Kredyt z systemem

Od lipca łatwiej będzie zrealizować marzenie o własnym domu jednorodzinnym. W parze z bezpieczną pożyczką pójść powinien też wybór wydajnego systemu budowlanego oraz rozwiązania gwarantujące energooszczędność budynku.

„Już na początku lipca dostępny ma być „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. To oficjalna nazwa państwowego programu wsparcia, dzięki któremu łatwiej będzie zaciągnąć pożyczkę w bankach. Najczęściej ten tańszy kredyt kojarzony jest z zakupem mieszkań, jednak będzie on również dostępny dla osób budujących dom jednorodzinny albo kupujących już gotową nieruchomość tego typu. Bez względu na to, czy chcemy sfinansować z kredytu zakup mieszkania czy budowę domu, zasady mają być takie same. Kredyt z państwowymi dopłatami (to dzięki nim oprocentowanie ma wynieść ok. 2 proc. zamiast 8–10 proc. jak w przypadku zwykłych pożyczek dostępnych na rynku) jest przeznaczony dla tych, którzy do tej pory nie mieli żadnej nieruchomości. To kluczowy warunek – ze wsparcia nie może skorzystać ten, kto ma lub nawet miał w przeszłości prawo własności lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego. Jeśli o kredyt stara się para, wówczas wspomniane ograniczenie dotyczy każdej z osób składających wniosek. Drugi warunek związany jest z wiekiem. Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat, chociaż w przypadku par wystarczy, że jedna osoba nie przekroczyła tej granicy.

Maksymalna kwota kredytu z dopłatą wynosi 500 tys. zł w przypadku singli oraz 600 tys. dla par (niekoniecznie małżeństw) bez względu na to, czy mają dzieci. Także 600 tys. zł mogą pożyczyć osoby samotnie wychowujące dziecko. Pułap wkładu własnego został przez rząd ustalony na 200 tys. zł. W przypadku budowy domu kredyt może sfinansować jednocześnie zakup działki, jak i postawienie nieruchomości i jej wykończenie. Sama działka może również stanowić wkład własny. Jeśli jej wartość przekracza 200 tys. zł, wtedy wkład własny nie będzie mógł już obejmować środków pieniężnych. Pamiętajmy, że także w przypadku tej pożyczki banki muszą dokładnie zbadać zdolność kredytową klientów.