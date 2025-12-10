Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
Adam Grzeszak
10 grudnia 2025
Rynek

Bruksela daje zielone światło dla polskiej atomówki. Wspaniale, ale to potrwa i będzie drogo

10 grudnia 2025
Choczewo. Tu ma stanąć polska elektrownia atomowa. Choczewo. Tu ma stanąć polska elektrownia atomowa. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl
Bruksela nie daje zgody na takie inwestycje ot tak, na ładne oczy. Trzeba przedstawić tony dokumentów i negocjować warunki, bo każda taka inwestycja na państwowym garnuszku może zdestabilizować europejski rynek energii.

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Można się było tego spodziewać, bo żadna elektrownia jądrowa w Europie nie ma szans na powstanie jako projekt czysto komercyjny. To zbyt kapitałochłonna inwestycja, by biznes się spiął. Bruksela zna nasze problemy energetyczne i wie, z jakim trudem żegnamy się z węglem, dlatego nas wspiera w wysiłkach dekarbonizacyjnych.

Atom zaś został oficjalnie ogłoszony następcą węgla w energetyce. Nawet górnicy gotowi są zrezygnować z fedrowania, jeśli elektrownie atomowe zastąpią wysłużone węglówki. Ale nie robią tego z miłości do technologii jądrowej, a raczej z długotrwałości budowy takich obiektów, co daje im nadzieję, że rychło pracy nie stracą.

Czytaj też: Atom w dom, ale tanio się nie da. Ile zapłacimy za pierwszą elektrownię atomową?

Droga atomówka

Nasza atomówka w Choczewie będzie droga. Jej koszt dziś szacowany jest na ok. 180 mld zł, a każdy, kto cokolwiek budował, wie, jaka jest różnica pomiędzy szacowanymi kosztami a rzeczywistymi wydatkami. Będzie trzeba po pieniądze sięgnąć głęboko do publicznej kieszeni. Bruksela nie daje jednak zgody na takie inwestycje ot tak, na ładne oczy. Trzeba przedstawić tony dokumentów i negocjować warunki, bo każda taka inwestycja na państwowym garnuszku może zdestabilizować europejski rynek energii. I nie chodzi tu o samą budowę, ale o reguły funkcjonowania finansowego elektrowni już po jej uruchomieniu.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), państwowa spółka, która przygotowuje inwestycję w Choczewie, tylko rok uzgadniała z KE te warunki, co uznano za rekordowe tempo. Czechom, którzy mają większe doświadczenie atomowe i dwie działające elektrownie, które zamierzają rozbudować, takie uzgodnienia zajęły więcej czasu. Dlatego zatwierdzenie pomocy publicznej uznano za kluczowy kamień milowy w drodze do polskiego atomu.

PEJ może pożyczać

KE dała zgodę na finansowe wsparcie przy pomocy kontraktu różnicowego. Polega to na tym, że państwo i spółka eksploatująca elektrownię jądrową umawiają się na określoną cenę energii. Dziś uzgodniona z KE cena to ok. 500 zł za MWh. Oczywiście w chwili uruchamiania elektrowni realia ekonomiczne będą zapewne inne, ale na dziś jest tyle. Elektrownia będzie sprzedawała swój prąd z atomu na zasadach rynkowych, czyli większość na giełdzie energii, a pozostałą część w kontraktach długoterminowych. Jeśli uzyskana cena rynkowa będzie niższa od gwarantowanej w kontrakcie, państwo wyrówna różnicę, jeśli będzie wyższa, elektrownia odda państwu nadwyżkę.

Na nadwyżkę ja bym specjalnie nie liczył, bo dziś ta stawka jest wyższa od rynkowej ceny prądu. A w przyszłości, gdy będzie więcej tanich źródeł OZE, ta różnica może być jeszcze większa. Już dziś zdarzają się momenty z cenami ujemnymi. A elektrownia będzie pracowała niemal non stop, bo instalacji jądrowych nie da się ot tak włączać i wyłączać. Więc sporo będziemy musieli dopłacać z kasy państwowej i to długo, bo ten mechanizm wsparcia ma działać przez 40 lat. Polska zabiegała, by było to 60 lat, czyli do końca życia elektrowni.

Dzięki tej zgodzie PEJ może zacząć rozmowy z bankami, które pożyczą jej większość potrzebnych pieniędzy. Bo państwo z budżetu ma w sumie dać 60 mld zł. Jak twierdzą szefowie PEJ i pełnomocnik rządu i wiceminister energii Wojciech Wrochna, chętnych do pożyczania nie brakuje. Nic dziwnego, energia elektryczna to towar pierwszej potrzeby, a gwarancje rządowe sprawiają, że ryzyko niespłacenia takiej pożyczki jest niewielkie. Budowa będzie mogła ruszyć z kopyta, i to jeszcze w grudniu – cieszył się z decyzji KE premier Tusk i zapowiadał, że w grudniu pierwsze 4,6 mld zł trafi do PEJ.

Czytaj też: Grosik na atom. A gdzie reszta? Przyszłość polskiej elektrowni jądrowej to same wątpliwości

Poczekamy na ten prąd

Wspaniale, tylko że o żadnej budowie na razie mowy nie ma. Trwają prace przygotowawcze, budowa infrastruktury, badania gruntu, bo to wszystko są zadania leżące po stronie polskiej spółki. Budowa elektrowni zacznie się wtedy, gdy zostanie podpisana umowa z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a rozmowy trwają już od kilku miesięcy.

Polska spółka musi załatwić też wymagane formalności, czyli uzyskać zezwolenie atomowe z Państwowej Agencji Atomistyki, a to potrwa jeszcze zapewne rok. Potem konieczne jest zezwolenie budowlane i dopiero wówczas wykonawcy mogą się brać za budowę.

Pierwszy reaktor ma teoretycznie zacząć pracę w 2036 r., ale jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby elektrownia jądrowa ruszyła zgodnie z planem. Dlatego najczęściej padają deklaracje „ok. 2040”. I to jak dobrze pójdzie, a tego nikt nam nie zagwarantuje. Budowa elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii miała 13 lat opóźnienia. Blok 3 francuskiej elektrowni jądrowej Flamanville ukończono 12 lat po terminie.

Tak więc nie ma co się łudzić, że prąd z atomu rozwiąże nasze bieżące problemy energetyczne, a tych mamy niemało. Zresztą tego atomowego prądu nie będzie aż tak dużo, bo trzy reaktory dadzą łącznie 3750 MW, a po drugie, pojawi się on w dalekiej przyszłości. A na razie czekają nas tylko spore wydatki.

Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Szczyty zdrowia czy dwie góry, które urodziły mysz? Pacjenci nie mają za co dziękować

    Joanna Solska

  2. Skąd sojusz technomiliarderów z MAGA? „Wśród prezesów zaczyna się rozwijać jakaś forma paranoi”

    Mateusz Mazzini

  3. Procenty za szybą? Stacje mają nowy pomysł na obronę przed prohibicją

    Cezary Kowanda

  4. Ludzie na lodzie. Klienci HREIT mają kredyty, nie mają mieszkań. Izabela za kilka dni miała się wprowadzać

    Marcin Piątek

  5. Kryptowaluty: trutka na szczury czy cyfrowe złoto. Prezydent wetuje, branża bije brawo. O co tu chodzi?

    Adam Grzeszak

Czytaj także

null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną