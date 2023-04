Ustawą we frankowiczów?

Chociaż krążą spekulacje na temat specjalnego podatku, mającego zniechęcić kredytobiorców do walki sądowej, nie warto dać się zastraszyć. Tym bardziej że taki kontrowersyjny pomysł lansują głównie banki, a nie politycy.

Zgodnie z przewidywaniami opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydana 16 lutego, zachęciła kolejnych wahających się frankowiczów do pozwania swoich banków. Rzecznik uznał, że instytucjom finansowym w przypadku unieważnienia umowy kredytowej nie przysługuje tzw. odszkodowanie za korzystanie z kapitału. Mówiąc prościej, banki nie powinny kontratakować i żądać pieniędzy od klientów, którym udało się przed sądami doprowadzić do unieważnienia kredytów hipotecznych. Opinia rzecznika nie musi być zgodna z wyrokiem Trybunału, na który musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy. Zazwyczaj jednak TSUE kieruje się w swoich orzeczeniach takimi opiniami.

Czy zatem frankowicze nie mają się już czym martwić, skoro, jak podają kancelarie prowadzące ich sprawy, pozytywnym wyrokiem kończy się aż 98–99 proc. wszystkich postępowań? Od kilku miesięcy krążą pogłoski o specjalnej ustawie, nazwanej już potocznie antypozwową. Przez wiele lat politycy różnych partii nie chcieli wprowadzić żadnych konkretnych regulacji, które rozwiązałyby problem kredytów hipotecznych w obcych walutach, zawierających klauzule abuzywne (a zatem nielegalne). Dlaczego nagle parlament miałby zająć się tą sprawą? Na takie rozwiązanie naciskają banki i Komisja Nadzoru Finansowego. Coraz więcej unieważnianych kredytów hipotecznych to coraz wyższe straty banków. Chodzi zatem o to, żeby zniechęcić klientów do pozwów, za to zachęcić do zawierania ugód z bankami – mniej korzystnych dla frankowiczów, ale też mniej kosztownych dla sektora finansowego.

Ewentualna ustawa antypozwowa miałaby wprowadzić specjalny podatek dla klientów, którym udało się przed sądem wywalczyć unieważnienie umowy. Wyliczano, by korzyść z takiego wyroku oraz oszczędności, jakie kredytobiorca miałby w przypadku zawarcia ugody z bankiem, zapewne według wytycznych KNF (traktowanie kredytu frankowego jako złotowego od samego jego początku).