Trudna droga do odpowiedzialnego biznesu

W ciągu ostatnich lat tematyka zrównoważonego rozwoju stała się jednym z najczęściej omawianych zagadnień. Coraz częściej temat ten pojawia się też w samych przedsiębiorstwach – zarówno jako element dyskusji podczas spotkań kadry zarządzającej, jak i w określanych przez firmę obowiązkach jej pracowników oraz oczekiwaniach wobec dostawców czy partnerów biznesowych.

Przygotowując się do raportowania danych ESG, firmy muszą pamiętać, że jest to proces, który może potrwać co najmniej 3–5 lat – uważają eksperci ds. zrównoważonego rozwoju. Jednak jak pokazują wyniki badania „Czy polski biznes jest zrównoważony?” przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie firmy doradczej EY z maja tego roku, istnieje różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami firm w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wprawdzie 90 proc. badanych przedsiębiorstw stwierdziło, że ich strategia zawiera aspekty związane z ESG, ale tylko 67 proc. realizuje je na co dzień. – Śledząc dotychczasowe starania firm w naszym kraju, można zaobserwować wiele zielonych deklaracji i dbania o wizerunek, ale niestety mało realnych zmian. Szlaki przecierają lokalne oddziały międzynarodowych organizacji. Rodzime przedsiębiorstwa często potrzebują jeszcze czasu, aby z poziomu deklaracji przejść do możliwości zademonstrowania efektów wprowadzonych zmian – mówi Jarosław Wajer, partner EY Polska, lider doradztwa w zakresie Sustainability w regionie CESA.

W efekcie raportowanie wskaźników ESG ma być pomocne w działalności samych firm, które takie dane ujawniają, jak i dla tych, którzy danych ESG będą poszukiwały. Dotyczy to zwłaszcza zależności pomiędzy bankami a ich klientami komercyjnymi, dla których czynniki ESG będą bardzo ważne przy finansowaniu inwestycji lub zaciąganiu pożyczek na korzystnych zasadach, jak również będzie to miało przełożenie na partnerów biznesowych, klientów firm, które, by kontynuować współpracę, będą musiały spełnić określone wymagania związane z przestrzeganiem zasad ESG.

Obecnie najczęściej podnoszona jest kwestia zmian klimatu, która została dodatkowo wsparta (i nadal jest wspierana) pakietem regulacji w ramach Unii Europejskiej. Jednak i w tym obszarze są braki. Wyniki ostatniego badania Chapter Zero zainicjowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne dotyczące poziomu wiedzy i świadomości rad nadzorczych w zakresie ryzyka biznesowego związanego ze zmianami klimatu dowodzą, że dostrzega je zaledwie nieco ponad połowa ankietowanych członków rad nadzorczych! Z kolei dwie trzecie z nich nie ma w spółce nawet dostępu do informacji związanych z klimatem. – Optymizm budzi fakt, że firmy dostrzegają istniejącą lukę kompetencyjną. Podnoszenie poziomu wiedzy rad nadzorczych o zmianach klimatu jest kluczowe, więc cieszy nas rosnące zainteresowanie programem Chapter Zero w Polsce, prowadzonym przez FOB i Deloitte przy wsparciu Banku BNP Paribas – zauważa Marchlewicz.

Eksperci od zrównoważonego rozwoju zwracają uwagę, że działania firm często nie są powiązane z jej celami biznesowymi. W wielu przypadkach można także zauważyć, że dotyczą one tylko wybranego zagadnienia z szeregu kwestii, które kryją się pod literami ESG. Zdaniem Miłosza Marchlewicza, menedżera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, konieczna jest też priorytetyzacja działań. – Raczej niemożliwe jest skupienie się w równym stopniu na wszystkich obszarach triady ESG. Zrównoważony rozwój to proces, oznacza w praktyce nieustanne diagnozowanie, weryfikowanie, poszukiwanie i ulepszanie strategii, polityki, programów i działań związanych z tym, w jaki sposób firma podchodzi do swojego oddziaływania na szeroko pojęte otoczenie oraz – w drugą stronę – do wpływu, który wywierają na nią poszczególni interesariusze, także ten zwany „niemym”, czyli środowisko naturalne – dodaje Miłosz Marchlewicz.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Z jednej strony same firmy nie mają wystarczającego doświadczenia i poszukują nie tyle specjalistów, którzy będą mogli wspierać je w działaniach, ile takich, od których same będą się uczyć. Wprawdzie oferta edukacyjna w zakresie zrównoważonego rozwoju jest coraz bogatsza – powstaje coraz więcej programów studiów podyplomowych oraz kursów, lecz brakuje menedżerów z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem. Zapełnienie tej luki zajmie co najmniej kilka lat, a przedsiębiorstwa tyle czasu nie mają.

