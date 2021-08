Które argumenty przemawiają za stosowaniem darmowego programu do rozliczania PIT?

Dotychczas zawsze składałeś swoje zeznanie podatkowe za ubiegły rok w formie papierowej w siedzibie urzędu skarbowego?

Jesteś tradycjonalistą i z rezerwą podchodzisz do nowych rozwiązań? Jest prostszy, wygodniejszy i szybszy sposób dokonania niezbędnych rozliczeń z fiskusem. Chodzi o program do rozliczania PIT-u przez Internet. Zobacz, które korzyści przemawiają za jego stosowaniem.

Nieporównywalny komfort rozliczenia deklaracji podatkowej

Jeśli chodzi o program do rozliczania PIT-u, cała prostota polega na łatwym dostępie do stosownej aplikacji znajdującej się w Internecie, która jest na wyciągnięcie ręki. Nie musisz dostosowywać się do godzin otwarcia urzędu skarbowego czy lokalnego oddziału poczty, aby złożyć stosowną deklarację. Możesz to zrobić w dowolnym miejscu i czasie, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Nie masz zatem żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych. To daje Ci ogromną swobodę działania i uwalnia sporo czasu, który zmarnowałbyś na formalnościach, staniu przy okienku i powrocie do domu.

Program do rozliczenia PIT – ogromna pomoc dla osób o ograniczonej mobilności

Podatnik mieszkający w bardzo małej miejscowości, ale też młoda mama mająca pod opieką niemowlę czy osoba z niepełnosprawnością ruchową – każdy z nich na pewno doceni udogodnienie, jakim jest darmowy program do PIT 37. Dzięki niemu nie muszą oni opuszczać bezpiecznego domu, aby dokonać obowiązku podatkowego. W dobie cyfryzacji duże odległości nie stanowią problemu – wystarczy jedynie dostęp do Internetu.

Wsparcie w dokonywaniu wszelkich obliczeń

Jeśli chodzi o PIT program 37 ma tę zaletę, że jest w pełni zautomatyzowany i bardzo wiele obliczeń wykonuje za podatnika. To z kolei ogranicza prawdopodobieństwo popełnienia przez niego błędów. Program wskaże wszystkie pola, które nie zostały jeszcze uzupełnione, a które tego wymagają. Zazwyczaj tego rodzaju aplikacje są dodatkowo wyposażone w krótkie samouczki, dzięki którym opanowanie obsługi jest jeszcze prostsze. Przejrzysty i intuicyjny interfejs usprawnia poruszanie się po nim, niezależnie od poziomu kompetencji cyfrowych danego użytkownika.

1% podatku na chore dzieci – zobacz, dlaczego warto go przekazać

Organizacje Pożytku Publicznego mają ustawowe prawo do pobierania 1% podatku, przekazywanego dobrowolnie przez podatników w ramach składania corocznej deklaracji. Zdecydowanie warto przekazać swój 1% podatku na cele charytatywne, między innymi na fundacje dla dzieci. Dobrze jest wskazać, dokąd mają iść środki wypracowane w ciągu roku, które inaczej zostałyby skonsumowane przez skarb państwa. Możliwość świadomego podjęcia decyzji, komu dane pieniądze mogą pomóc, stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Jest to istotne – zwłaszcza że fundusze te i tak każdy podatnik musiałby odprowadzić. Dlatego bez konieczności angażowania kolejnych pieniędzy można naprawiać świat wokół siebie i wspierać chore dzieci w powrocie do sprawności.

Materiał przygotowany przez OFF-SITE