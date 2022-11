DB Schenker i Volta Trucks po pierwszej fazie testów drogowych w pełni elektrycznego Volta Zero

Ciężarówka Volta Zero sprawdzona podczas testów drogowych w Paryżu. Volta Trucks i DB Schenker zbadają możliwości wykorzystania technologii w celu rozszerzenia współpracy

DB Schenker, jeden z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie i lider europejskiego transportu lądowego oraz Volta Trucks, producent innowacyjnych, w pełni elektrycznych pojazdów oraz dostawca usług mobilnościowych, zakończyli pierwszą fazę wspólnych testów drogowych elektrycznego samochodu ciężarowego Volta Zero. Prototypowy projekt po raz pierwszy przetestowany został w rzeczywistym środowisku drogowym na ulicach Paryża.

W 2021 roku obydwie firmy ogłosiły szeroko zakrojony projekt współpracy. DB Schenker zamówił przedpremierowo blisko 1500 elektrycznych pojazdów Volta Zero. Było to największe dotychczasowe zamówienie na średniej wielkości zelektryfikowane samochody ciężarowe w Europie. Bezemisyjne, 16-tonowe pojazdy Volta Zero wykorzystywane będą przez europejskie terminale DB Schenker w celu transportu towarów z węzłów dystrybucyjnych do centrów miast i obszarów podmiejskich. To właśnie w takim środowisku innowacyjna konstrukcja pojazdu, bezpieczna kabina oraz układ napędowy o zerowej emisji spalin zapewnią największe korzyści.

Volta Trucks i DB Schenker będą wspólnie badać potencjalne zastosowania tej technologii pod kątem szerszego wykorzystania. Proces jej wdrażania rozpocznie się w dziesięciu wybranych lokalizacjach w pięciu krajach.

„Od początku partnerstwa pomiędzy DB Schenker i Volta Trucks jesteśmy w bliskim kontakcie i nieustannie współpracujemy nad rozwojem pojazdu” - mówi Cyrille Bonjean, Executive Vice President Land Transport w DB Schenker w Europie. „Wspaniale jest już dziś widzieć rezultaty tych prac na ulicach Paryża. Wszystko zaczęło się od pomysłu – teraz stał się on rzeczywistością. Z niecierpliwością czekamy na oddanie pierwszych pojazdów pilotażowych do użytku flotowego w Europie na początku 2023 roku”.

Essa Al-Saleh, Chief Executive Officer w Volta Trucks, dodaje: „Kiedy wraz z DB Schenker ogłosiliśmy największe w Europie zamówienie w pełni elektrycznych samochodów ciężarowych, zawarliśmy również partnerstwo, które ma na celu wspólną pracę nad dekarbonizacją logistyki miejskiej. Pierwszy test w pełni elektrycznego pojazdu Volta Zero w rzeczywistym środowisku jest dowodem na szeroką skalę naszej współpracy. Widok Volta Zero na ulicach Paryża zapiera dech i jest dobitną zapowiedzią tego, że już w najbliższej przyszłości będziemy dostarczać klientom znaczne ilości takich ciężarówek”.

Volta Zero to pierwszy na świecie w pełni elektryczny samochód ciężarowy zaprojektowany na potrzeby logistyki aglomeracyjnej, zmniejszający wpływ na środowisko dostaw towarów w centrach miast. Stworzony od podstaw, z zasięgiem 150-200 km (95-125 mil), do 2025 roku pojazd Volta Zero wyeliminuje z atmosfery szacunkowo 1,2 mln ton CO2.

W centrum zainteresowania Volta Trucks znajduje się także bezpieczeństwo. Ambicją firmy jest produkcja najbezpieczniejszych ciężarówek dla naszych miast. Volta Zero została od początku zaprojektowana jako samochód elektryczny, co pozwala na znaczną zmianę w zakresie bezpieczeństwa pojazdu, kierowcy i pieszych. Dzięki usunięciu silnika spalinowego, kierowca Volty Zero siedzi w centralnym miejscu kabiny, a fotel umiejscowiony jest znacznie niżej niż w przypadku konwencjonalnej ciężarówki. Połączenie to, wraz z konstrukcją kabiny w stylu szklanego domu, daje kierowcy szeroką, 220-stopniową widoczność, minimalizując niebezpieczne martwe punkty. Prototyp Volta Zero został zaprezentowany we wrześniu 2020 roku, a pierwsze pojazdy mają trafić do klientów już pod koniec tego roku.

W listopadzie 2021 r. Volta Trucks ogłosiła największe w Europie zmówienie na w pełni elektryczne samochody ciężarowe złożone przez DB Schenker na 1 470 pojazdów. W 2022 roku DB Schenker obchodzi 150. rocznicę powstania firmy. Aby osiągnąć swój ambitny cel neutralności klimatycznej do 2040 r., dostawca usług logistycznych stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania transportowe, odnawialne źródła energii i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla swoich klientów.

Materiał przygotowany przez firmę DB Schenker