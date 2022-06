Ropa dwóch prędkości. Czy Orbán wywróci Obajtka?

Po przyjęciu szóstego pakietu sankcji wobec Rosji będziemy mieli Unię dwóch prędkości, co każe stawiać pytania o kształt wspólnego rynku. A prezes Orlenu Daniel Obajtek przeżywa zapewne wyjątkowy koszmar, bo realizuje się najgorszy scenariusz, jakiego nie przewidział.

Z wielkim trudem i po wielotygodniowych negocjacjach udało się członkom UE uzgodnić kształt szóstego pakietu sankcji nałożonych na Rosję. Kością niezgody okazała się ropa naftowa. Nie wszystkie kraje były gotowe na wprowadzenie embarga na rosyjski surowiec, o co zabiegała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Największy opór stawiał oczywiście premier Węgier Victor Orbán, przekonując, że jego kraj, bez dostępu do morza, nie ma innych sposobów zaopatrzenia się w ropę niż ropociągiem Przyjaźń. Odcięcie od tej rury byłoby jego zdaniem „zrzuceniem bomby atomowej na węgierską gospodarkę”. Węgrzy stawiali warunek co najmniej pięcioletniego okresu przejściowego i dodatkowych funduszy na wydatki związane z dywersyfikacją. Oczywiście jak zwykle przesadzali, bo mają dostęp do ropociągu Adria zdolnego przetransportować 14 mln ton rocznie z chorwackiego naftoportu w Omišalju, a to wystarczy do zaspokojenia potrzeb rafinerii MOL w Százhalombatta i rafinerii w Slovnaftu w Bratysławie (należącej do MOL). Jeśli konieczne są jakieś inwestycje, to tylko niewielka modernizacja Adrii na terenie Chorwacji.

Ropa z Przyjaźni dla Węgier, Czech i Słowacji

Ostatecznie Orbán postawił na swoim. Kompromisowy kształt szóstego pakietu sankcji zakłada, że dostawy rosyjskiej ropy drogą morską muszą zostać do końca roku zakończone, natomiast dostawy ropociągiem Przyjaźń będą przez jakiś czas jeszcze dopuszczalne. Przez jaki czas – to stanie się kolejnym tematem negocjacji. Oczywiście z Węgrami, którym Komisja Europejska obiecała już finansowe wsparcie. Takie małe przekupstwo.

Z prawa do rosyjskiej ropy tłoczonej Przyjaźnią zamierzają korzystać także Czechy i Słowacja. Natomiast Polska i Niemcy, choć także wpięte w system ropociągu Przyjaźń, zadeklarowały dobrowolną rezygnację z rosyjskiej ropy. W przypadku Niemiec będzie to zapewne oznaczało także konieczność przejęcia w zarząd przymusowy należącej do rosyjskiego koncernu Rosnieft rafinerii PCK w Schwedt. Rosnieft deklaruje, że nie zamierza kupować obcej ropy, kiedy Przyjaźnią może sprowadzić z Rosji własną.

Obajtek wprowadzi do Polski ropę z Rosji

Będziemy więc mieli Unię dwóch sankcyjnych prędkości, co każe postawić pytanie o kształt wspólnego rynku. Będą na nim działali producenci w dwóch różnych realiach ekonomicznych. Z jednej strony kupujący nierosyjski surowiec po sto kilkadziesiąt dolarów za baryłkę, a z drugiej – czerpiący rosyjską ropę z Przyjaźni i płacący 40 dol. taniej. Bo taka jest dziś różnica cen między rosyjską ropą Rebco a ropą Brent.

Podejrzewam, że prezes Orlenu Daniel Obajtek musi dziś przeżywać wyjątkowy koszmar, bo realizuje się najgorszy scenariusz, jakiego nie przewidział. W ramach fuzji z Lotosem ulokuje na polskim rynku paliwowym konkurenta – węgierskiego MOL-a – który będzie u nas sprzedawał swoje paliwo wyprodukowane z taniej rosyjskiej ropy. Na dodatek w gdańskiej rafinerii Orlen planuje ulokować Saudi Aramco, które będzie przywoziło własną tanią ropę. Wygląda więc na to, że Victor Orbán może okazać się tym, który wywróci fuzję Orlenu z Lotosem, a przy okazji karierę Daniela Obajtka.