Duże przeszklenia dawniej i dziś – łatwość obsługi w parze z termoizolacyjnością. Czy to możliwe?

Nie komfort obsługi, design, czy wpływ na środowisko decydowały kiedyś o wyborze okien i drzwi tarasowych do naszych domów. Liczyły się głównie parametry techniczne, dostępność i względna estetyka, pasująca do elewacji budynku. Obecnie nowoczesne technologie zmieniają rzeczywistość i nasze standardy. Od okien, w szczególności tarasowych, oczekujemy więcej, a system HST od OKNOPLAST z pewnością spełni te oczekiwania.

Duże przeszklenia okienne to dziś nie tylko trend, ale i coraz częściej standard w architekturze i nowoczesnym budownictwie. Stały się one synonimem dbałości o estetykę przestrzeni mieszkalnej, jak i jej odpowiedniego doświetlenia. Proporcja przeszkleń we wnętrzu, w stosunku do ilości ścian i zabudowy stałej zdecydowanie wzrosła. W porównaniu do lat minionych, o czym świadczą wyniki sprzedażowe producentów okien, znacznie częściej decydujemy się na produkty, charakteryzujące się maksymalizacją powierzchni okiennej i coraz szerszymi skrzydłami, nawet całe ściany zamieniamy na rozwiązania w pełni szklane. Oczekujemy także połączenia wysokiej jakości i komfortu obsługi, z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej ilości ciepła we wnętrzu. Stworzyliśmy linię HST z myślą o połączeniu wysokich właściwości użytkowych oraz innowacyjnych rozwiązań w kwestii ich energooszczędności. HST to jednak nie tylko innowacyjność, ale także wysoka jakość produktu. W OKNOPLAST dążymy do zapewniania klientom jak najlepszych doświadczeń, nie tylko w trakcje procesu zakupu, ale chcemy także, aby cieszyli się niezawodnością wybranych drzwi tarasowych przez lata. Dlatego nie boimy się oferować wieloletniej gwarancji na każdy ich element. Jesteśmy pewni precyzji wykonania i satysfakcjonujących standardów technicznych linii HST. – mówi Mike Żyrek, Dyrektor Badań i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST.

System antywłamaniowy Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne dają możliwość wykonania istotnie dużej powierzchni przeszkleń, nawet do 13,8 m2. Wszystko za sprawą skrzydła drzwiowego, które może osiągać do 3 m szerokości, a światło przejścia w przypadku drzwi tarasowych HST to aż 2,9 m. Produkt ten jest także gwarantem bezpieczeństwa. Liczne przeszklenia nie powodują obniżenia standardów antywłamaniowych. Co więcej, w produktach HST OKNOPLAST oferuje możliwość montażu okuć antywyważeniowych w klasie RC2, które dodatkowo zwiększą poczucie bezpieczeństwa własnego, jak i naszych bliskich oraz zredukują ilość zmartwień o nasz dorobek. Lekkie w obsłudze drzwi tarasowe W minionych latach systemy drzwi tarasowych nie były w pełni komfortowe i postrzegano je jako ciężkie w obsłudze, często określano mianem „przesuwno-szarpanych”. Drzwi HST są zupełnie inne, a wygoda i komfort ich użytkowania stały się czymś, co zdecydowanie wyróżnia je spośród innych systemów. Na łatwość użytkowania wpływa też zastosowanie technologii podnoszono-przesuwnej, a także fakt, że skrzydła drzwiowe znajdują się na dwóch odrębnych prowadnicach. To z kolei powoduje, że system otwierania i zamykania drzwi jest zarówno stabilny, jak i zapewnia lekkość działania. Pomocny w zakresie komfortu obsługi jest także montaż klamek i pochwytów, które nie powodują kłopotów z przesuwaniem skrzydła drzwiowego. OKNOPLAST pamiętał również o możliwości wyposażenia drzwi w elektryczny napęd, co dodatkowo zwiększy wygodę ich użytkowania i będzie ważnym dodatkiem dla zwolenników automatyzacji wnętrz.