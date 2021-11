Wszyscy płacimy za Turów. I to od ponad 200 lat

Czas najwyższy na refleksję nad szkodami społecznymi wyrządzanymi przez tę kopalnię – pisze aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Na początku XIX w., a dokładnie w 1802 r., w okolicach Opolna-Zdroju, które nie uzyskało wtedy jeszcze nawet swojego uzdrowiskowego statusu, rozpoczęło się wydobycie węgla brunatnego. To początki górniczej działalności na terenie obecnej kopalni w Turowie. Oczywiście nikt nie potrafił przewidzieć, że za 220 lat rozgorzeje tu jeden z poważniejszych konfliktów przygranicznych Polski i Czech. Dwa wieki temu tych dwóch krajów nie było nawet na mapach.

Dzisiaj, także dzięki debacie publicznej na temat konfliktu wokół Turowa, większość z nas zdaje sobie już sprawę, że kopalnie są szkodliwe dla środowiska naturalnego i klimatu oraz że powinniśmy dążyć do ich zamknięcia. Oprócz negatywnego wpływu na środowisko z wydobyciem węgla wiąże się cały ogrom szkód społecznych. O nich mówimy dużo mniej, choć ich skutki już teraz można zaobserwować na terenach sąsiadujących z podobnymi inwestycjami. Zarówno w bardziej doraźnym, jak i w tym przyszłościowym znaczeniu – przede wszystkim lokalne społeczności tracą na pozyskiwaniu przez Polskę paliw kopalnych.

Jedną z wyniszczających form ich wydobycia są kopalnie odkrywkowe związane z węglem brunatnym. Destabilizują otoczenie, niszczą środowisko, prowadzą do załamań mikrocywilizacyjnych. Żeby zrozumieć, jak wiele tracimy na tak bezmyślnej eksploatacji zasobów naturalnych, możemy prześledzić dwustuletnią historię miejscowości sąsiadującej z Turowem, którą odwiedziłam. Jej obecny stan bardzo mnie poruszył.

Czytaj też: Stawka większa niż Turów. O co się toczy spór z Czechami?

Sanatorium starsze niż Turów

W 1836 r. w Opolnie odkryto źródła leczniczych wód, więc zyskało charakter uzdrowiskowy. Opolno-Zdrój pomagało w leczeniu reumatyzmu, artretyzmu, anemii, nerwobólów i wielu innych schorzeń. Rozwijały się tu pensjonaty, infrastruktura turystyczna oraz lecznicza, więc na początku ubiegłego stulecia Opolno nie mogło już narzekać na brak kuracjuszy. Nic nie stało na przeszkodzie, by kwitło, zapewniając dobrobyt mieszkańcom i osobom odwiedzającym. Wszystko zmieniło się w 1959 r., gdy podjęto uchwałę w sprawie budowy na tym terenie kombinatu górniczo-energetycznego.

Czytaj też: Najdroższa elektrownia opalana węglem brunatnym

Przez pogłębianą odkrywkę i elektrownię odpompowującą wodę wody gruntowe zupełnie zmieniły swoje położenie. Wskutek zmian hydrologicznych miejscowość utraciła swój uzdrowiskowy walor i zaczęła się jej powolna zapaść. Gdy latem wychodziłam z przepięknego parku uzdrowiskowego, natykałam się na zapadające się wille i zupełnie opuszczone zabytkowe domy kuracjuszy. Poczucie pustki jest wszechogarniające – stale maleje tu liczba ludności i wieś już wkrótce może całkiem zniknąć z mapy.

Tak się stanie, jeśli rząd nie zdecyduje się na zatrzymanie wydobycia i nie zrezygnuje z dalszej ekspansji niszczącego okoliczną tkankę krateru. Tymczasem minister klimatu i środowiska zgodził się na rozbudowę należącej do spółki PGE GiEK kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i nieprzerwane wydobycie aż do 2044 r. Zgodził się na to mimo braku ostatecznej decyzji środowiskowej oraz tuż przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tzw. ustawa OOŚ zwiększa możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji znacząco oddziaływujących na ich życie i otoczenie.

