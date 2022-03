Dane to dziś paliwo rozwoju, dlatego musimy ich strzec. Europa nie może się biernie przyglądać

W Chinach profil osobowy obywatela przesądza o cenie, jaką zapłaci za bilet na pociąg i zgodzie państwa na wyjazd za granicę. Europa musi zrobić wszystko, by nie podążyć tą drogą – przestrzega Michel Paulin, prezes firmy OVHcloud, dostawcy usług chmurowych z siedzibą we Francji.

Przejrzystość w tych kwestiach jest konieczna. Przypomnijmy choćby skandal z Cambridge Analytica, kiedy to dane osobowe były wykorzystywane w celu manipulowania opinią publiczną, by wpłynąć na wynik głosowania. Dane, powtórzmy, są potężnym narzędziem. I niektóre instytucje czy firmy używają go w celach biznesowych lub politycznych wbrew interesom obywateli. Dzięki znajomości czyjegoś profilu osobowego, w niektórych przypadkach można nawet popchnąć daną osobę do samobójstwa. Mamy się czego bać.

Odpowiedź na to pytanie dają choćby Chiny. Tam obywatel jest klasyfikowany zgodnie ze swoim profilem osobowym. Od niego zależy, czy dostanie kredyt i na jakich warunkach, czy państwo pozwoli mu wyjechać za granicę, a nawet to, ile zapłaci za bilet na pociąg. Z kolei w USA widzimy, jak decyzje o finansowych warunkach ubezpieczenia na życie są podejmowane przy wykorzystaniu algorytmów przetwarzających różnorodne informacje o konkretnej osobie. Algorytm prognozuje bowiem jej hipotetyczny stan zdrowia za – powiedzmy – trzydzieści lat. To nie jest science-fiction, to się dzieje już teraz.

Michel Paulin, CEO OVHcloud : Nie mogę wypowiadać się w imieniu prezydenta Macrona. Dane dotyczące zdrowia to jednak informacje wrażliwe i zrozumiałe, że nie chcemy się nimi dzielić ze wszystkimi. Gdy z powodu epidemii COVID pojawił się pomysł stworzenia cyfrowego paszportu opartego o informacje przechowywane i współdzielone w chmurze, od razu wzbudziło to u obywateli obawy o bezpieczeństwo. Gdzie są przechowywane moje dane? Kto mógłby je wykorzystać? W jakim celu? Dziś dane nie są już tylko, jak kiedyś, przedmiotem komunikacji – to potężne narzędzia. Informacje mają olbrzymią wartość ekonomiczną; istnieją firmy, które zbudowały na nich gigantyczne fortuny. Są też używane w rozgrywkach geopolitycznych. Trudno mi przesądzić, jaką wartość miałby dla Putina profil genetyczny Macrona, ale wiemy, że na przykład Chiny i USA toczą walkę w obszarze danych. Skoro mowa o danych, koniecznie należy podkreślić, jak ważny jest aspekt etyczny – gromadzenie i przetwarzanie danych nie może naruszać praw obywatelskich. Stąd tak ważne są regulacje prawne o ochronie danych osobowych. To rzecz absolutnie fundamentalna. Musi być zachowana transparentność. Mamy prawo wiedzieć, co się z naszymi danymi dzieje.

Załóżmy, że pracodawca postanowił mnie zwolnić, bo poznał mój profil genetyczny, wskazujący na duże ryzyko zachorowania na raka. Czy mam narzędzia, by się przed tym bronić?

Powinny nas przed tym chronić kodyfikacje prawne o ochronie danych osobowych. Są naprawdę bardzo potrzebne, tak jak przepisy regulujące ruch samochodów na drodze. Zasady muszą być równie jasne: czerwone – stoisz, zielone – jedziesz… Potrzebujemy zarówno tych reguł, jak i powszechnej ich świadomości; obywatele muszą rozumieć, jak to prawo działa jeśli chodzi o ich dane. Mamy regulacje dotyczące rynku energetycznego, mamy przepisy o jakości żywności, zabraniające dodawania do niej rozmaitych szkodliwych substancji chemicznych i każdy rozumie, że to ma sens. Dlaczego zatem świat cyfrowy w Europie miałby być pozbawiony jakichkolwiek regulacji? Argumentowanie, że powstałby przez to odrębny obszar internetu, jest niedorzeczne. Chiny, USA mają swoje własne regulacje prawne dotyczące cyfrowej chmury, podobnie wiele innych krajów. Rezygnacja Europy z kodyfikacji świata cyfrowego byłaby w gruncie rzeczy przyzwoleniem na dyktowanie jej praw przez inne, potężne podmioty, w praktyce dążące do monopolu. A przecież to właśnie Europa daje dziś światu przykład, jaką wagę należy przykładać do ochrony praw obywatelskich w świecie cyfrowym.

Rozmawiam z moimi dziećmi o odpowiedzialności za świat. Dla młodego pokolenia jest jasne, że trzeba dbać o ekologię, eliminować plastik. Nie jestem jednak pewien, czy równie oczywista jest dla młodzieży konieczność walki o ochronę cyfrowego świata danych. A przecież jej przyszłość w dużej mierze będzie bazować na danych. We Francji zaczynają się przygotowania do wyborów prezydenckich i już widać, że cyfrowy świat nie będzie w centrum demokratycznej debaty. To smutne, bo decyzje dziś podjęte – lub zaniechane – będą miały znaczący, długoterminowy wpływ na nasze życie.

Według wielu opinii nowa zimna wojna już się toczy. Tym razem jednak bronią są dane. Oprócz zagrożeń ze strony Rosji, wzbiera też konflikt zachodniego świata z Chinami.

Konflikt – choć akurat w tym przypadku może lepiej użyć tu słowa „napięcie” – wzbiera głównie między USA i Chinami, ale jego eskalację widać w wielu innych rejonach świata. Indie właśnie zabroniły korzystania z licznych chińskich aplikacji, a nowe prawo zakazuje wysyłania prywatnych danych obywateli Indii poza granice kraju. Podobne regulacje wprowadziła Korea Południowa, tą ścieżką podążają też choćby Japonia i Singapur. Reasumując, wszyscy zdają się już dziś rozumieć, że dane mogą stanowić zagrożenie: dla obywateli, państw, firm. I przywiązują coraz większą wagę do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Jestem przekonany, że zapewnienie cyberbezpieczeństwa powinno być strategicznym celem przedsiębiorstw, a także instytucji państwa. Cyberataki przeprowadzane we Francji były w stanie unieruchamiać całe firmy, celem padały nawet szpitale. Szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej powiedział wprost, że największym zagrożeniem dla instytucji finansowych są dziś właśnie cyberataki…