Magazyny nowej generacji

Innowacyjne rozwiązania pozwalają dzisiaj na tworzenie wydajnych i przyjaznych środowisku hal. Także w wersji namiotowej.

Jak przechowywać produkty w sposób bezpieczny, a przy tym ograniczać zużycie energii i emisję szkodliwych substancji? W ciągu kilku ostatnich lat nowoczesne technologie zrewolucjonizowały branżę logistyki, magazynowania i dystrybucji. Kiedyś „inteligentne magazyny” były tylko modnym hasłem. Dzisiaj stają się rzeczywistością. – Od lat śledzimy i wdrażamy najnowsze trendy w zakresie technologii w nieruchomościach, określanych mianem PropTech (skrót od angielskiego określenia „property technology”). Z jednej strony ułatwiają one pracę nam i naszym klientom, a z drugiej – pozwalają na oszczędności. Równocześnie są jedną z głównych metod zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Już na etapie projektowania budynku tworzymy jego wirtualny model w technologii BIM (Building Information Modeling). Dzięki temu maksymalizujemy ergonomię obiektu tak, aby był na przykład jak najbardziej wydajny pod kątem utraty lub utrzymania ciepła – przekonuje Waldemar Witczak, dyrektor regionalny SEGRO.

Nie brakuje przykładów zastosowania nowoczesnych technologii w branży magazynowej. Rewolucję w zakresie bezpieczeństwa i płynności ruchu przynosi system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, który skraca czas wjazdu z dwóch minut do dwóch sekund. Dzięki temu pojazd czekający na wjazd emituje mniej spalin. Kolejne obiekty są wyposażane w ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybryd. Ważną „zieloną” zmianą jest też przechodzenie na energooszczędne LED-y, które zużywają o ponad 30 proc. energii mniej niż tradycyjne oświetlenie. LED emituje mniej ciepła i promieniowania UV, co oznacza, że można je bezpiecznie stosować także w magazynach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na temperaturę lub promieniowanie UV.