EKO Energia dla Krakowa

Krakowski Holding Komunalny SA, to spółka będąca własnością miasta Krakowa, świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej oraz inspiruje i realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek miejskich.

Od czerwca 2016 r. spółka jest właścicielem i operatorem Ekospalarni – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, należącego do najbardziej nowoczesnych zakładów tego typu w Polsce. Zakład może przekształcić rocznie maksymalnie 245 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu oraz wyprodukować z nich ponad 100 tys. MWh energii elektrycznej i ponad 1 mln GJ energii cieplnej.

Robimy wszystko, by Kraków zwiększał swoją niezależność energetyczną, dlatego prowadzony jest program inwestycyjny, który pozwala krakowskiej instalacji być liderem w branży termicznego przekształcania odpadów. W tym roku szczególny nacisk położono na instalację odzysku energii ze spalin. To trwająca inwestycja, która ma zwiększyć efektywność energetyczną zakładu. Dzięki niej będzie można produkować więcej ciepła w zimie i prądu latem, nie zwiększając przy tym ilości spalanych odpadów. Przy podejmowaniu decyzji o realizacji tej inwestycji ważne były aspekty ekologiczne – instalacja ta spowoduje jeszcze mniejszą emisję CO 2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i co również jest ważne – pozwoli na znaczną oszczędność wody.

W KHK S.A. realizowany jest również innowacyjny projekt Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Jest to dążenie do samowystarczalności energetycznej i zwiększanie skali gospodarowania surowcami odpadowymi i naturalnymi oraz energią w kierunku ich odzysku i recyklingu w obrębie łańcucha wartości produkcyjnych. Zaznaczyć należy, że każda spółka robi to inaczej – dostosowując się do swojej infrastruktury i specyfiki.