Zrównoważony rozwój nie może być pustym hasłem

Doświadczenia firmy Hochland Polska pokazują, jak w praktyce realizować jego zasady, pozostając wiernym zasadom społecznej odpowiedzialności.

Każda firma potrzebuje dziś jasnej strategii rozwoju opartego na poszanowaniu środowiska i naturalnych zasobów. Trzeba nie tylko wyznaczyć cele za pomocą konkretnych mierników, ale też określić metody, które pozwolą na ich osiągnięcie. W ramach swojej strategii Hochland Polska zobowiązał się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do 2025 roku oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej zakładów produkcyjnych. Oddziały Hochland Polska już w 2020 roku pracowały w 100 procentach w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych, pochodzącą z elektrowni wiatrowych.

- Dziś i w najbliższych latach najważniejszym celem jest dla nas zmniejszenie śladu węglowego i uzyskanie neutralności klimatycznej zakładów. Każdego roku Hochland chce redukować wpływ na środowisko o 1,5 proc. Dzięki zaangażowaniu pracowników wszystkich działów oraz precyzyjnie określonym celom, każdego dnia realizujemy w praktyce misję zrównoważonego rozwoju – dla Hochland to powód do wielkiej dumy i satysfakcji. Poszukujemy również możliwości synergii działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z naszymi partnerami biznesowymi. Chcemy się wzajemnie inspirować, dzielić dobrymi praktykami i wspierać w zakresie celów zrównoważonego rozwoju. - podkreśla Joanna Kamińska, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.