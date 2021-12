Coca-Cola zredukuje emisję CO2 do zera netto

Powstrzymanie dalszego ocieplenia planety, spowodowanego nieustannym wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, to dzisiaj najpoważniejsze wyzwanie dla całej ludzkości. Do obniżenia emisji zobowiązują się rządy wielu państw, ale ogromna odpowiedzialność spoczywa też na barkach firm, zwłaszcza tych największych.

Jedna firma, jedna branża czy jeden kraj nie są w stanie samodzielnie powstrzymać zmian klimatycznych. Każdy musi odegrać swoją rolę. Coca-Cola w Europie ma jasno sformułowany cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30 proc. do 2030 roku. Zobowiązanie Coca-Coli obejmuje ograniczenie do zera emisji netto gazów cieplarnianych w całym europejskim łańcuchu wartości. Aby zredukować większość emisji za które odpowiada, musi ściśle współpracować z partnerami, którzy również wyznaczyli swoje własne, zatwierdzone naukowo cele. W ostatniej dekadzie firmy systemu Coca-Cola w Polsce i Krajach Bałtyckich ograniczyły już emisję dwutlenku węgla o 45 proc. Takie działania są zauważane i doceniane. W marcu 2021 r. Coca-Cola HBC po raz piąty w ciągu ostatnich siedmiu lat została uznana przez Dow Jones Sustainability Index za producenta napojów zachowującego najwyższą zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju na świecie. Jest to rekordowy wynik w historii tego rankingu.

Jak Coca-Cola planuje osiągnąć zeroemisyjność netto? Trzy największe obszary działalności koncernu to opakowania, chłodzenie i surowce. Aby osiągnąć swój cel Coca-Cola planuje m.in. inwestycje na poziomie 250 mln euro w inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji do 2025 roku, ale też szybsze wdrożenie opakowań cyrkularnych, opakowań niskoemisyjnych (w tym rPET), opakowań wielokrotnego użytku, opakowań do wielokrotnego napełniania oraz eliminację tworzyw sztucznych z opakowań zbiorczych. Ponad jedna czwarta emisji pochodzi z procesu chłodzenia napojów. Dlatego Coca-Cola inwestuje w usprawnienie tego procesu, wymieniając stare lodówki na nowsze, lepsze i bardziej energooszczędne. Co ciekawe, jedna piąta emisji pochodzi z samych składników napojów, na przykład z produkcji cukru i nasycania napojów gazem. Do 2025 roku Coca-Cola planuje zmniejszyć średnią ilość dodawanego cukru do napojów bezalkoholowych o 10 proc. Kluczowa będzie współpraca z dostawcami, by pozyskiwać dwutlenek węgla ze źródeł przyjaznych dla środowiska, a nawet dzięki innym procesom przemysłowym. Coca-Cola zamierza również kontynuować działania promujące rolnictwo zrównoważone.