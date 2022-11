W trosce o oczy

Odpowiedni dobór monitora to jedno z największych wyzwań dla pracowników biurowych - bez względu na to, gdzie wykonują swoje obowiązki. Coraz częściej do wydajnej i wygodnej pracy potrzebujemy równocześnie dwóch ekranów.

Praca w domu, praca hybrydowa, system gorących krzeseł - ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w sposobie wykonywania obowiązków, zwłaszcza dla pracowników biurowych. Nowa elastyczność często ułatwia zaplanowanie dnia, zwiększa efektywność i pozwala na kreatywność. Jednak równocześnie pojawiają się wyzwania związane z bezpieczeństwem i dbaniem o swoje zdrowie. W wielu domach nie ma możliwości wydzielenia odrębnej przestrzeni do pracy. Organizujemy swoje biurka, nie zawsze pamiętając o zasadach dotyczących na przykład odpowiedniego oświetlenia czy wygodnego siedzenia. Szczególnie zagrożone są nasze oczy, bo przecież - zarówno w domu, jak w biurze - wiele godzin spędzamy przed ekranem. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji? Monitor powinien być ustawiony bokiem do okna i znajdować się od niego w odległości co najmniej jednego metra. Tak, aby nie odbijało się w nim światło naturalne ani sztuczne. Monitor najlepiej ustawić na wprost od siebie, w odległości od 40 do 75 centymetrów od twarzy. Taka odległość znajduje się w polskich przepisach, jednak może być nieco większa w przypadku dużych monitorów (o przekątnej ekranu powyżej 20-22 cali). Niezmiernie istotna jest regulacja kontrastu i jasności. Warto też pamiętać o dopasowaniu wielkości czcionki i ikon, aby były dobrze widoczne. Czytanie nie powinno wymagać przybliżania się do ekranu ani zmiany pozycji.

Zaleca się, aby górna krawędź ekranu pozostawała na wysokości wzroku lub lekko poniżej. Głowa, ramiona oraz biodra powinny znajdować się w linii prostej. Lepiej nie skręcać tułowia i nie pochylać się w kierunku ekranu. Kto często korzysta z dokumentów, ten powinien umieścić je w specjalnej podstawie blisko monitora, najlepiej między klawiaturą a ekranem. Warto pomyśleć o użyciu ramienia na monitor. Wówczas można ustawić ekran tak, aby znajdował się na pożądanej wysokości, odległości i pod właściwym kątem. To z kolei uchroni przed bólem pleców, szyi oraz zmęczeniem oczu, spowodowanym ciągłym pochylaniem się do przodu. Zarówno w przypadku osób stojących, jak i siedzących, korzystanie z ramion do monitora poprawia ergonomiczną postawę w czasie pracy, zwiększa ilość dostępnego miejsca na biurku i zapewnia większe bezpieczeństwo pracy w czasie zmiany wysokości biurka. Wybierać można spośród wolnostojących opcji montażu biurkowego albo przytwierdzić ramię monitora do blatu biurka, do jego krawędzi lub w przelotce. Montaż do blatu zapewni stabilniejsze mocowanie. Natomiast w przypadku przestrzeni roboczych bez blatu lub w miejscach o ograniczonej powierzchni biurka najlepiej wybrać ramię montowane bezpośrednio na ścianie.