Terminy wejścia w życie regulacji dotyczących obowiązków w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, jak i coraz większe oczekiwania i wymagania rynkowe – w tym klientów oraz uczestników rynku finansowego – sprawiają, że konieczne jest pilne uporządkowanie tego obszaru i zarządzanie nim w sposób strategiczny. Działania lub projekty we wszystkich lub wybranych obszarach zrównoważonego rozwoju podejmowane są obecnie przez większość dużych podmiotów. W wielu przypadkach są to jednak działania ad hoc, nadal niepowiązane bezpośrednio z działalnością biznesową. Równocześnie, wraz ze wzrostem oczekiwań i świadomości rynku, w firmach rośnie zapotrzebowanie na konkretne deklaracje w zakresie ESG, ale nie zawsze mają one pokrycie w danych oraz faktycznych długoterminowych i kompleksowych planach strategicznych.

Rady dla firm

Należy jednak pamiętać, że w ramach zarządzania kwestiami ESG wszystkie trzy litery są niezbędne. Oczywiście w oparciu o zasadę istotności każda firma określa, które zagadnienia są dla niej kluczowe, a które mniej istotne, nie oznacza to jednak, że w ramach swojej działalności można np. całkowicie pominąć działania w zakresie praw człowieka, etyki czy przeciwdziałania korupcji. Należy przy tym zdać sobie sprawę, że także kwestie społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego są lub będą w najbliższym czasie regulowane. Chodzi m.in. o ustawę o ochronie sygnalistów czy projekt dotyczący parytetów w składach ciał zarządczych spółek giełdowych.

Strategiczne zarządzanie kwestiami ESG to nie tylko odpowiedź na unijne regulacje, ale też budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku i zwiększanie dostępu do kapitału. Oznacza to, że strategiczne podejście do zarządzania obszarem ESG oparte na zbieraniu, monitorowaniu i analizowaniu danych, ale też definiowaniu długoterminowych planów i zobowiązań staje się coraz istotniejszym czynnikiem, który może mieć wpływ zarówno na dostęp do kapitału, jak i koszt jego pozyskania. Dotyczy to zarówno środków publicznych, jak i prywatnych.

Jak to się ma do tego, co się dzieje w firmach? Ostatnio dużo się mówi o czynnikach ESG, co przy okazji powoduje dużo chaosu, nieścisłości i zagubienia przedsiębiorstw w tematyce, która jest kompleksowa i dosyć złożona. Według badania dla EY Polska aktualnie 27 proc. przedsiębiorstw nie uwzględniło w swojej strategii na najbliższe 2–3 lata celów z zakresów przeciwdziałania zmianom środowiskowym. To o 13 punktów procentowych mniej niż w przypadku celów finansowych oraz 11 punktów procentowych mniej niż w obszarze ładu korporacyjnego (patrz wykres). Wskazuje to, że wiele firm ma przed sobą jeszcze daleką drogę do zachowania spójnego podejścia na wszystkich poziomach organizacji.

– Osiąganie założeń w zakresie zrównoważonego rozwoju wymaga kompleksowego podejścia we wszystkich obszarach ESG. Skupienie uwagi wyłącznie na aspekcie z zakresu ochrony środowiska naturalnego nie pozwala jeszcze określać przedsiębiorstwa jako w pełni zrównoważonego. Fakt, że jedynie 48 proc. ankietowanych organizacji potwierdziło, że założenia strategii zrównoważonego rozwoju zostały przełożone na poszczególne obszary funkcjonowania biznesu, może stanowić potwierdzenie częstego braku spójności i konsekwencji w planowanych działaniach – podkreśla dr Marcin Witkowski, menedżer EY Polska, ekspert transformacji strategicznej i zrównoważonego rozwoju.

ZOFIA LEŚNIEWSKA

ALEKSANDRA STANEK-KOWALCZYK (SAPRE, SGH)