmy.