Dyskretny urok luksusu

O stylu „quiet luxury” media rozpisują się co najmniej od kilku miesięcy. Dzięki kultowym już serialom czy postaciom popkultury możemy go zdefiniować jako „luksus, który nie epatuje luksusem”. Nie musi nic nikomu udowadniać, charakteryzując się prostotą i ponadczasowością. Odnosi się nie tylko do mody, choć przez modę tłumaczony jest najczęściej. Quiet luxury to bowiem pewna filozofia, implikująca życiowe wybory – jak wyglądać, gdzie mieszkać, czy w co inwestować.

Nie ma drugiego segmentu rynku, który byłby tak odporny na zawirowania i kryzysy niż dobra luksusowe. Trudno się dziwić. W obliczu utraty poczucia bezpieczeństwa, szuka się najlepszych rozwiązań dla ochrony kapitału oraz stabilnych inwestycji – w Polsce najchętniej w mieszkania i apartamenty. Te z najwyższej półki z każdym rokiem będą zyskiwać najwięcej na wartości, analogicznie do unikatowych dóbr luksusowych. Dlaczego? Właśnie z powodu niewielkiej ich dostępności. Limitowane edycje, marki zarezerwowane dla koneserów, czy pojedyncze, skrojone na miarę projekty z czasem mogą stać się bezcenne. Jak wynika z raportu Bain & Company, całkowita wartość segmentu lokali luksusowych wzrosła w 2022 r. o 21 proc. Szacuje się, że w ciągu 10 lat od zainwestowania ich wartość może wzrosnąć nawet 100 proc. Jak zatem wybrać luksusowy apartament, który stanowiłby ponadczasową wartość samą w sobie? Czy duch quiet luxury przyświeca również twórcom nieruchomości z górnej półki? Poniżej omawiamy najważniejsze wyznaczniki stylu na przykładzie trójmiejskich inwestycji lidera segmentu – Invest Komfort. Unikatowość Największym zainteresowaniem wyznawców trendu quiet luxury cieszą się marki i produkty niszowe, po które sięgną prawdziwi koneserzy. Tak jest w przypadku wszystkich inwestycji Invest Komfort. Sygnowane przez dewelopera apartamentowce i kompleksy mieszkaniowe powstają w najbardziej pożądanych częściach Trójmiasta – Opacka w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej, Nowe Orłowo przy słynnym klifie w Gdyni, czy Botanica obok plaży w gdańskim Jelitkowie. Doskonale wpisują się w charakter miejsc, w których powstają, odzwierciedlając kontekst historyczny i krajobrazowy. Każda inwestycja jest przemyślana w najdrobniejszym szczególe, a wszystkie rozwiązania opracowane z myślą o konkretnym kliencie, który z racji swoich potrzeb – osobistych czy inwestycyjnych, wybierze dany adres. Żaden z projektów więcej się nie powtórzy. Kolejne zostaną zrealizowane w innym miejscu, klimacie i otoczeniu… Co więcej – oferta Invest Komfort jest niezwykle limitowana. Deweloper zwykle tworzy pojedyncze budynki lub niewielkie zespoły mieszkaniowe. Ich wartość rośnie z dnia na dzień ze względu na właśnie ograniczoną dostępność oraz walory wręcz kolekcjonerskie.

Ponadczasowość Mianem ikon stylu określa się przedmioty, zjawiska czy ludzi, którzy mimo upływu lat i zmieniających się trendów, pozostają wierni pewnym określonym wartościom – dziedzictwu kulturowemu, najwyższej jakości wykonania, odpowiednio dobranym materiałom i przede wszystkim prostocie formy. To również kwintesencja quiet luxury. Realizacje Invest Komfort zawsze stanowią dialog z niezwykłą trójmiejską historią czy nadmorską naturą. Opacka w Oliwie swoim kształtem i detalem nawiązuje do architektury Starej Oliwy, a wykończenia wnętrz to hołd złożony sąsiedztwu, w tym słynnym na cały świat organom, które zainspirowały twórców do zastosowania miedzi i obłych kształtów. Nowe Orłowo, usytuowane przy słynnym klifie, idealnie wpisuje się w klimat modernistycznych gdyńskich willi. Budynki nie epatują zbędnym dekorem. Tu forma mówi wszystko. W kompleksie Botanica mamy zaś do czynienia z usytuowaniem budynków na kształt meandrującej rzeki, dzięki czemu mieszkańcy mają zapewnioną maksymalną prywatność. Nadmorski pejzaż sprawił, że nabrały kształtów archetypu domu. Wszędzie zastosowano najwyższej jakości materiały, które zawsze będą cieszyć się uznaniem koneserów i przy okazji – przepięknie patynować – kamień, drewno, czy szlachetne metale. Minimalizm Mniej znaczy więcej – to maksyma, która definiuje styl quiet luxury. U jego miłośników próżno szukać krzyczących ozdób i przeskalowanych detali. Najlepsza architektura również broni się prostą formą i odpowiednio dobraną paletą barw, na co deweloper zwraca szczególną uwagę. Każdy zespól mieszkaniowy to idealna synergia kształtów i kolorów, począwszy od bryły, przez charakter i wyposażenie części wspólnych, po architekturę zieleni. Przywołajmy tu choćby jedną z ostatnich realizacji dewelopera – apartamenty Smolna Sopot. W doskonale wyposażonych przestrzeniach wspólnych nie ma ani jednego przedmiotu, który nie służyłby komfortowi mieszkańców. Dzięki takiemu zabiegowi uwypuklona zostaje szlachetność wnętrz oraz atmosfera spokoju i prywatności.