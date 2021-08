Dlaczego kocioł kondensacyjny to już standard w ogrzewaniu domu

Dążąc do ideału, jakim jest dom energooszczędny, przyjazny środowisku naturalnemu i tani w utrzymaniu, należy wziąć pod uwagę rozwiązanie grzewcze z kotłem kondensacyjnym – to szansa na znaczącą oszczędność energii i niższe rachunki.

Aby zrozumieć sens instalacji kotła kondensacyjnego, warto przypomnieć sobie powiedzenie o paleniu pieniędzmi w piecu, metaforycznie obrazujące olbrzymie marnotrawstwo. Pamiętając, że to oczywiście hiperbola, powiedzenie to dobrze oddaje słabość kotłów konwencjonalnych – w kotłach takich bowiem „puszczamy pieniądze z dymem”. Marnujemy część ciepła wytworzonego w procesie spalania, dosłownie wypuszczając je przez komin do atmosfery. Efekt? Niepotrzebnie podgrzewamy planetę i niepotrzebnie płacimy wyższe rachunki za gaz.

Więcej ciepła ze spalania – tańsze ogrzewanie domu Jak to działa? Część ciepła ze spalin, które w kotle atmosferycznym byłoby stracone (uciekłoby przez komin), w kotle kondensacyjnym odzyskuje się dzięki kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej, powstałej w wyniku spalania gazu. Odzyskane w procesie skraplania ciepło zostaje przekazane do instalacji centralnego ogrzewania. To niejedyne korzyści, jakie zapewnia kocioł kondensacyjny. Dzięki temu, że komora spalania jest zamknięta – a więc odcięta od powietrza w pomieszczeniu – nie istnieje groźba przedostania się do pomieszczenia spalin, co czasami zdarza się w przypadku kotłów atmosferycznych przy złym ciągu kominowym. Ponadto pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł, nie jest wyziębiane przy dostarczaniu powietrza niezbędnego do spalania gazu. Dostarcza je bowiem z zewnątrz budynku osobny przewód. Z tego samego powodu kocioł kondensacyjny można zamontować niekoniecznie w specjalnie dedykowanym pomieszczeniu – kotłowni – ale na przykład w kuchni. Kocioł wiszący, wkomponowany w wystrój wnętrza, zbliżony rozmiarami do sąsiadujących szafek, nie rzuca się w oczy i nie psuje estetyki wnętrza. Oczywiście są też kotły kondensacyjne stojące, a różnice między poszczególnymi modelami nie ograniczają się tylko do rozmiarów, kształtu, sposobu montażu, rodzaju wykorzystywanego paliwa czy maksymalnej kubatury, jaką mogą ogrzać. Niektóre modele są, przykładowo, lepiej dostosowane do współpracy z ogrzewaniem podłogowym czy kolektorami ciepła, dysponują zaawansowaną elektroniką optymalizującą pracę kotła w danych warunkach, pozwalają na zdalną kontrolę dzięki dedykowanym aplikacjom. Dlatego ważne jest, by wyboru kotła kondensacyjnego dokonać w pełni świadomie, aby jak najlepiej zaspokajał potrzeby domu, który będzie ogrzewał. Warto stawiać na marki sprawdzone na rynku, renomowane, z fachowym doradztwem.

Ile można zaoszczędzić? Dzięki odzyskanej w procesie skraplania energii cieplnej kotły kondensacyjne mają znacznie wyższą sprawność niż kotły konwencjonalne. W przypadku gazu ziemnego możliwa jest teoretycznie sprawność 111 proc. W przypadku gazów węglowodorowych (gaz płynny) maksymalna teoretyczna sprawność dla na przykład propanu wynosi 109 proc. W praktyce uzyskanie tak wysokiej realnej sprawności nie jest możliwe, bo efektywna sprawność kotła kondensacyjnego zależy od bardzo wielu czynników, jak na przykład temperatura wody, jaką chcemy uzyskać w instalacji centralnego ogrzewania, kubatura ogrzewanego pomieszczenia, rodzaj gazu, technologia wykonania kotła itd. Różnica w porównaniu do kotła tradycyjnego jest jednak wystarczająco duża, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Podczas gdy przy budowie domu decyzja o postawieniu na kocioł kondensacyjny zamiast kotła tradycyjnego jest oczywista, decyzja o wymianie już pracującego u nas kotła tradycyjnego na kondensacyjny nie wydaje się już tak prosta. Pojawiają się bowiem zrozumiałe pytania o koszty inwestycji w porównaniu do szacowanych zysków.

Poprosiliśmy zatem ekspertów Buderus, aby pomogli nam obliczyć konkretne zyski z instalacji kotła kondensacyjnego, w kontekście kosztów poniesionej inwestycji i perspektywy lat eksploatacji. Szacunki dotyczą wymiany kotła konwencjonalnego na kondensacyjny o mocy maksymalnej od 15 kW do 24 kW, z podstawowej i średniej półki cenowej. Wariant 1 W przypadku wymiany kotła tradycyjnego na nowy wiszący kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny, przepływowy w cenie od 7500 PLN do 14 200 PLN (katalogowo z 23% VAT, w zależności od mocy i klasy urządzenia, minus ewentualny rabat), należy doliczyć także: – koszt wymiany kotła: ok. 1500 PLN; – koszt wkładki kominowej i montażu: ok. 1900 PLN; – koszt materiałów instalacyjnych: ok. 1000 PLN. Koszt sumaryczny wyniesie zatem od 11 900 PLN do 18 600 PLN. Wariant 2 Jeśli zdecydujemy się zastąpić kocioł tradycyjny nowym wiszącym kotłem kondensacyjnym dwufunkcyjnym ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u., w cenie od 15 000 PLN do 16 000 PLN, po doliczeniu analogicznych jak wyżej kosztów dodatkowych ta inwestycja będzie nas sumarycznie kosztować od 19 400 PLN do 20 400 PLN. Wariant 3 Kupując nowy wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny w cenie od 9600 PLN do 12 300 PLN, bez uwzględniania kosztu zasobnika c.w.u. (bo można wykorzystać istniejący, wykorzystywany przez dotychczasowy kocioł tradycyjny), łączny koszt wymiany wyniesie od 14 000 PLN do 16 700 PLN. To nie są małe kwoty, ale też spodziewane zyski również są niebagatelne. Orientacyjna różnica kosztów eksploatacyjnych wynikająca z różnicy zużycia gazu kotła konwencjonalnego i kondensacyjnego to średnio od 2000 PLN na rok do 4500 PLN na rok, w zależności od: wielkości domów (od 150 m2 do 250 m2), izolacyjności ścian, okien i dachu, średniej temperatury wewnątrz budynku, średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym i liczby mieszkańców.