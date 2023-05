Wejście do świata natury – panoramiczne drzwi tarasowe od Aluprof

Już od kilkunastu lat duże przeszklenia stanowią jeden z głównych trendów w projektowaniu nowoczesnych budynków. Uwielbiane przez architektów i doceniane przez inwestorów dają możliwość swobodnego łączenia przestrzeni domu i ogrodu. Pozwalają, by natura „wkroczyła na salony”, a pomieszczenia stały się jasne i przestronne. Duże możliwości aranżacyjne w tym zakresie otwierają przed nami przesuwne drzwi tarasowe firmy Aluprof, dzięki którym stworzymy majestatyczne, szklane ściany zapewniające optymalny komfort i funkcjonalność.

Panorama ogrodu w domowym zaciszu Projektowaniu nowoczesnych wnętrz często przyświeca zasada łączenia tarasu z pokojem dziennym tak, by stanowił on naturalne przedłużenie domu. W ciepłe dni ogród ma stać się letnim pokojem, do którego można przejść bez przeszkód. Zimą natomiast powinien cieszyć niczym niezakłóconym widokiem, odgrodzonym szklaną ścianą. Tego typu efekt z łatwością osiągniemy, stosując panoramiczne drzwi przesuwne MB-Skyline Type R od Aluprof. To rozwiązanie, które pozwala stworzyć przeszklenia niemal o nieograniczonej długości i wygodnym, szerokim wejściu. Maksymalna wysokość drzwi wynosić może aż 4 m. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu ukrytego siłownika skrzydło ruchome konstrukcji może ważyć nawet 1200 kg, a mimo to jego obsługa będzie nadal lekka i bezproblemowa.

To, co wyróżnia aluminiowe drzwi tarasowe MB-Skyline Type R od Aluprof, to bez wątpienia wyjątkowa estetyka uzyskana dzięki zastosowaniu niewidocznych elementów ramy – ościeżnica drzwi zabudowana jest w ścianach, podłodze i suficie, a profile skrzydła ukryte całkowicie w ościeżnicy dolnej i górnej. Do minimum zmniejszona została również szerokość słupka, która wynosi zaledwie 25 mm. Łączenie skrzydeł jest bardzo subtelne i sprawia, że cała konstrukcja nabiera lekkości i nowoczesnego charakteru. W połączeniu z płytką ościeżnicą o głębokości 23 mm uzyskujemy efekt niczym niezakłóconej szklanej tafli, maksymalnie doświetlającej wnętrze.

Szklane domy bez barier Dążenie do budowy domów położonych maksymalnie blisko natury, pozbawionych zbędnych elementów i dających poczucie nieograniczonej przestrzeni sprawia, że duże drzwi tarasowe to produkt idealnie wpisujący się w dzisiejsze trendy. Ciekawym rozwiązaniem pozwalającym na budowę imponujących przeszkleń o niestandardowych rozmiarach i kształcie są podnoszono-przesuwne aluminiowe drzwi tarasowe MB-77HS od Aluprof. Wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze skrzydła do 600 kg, wysokości do 3,24 m i szerokości do 3,3 m. Z ich pomocą możemy wykonać zabudowę narożną 90° i 270° z tzw. „ruchomym słupkiem”. Tworzy to efekt domu ze szklanymi ścianami i wyjątkowo dużą przestrzenią po otwarciu drzwi. Wspomniane rozwiązanie zastosować można również w wersji z płaskim progiem, który pozwala na estetyczne i komfortowe zlicowanie go z tarasem. Warto podkreślić, że strona wizualna produktów Aluprof połączona została z bardzo dobrymi parametrami użytkowymi. Inwestorzy mają do wyboru szeroki zakres wypełnień, uwzględniający stosowanie zestawów dwukomorowych ze szkłem o wysokiej izolacyjności termicznej, a także dodatkowych akcesoriów, napędów i innych mechanizmów ułatwiających obsługę drzwi. Pozwala to zbudować duże przeszklenia o bardzo dobrej ochronie cieplnej i akustycznej pomieszczeń. Dodatkowo fakt, że produkty te wykonane są z nowoczesnego i przyjaznego środowisku materiału, jakim jest aluminium, sprawia, że ich konstrukcja jest lekka, ale jednocześnie bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.