Takiego roku rynek najmu nie pamięta

W najbliższym czasie polski rynek nieruchomości może przeżywać spore zmiany. Zarówno jeśli chodzi o strukturę mieszkań dostępnych do wynajęcia, jak i o zapotrzebowanie na te lokale.

W Polsce najem kojarzył się dotąd z tymczasowością, niekiedy brakiem prywatności i możliwości dysponowania mieszkaniem według własnych potrzeb. Do tego przez całe lata czynsz najmu był wyższy od rat kredytów hipotecznych, co sprawiało, że był postrzegany jako nieopłacalny. Jeśli dodać do tego historyczne uwarunkowania wyrażane przysłowiem „pan na zagrodzie równy wojewodzie” – trudno się dziwić, że „ciasne, ale własne” mieszkanie wygrywało z tym wynajmowanym. Jak czytamy w Kwartalniku mieszkaniowym Otodom i Polityki Insight, tylko 8 proc. Polaków nie chce i nie planuje mieć mieszkania na własność wobec 38 proc. Holendrów i 36 proc. Francuzów.

Widać to w krajobrazie polskiego rynku nieruchomości. Tylko 4 proc. polskich gospodarstw domowych mieści się obecnie w wynajętych mieszkaniach. Dla porównania: w Niemczech to 41 proc., a unijna średnia wynosi 28 proc. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach sytuacja zacznie się zmieniać, a rozwój rynku najmu może być bardzo dynamiczny.

Po pierwsze zmieni się oferta. W czasie pandemii wyremontowano wiele z mieszkań, które chwilowo nie znajdowały najemców, a inwestorzy indywidualni kupowali mieszkania na wynajem, by chronić oszczędności przed wysoką inflacją. Podniosła się jakość mieszkań na wynajem, z którą i tak nie jest dziś źle. Aż 45 proc. mieszkań na wynajem znajduje się w nowych budynkach, nie starszych niż 5 lat. Dla porównania mieszkania na sprzedaż w nowym budownictwie stanowią tylko 18 proc. oferty z rynku wtórnego. Najemcy mają do dyspozycji sporo nowoczesnych wnętrz w zadbanych budynkach. W ubiegłym roku głośno było też o hurtowych transakcjach na rynku nieruchomości. Fundusze inwestycyjne kupowały całe bloki, całe osiedla, a niekiedy i firmy deweloperskie po to, by udostępnić je w ofercie najmu instytucjonalnego. To także będą mieszkania o wysokim lub przyzwoitym standardzie. Dodatkowo, kiedy na rynek trafią lokale przygotowywane przez fundusze, wiele z dotychczasowych obaw – jak te, że w każdej chwili wynajmujący może rozwiązać umowę – zniknie. Profesjonalne standardy najmu instytucjonalnego pociągną za sobą także najem prywatny, z korzyścią dla najemców.