Czytaj także: Ludzie wygrali. W Złoczewie nie powstanie nowa kopalnia

Jest wina, będzie kara

Krater wielkości 2,4 tys. ha szkodzi swoim istnieniem oczywiście nie tylko jednej, a setkom miejscowości. Nic w tym zaskakującego, a jednak Michał Kurtyka wydał decyzję o przedłużeniu wydobycia bez uwzględnienia kosztów, jakie poniosą również miejscowości po drugiej stronie granicy. Tam też przez kopalnię znacząco zmniejszył się poziom wód gruntowych – podobnie jak w Opolnie kilkadziesiąt lat temu. Dlatego Czechy 26 lutego 2021 r. zaskarżyły Polskę z powodu działalności odkrywki w Turowie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie zapadł 21 maja 2021 r., jednak kopalnia działa nieprzerwanie, co poskutkowało nałożeniem na Polskę okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. W momencie publikacji tego tekstu dług wynosi już prawie 9 mln euro, które zostaną zapłacone albo z pieniędzy publicznych, albo z odpowiednio okrojonych funduszy unijnych. Sytuacja jest o tyle beznadziejna, o ile kopalnia i tak jest już niezbyt rentowna. A teraz ponosić będzie dramatycznie większe straty.

Czytaj także: Turów. Gubi nas arogancja, która kosztuje 2,3 mln zł dziennie

Historia o znikaniu Opolna, historia o pozwach i milionowych karach za Turów to niestety dopiero preludium. Fundacja Greenpeace Polska ujawniła niedawno, że co najmniej dziewięć polskich kopalni działa nielegalnie, czyli bez wymaganej prawem oceny oddziaływania na środowisko. Może to oznaczać, że w Polsce wkrótce będzie mieć miejsce jeszcze więcej podobnych spraw, za które winą obarczyć należy nie osoby, które domagają się przestrzegania prawa, chronienia ludzi i środowiska, a polityków, którzy za wszelką cenę dążą do utrzymania anachronicznego wydobycia węgla. Większość koncesji, które nie uwzględniają oceny oddziaływania na środowisko, została bezprawnie przedłużona o 20–25 lat, czyli nawet do połowy lat 40.

Czytaj także: Czy największe śląskie kopalnie podzielą los Turowa?

Nie ma co zwlekać

Politycy, zarówno ci u władzy, jak i opozycja, wskazują na ogromne koszty, z jakimi wiąże się nagła transformacja energetyczna. Trudno się z nimi nie zgodzić. Jednak transformacja sektora energetycznego, tak by węgiel nie był składem miksu do 2030, a inne paliwa kopalne do 2035, jest niezbędna ze względu na postępującą katastrofę klimatyczną i jej skutki. A im dłużej będziemy zwlekać, tym proces zmian będzie gwałtowniejszy i droższy. Dużo droższy. Oprócz kosztów przekształceń trzeba wliczyć weń koszty środowiskowe i koszty społeczne. Właśnie ze względu na te ostatnie zmiana musi nastąpić jak najszybciej, by zapewnić osobom zatrudnionym w sektorze energetycznym jak najlepsze warunki do przebranżowienia się lub wygaszenia zawodowego. Ważne, by odbyło się to w duchu sprawiedliwości społecznej. Aktywistki i ekspertki klimatyczne wskazują, że inaczej zmiana nie będzie po prostu wspierana przez społeczeństwo, które będzie musiało przyjąć na siebie większość wyrzeczeń.

Przykład tego, jak transformacja energetyczna może wyglądać w przyszłości, dała pandemia. W trakcie jej trwania – wbrew rozsądkowi, wiedzy naukowej i apelom polskiego środowiska medycznego – zwiększyła się popularności ruchów antyszczepionkowych. Brak sprawczości polityków, zła organizacja wsparcia i dezinformacja, jakich doświadczyło społeczeństwo, pogłębiły jeszcze problem. W takiej sytuacji ludzie szukają prostych, populistycznych wyjaśnień, często teorii spiskowych na temat tego, dlaczego tracą pracę lub nie mogą widywać się z bliskimi. Im mniej czasu zostało na zaplanowanie społecznych aspektów transformacji, im mniej myślenia perspektywicznego i empatii także dla pracowników Turowa, tym większa szansa na powtórzenie w łatwo przewidywalnym chaosie podobnych nierozsądnych i antynaukowych zachowań.

Będą też osoby, które po prostu nie zechcą stracić źródeł utrzymania i poczucia stabilności. Trudno będzie je winić. Odpowiedzialna jest władza, która nie zapobiega społecznym kryzysom. Zmiana musi nadejść i pytanie nie brzmi: „Czy?”, lecz: „Kiedy?” i „Ile zapłacimy za każdy dzień zwłoki?”.

Aleksandra Taran jest aktywistką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Tekst powstał w ramach współpracy Strajku, Greenpeace i „Polityki”.

Czytaj też: Wojna polsko-czeska pod biało-czerwonym sztandarem