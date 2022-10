Dobór styropianu Austrotherm pod ogrzewanie podłogowe

Od wielu lat obserwujemy rosnącą popularność systemów ogrzewania podłogowego w budownictwie mieszkaniowym, zarówno w jedno- jak i wielorodzinnym.

Wysoki komfort cieplny, optymalny rozkład temperatury, odpowiednia wilgotność powietrza oraz poprawa estetyki wnętrz i większe możliwości aranżacyjne – to tylko niektóre czynniki decydujące o wyborze takiego sposobu ogrzewania przez projektanta czy inwestora.

Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga – właściwości determinujące jego zastosowanie przy wykonaniu instalacji ogrzewania podłogowego