Wstrząsy na morzu

Poprawia się dostępność kontenerów, powoli spadają ceny. Jednak transport oceaniczny wciąż odczuwa skutki pandemii.

Ostatnie dwa lata to wielkie problemy z łańcuchami dostaw na całym świecie. Chyba najlepiej kłopoty ilustruje sytuacja na rynku transportu oceanicznego. Lockdowny, różnorakie restrykcje związane z pandemią i brak dostępności wielu produktów doprowadziły nie tylko do znacznego wydłużenia czasu dostaw, ale też poważnych kłopotów z dostępnością kontenerów. Podczas gdy w jednych miejscach na świecie było ich za dużo i czekały na załadunek lub rozładunek, to w innych lokalizacjach wyraźnie ich brakowało.