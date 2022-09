Grupa Raben: setki połączeń międzynarodowych, miliony przesyłek i… apetyt na więcej

„Osiągnąć pozycję lidera wszędzie, gdzie jesteśmy” – takim mottem Grupa Raben kieruje się w swojej działalności biznesowej. Od kilku lat operator logistyczny rozbudowuje system połączeń międzynarodowych, który sukcesywnie obejmuje kolejne regiony i państwa w Europie.

Ponad 160 oddziałów w 15 krajach, 1,3 mln m kw. powierzchni magazynowej, 10 tys. zaangażowanych pracowników i flota licząca ponad 9 tys. pojazdów[1] – dysponując takim zapleczem Grupa Raben już teraz jest w stanie opleść siecią połączeń drobnicowych praktycznie całą Europę. Jednak jej plany są znacznie bardziej ambitne. – Realizujemy strategię biznesową, zgodnie z którą każdy kraj ma codzienne połączenia drobnicowe nie tylko z innymi w ramach Grupy, ale także ze wszystkimi członkami Unii Europejskiej, ponadto Szwajcarią, Norwegią i Wielką Brytanią. Można śmiało powiedzieć, że nie ma zakątka na świecie, do którego nie bylibyśmy w stanie dostarczyć przesyłek drobnicowych. Tam, gdzie nie mamy własnej sieci, współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami, którzy świadczą usługi odbioru i dostawy przesyłek – mówi Łukasz Lubański, Trade Lane Development Director w Grupie Raben.

Europejska pajęczyna Głównym obiektem zainteresowania firmy pozostaje jednak Europa, a istotą działalności – jak najszybsze dostarczenie przesyłek klientów na jej terenie przy wykorzystaniu klasycznych ciężarówek (transport drogowy odpowiada aż za 65% obrotów Grupy) i własnej sieci drobnicowej (obecnie ponad 550 linii międzynarodowych). Ta jest rozbudowywana wielotorowo: poprzez akwizycje przedsiębiorstw logistycznych na nowych rynkach, przejęcia kolejnych spółek na dotychczasowych i kontynuację ich działalności, a także inwestycje i otwieranie zupełnie nowych połączeń między oddziałami. Kiedy na mapie Raben pojawia się nowy kraj, lokalna sieć dystrybucyjna zostaje niemal natychmiast zintegrowana z pozostałymi krajami Grupy poprzez bezpośrednie linie międzynarodowe. W minionym roku do rodziny Raben dołączyła Grecja, a na początku bieżącego – Austria, czyli czternasty i piętnasty rynek w Grupie. Grecki dostawca usług logistycznych Intertrans jest mocnym wsparciem dzięki swojej infrastrukturze i aktywności na rodzimym rynku, jak również europejskiej sieci transportowej. Z kolei austriacki Bexity to sprawdzony partner – jest cennym członkiem Grupy ze względu na wcześniejszą współpracę z Raben i podobne „zielone” podejście do logistyki: wiele jego terminali oferuje bezpośrednie połączenia kolejowe. W 2021 r. Grupa przejęła ponadto 100% udziałów Luible Logistik GmbH, rodzinnego przedsiębiorstwa z Górnej Szwabii. Rozszerzyła w ten sposób swoją sieć drobnicową na rynku niemieckim i zwiększyła obecność w segmencie transportu drogowego. W tym samym roku akwizycja Grupy BAS pozwoliła Grupie Raben rozwinąć sieć w Europie Południowo-Zachodniej i wzmocnić pozycję w sektorze usług logistyki kontraktowej oraz transportu intermodalnego. Za sprawą współpracy Raben Trans European Germany GmbH z portugalskim partnerem Torrestir codzienne połączenia pomiędzy tymi krajami stały się faktem i wzmocniły możliwości handlowe.

Na zachodzie – zmiany Rozwój połączeń międzynarodowych zapoczątkowała reorganizacja na rynku niemieckim, podjęta w 2018 r. Grupa Raben poświęca mu szczególnie dużo uwagi, czego efektem jest ponad 120 dziennych linii Polska–Niemcy (68 w eksporcie i 52 w imporcie), łączących odpowiednio 24 i 38 oddziałów przeładunkowych po obu stronach granicy. Tylko w 2021 r. przetransportowano ponad 430 tys. przesyłek drobnicowych (czyli ponad 1,2 mln palet i 450 mln kg), co oznacza zwiększenie skali działania o prawie 20% rok do roku. W ciągu ostatnich czterech lat inwestycje na tym kierunku zaowocowały wzrostem liczby przesyłek o ponad 70%. Dla porównania – według oficjalnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden w tym samym okresie wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami wzrosła o 34%. Ten znakomity rezultat był możliwy m.in. dzięki elastyczności firmy i gotowości na zabezpieczenie biznesu klientów nawet w najtrudniejszych okresach. Podczas pandemii serwis drobnicowy nie został zatrzymany choćby na jeden dzień pomimo ogromnej niepewności. Co więcej, okazał się sprawdzianem, jak szybko Raben jest w stanie dostosować swój model biznesowy do zmieniających się warunków, które wynikały np. z różnic wolumenów pomiędzy miesiącami, sięgających nawet 15 tys. przesyłek. Na południu i wschodzie – ekspansja Na początku 2021 r. do projektu włączono Bułgarię, Rumunię, Węgry, Czechy, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, co przełożyło się na blisko 40 nowych połączeń międzynarodowych w ramach tych rynków. Tylko w ostatnim roku otwarto aż 12 codziennych linii pomiędzy Polską a Czechami. W sumie jest ich już 26 (16 eksportowych i 10 importowych), co przyniosło efekt w postaci niemal 30-procentowego wzrostu wolumenu Grupy Raben w ciągu roku. Rynek ten jest istotny także z punktu widzenia Niemiec, dlatego operator logistyczny planuje rozbudowę sieci połączeń pomiędzy tymi dwoma krajami, bazując na doświadczeniach polsko-niemieckich. Również na kierunkach Bułgaria i Rumunia można zaobserwować dwucyfrowe wzrosty wolumenów – zarówno z Polski, jak i z Czech. Kluczowe znaczenie dla całego regionu ma rozbudowywane właśnie centrum dystrybucyjne w Dunaharaszti na Węgrzech. – Zamierzamy podwoić aktualne statystyki do końca 2024 r., czyli osiągnąć 1,2 mln przesyłek rocznie w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stworzyć na tym terenie siatkę blisko 300 codziennych i bezpośrednich połączeń pomiędzy naszymi terminalami przeładunkowymi. Mierzymy wysoko, ale tylko takie podejście sprawi, że będziemy gotowi na zmiany w szeroko pojętym, europejskim łańcuchu dostaw. Łączymy nie tylko duże ośrodki przemysłowe, bierzemy pod uwagę także mniejsze terminale przeładunkowe. Celem jest maksymalne skrócenie czasu transportu przy jak największej efektywności kosztowej oraz minimalizacji liczby przeładunków – tłumaczy Robert Wolny, manager ds. rozwoju rynku CEE.