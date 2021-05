DB Schenker w projekcie SGH „Zdrowa Perspektywa”

Na zaproszenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie firma DB Schenker przystąpiła do projektu „Zdrowa Perspektywa”, realizowanego przez Uczelnię wspólnie z Grupą LUX MED. Rezultatem projektu będzie raport zawierający inspiracje dla biznesu.

– Dla biznesu czas pandemii jest bardzo trudny, ponieważ przedsiębiorstwa działają w warunkach nie tyle kryzysu, co niepewności. Aby przetrwać na rynku, muszą być kreatywne, szukać nowych możliwości – nie mogą tych zmian, które przynosi rzeczywistość, traktować wyłącznie jako zagrożenia, ale także jako szansę. Instytucje biorące udział w projekcie „Zdrowa Perspektywa” doskonale odrobiły lekcję z kryzysu. Teraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego – mówi prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

W projekcie biorą udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Do tego grona został zaproszony także Piotr Zborowski, CEO North & East Europe w DB Schenker. Prezes Schenkera dołączył do grupy „Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?”, której prace moderuje prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w tematach rozwoju gospodarki cyfrowej i wdrażania nowych technologii.

– Pandemia wymusiła przyspieszenie tempa innowacji. Cały cykl – od pomysłu, przez tworzenie prototypów, testowanie do komercjalizacji jest coraz krótszy, bardziej skompresowany. Wiele firm szybko dokonuje strategicznych zmian, pojawiają się nowe modele biznesowe. Według mnie to jest dobra strona tej trudnej sytuacji. Projekt „Zdrowa Perspektywa” jest okazją do podzielenia się spostrzeżeniami, wzajemnej inspiracji i wspólnego poszukiwania nowych dróg – mówi Piotr Zborowski, CEO North & East Europe w DB Schenker.

DB Schenker

DB Schenker to wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych. Zatrudnia około 76 900 osób w 2 100 lokalizacjach w ponad 130 krajach. Firma oferuje usługi w zakresie transportu lądowego, lotniczego i oceanicznego, a także kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i zarządzania globalnym łańcuchem dostaw.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SGH to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca, kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. Jest znaczącym ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. Jednym z elementów strategii współpracy z biznesem jest wzmacnianie potencjału uczelni, wspólne dążenie do umacniania pozycji SGH jako wiodącej uczelni ekonomicznej.