Szukasz nowoczesnych rozwiązań na pokrycie dachu? Postaw na Dachrynnę!

Klienci poszukujący nowoczesnych, sprawdzonych i oryginalnych rozwiązań w zakresie pokrycia dachu powinni zainteresować się systemem Dachrynna. Innowacyjna instalacja umożliwia zaprojektowanie budynku o jednolitej strukturze. Panel na rąbek zintegrowany z systemem rynnowym wyniesie wygląd bryły domu na najwyższy poziom. Sprawdź, jak działa nasze rozwiązanie, jakie ma zalety i co warto wiedzieć na temat montażu.

Innowacyjne rozwiązania architektoniczne pozwalają na tworzenie oryginalnych budynków, które charakteryzują się nowoczesnością oraz niespotykanym wcześniej podejściem do zintegrowanych ze strukturą systemów. Instalacja mająca na celu odprowadzanie wody jest dobrze ukryta, dlatego całość prezentuje się wyjątkowo schludnie i zadowoli oczekiwania każdej osoby, która liczy nie tylko na praktyczne walory tego typu systemów, ale również estetyczne wykończenie. Innowacyjne rozwiązanie Dachrynna sprawdzi się w szczególności w przypadku domów bezokapowych, które charakteryzują się płynnym przejściem pomiędzy murem zewnętrznym a dachem. Jednak równie dobrze system dachowy można zamontować w budynkach z dachami okapowymi.

Wielu klientów, którzy są w trakcie projektowania domu, marzy o jego jednolitej strukturze, która w znaczący sposób wyróżniałaby się od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Okazuje się, że w wielu przypadkach byłoby to trudne przedsięwzięcie, z uwagi na konieczność eksperymentowania z rozmaitymi technologiami budowy. Istnieje jednak pewien sposób, który pozwala połączyć rynnę dachową, elewację oraz pokrycie dachu. Wykorzystanie instalacji Dachrynna to metoda zarówno schludna, jak i praktyczna, a efekt w większości przypadków znacznie przekracza oczekiwania końcowego odbiorcy.

Jak działa zintegrowany system dachowy?

Zintegrowany system dachowy Dachrynna to rozwiązanie, które charakteryzuje się prostą budową znacząco ułatwiającą instalację. System składa się z rąbka stojącego oraz rynny połaciowej. Do produkcji elementów wykorzystano wytrzymałe materiały, takie jak wysokiej jakości stal GreenCoat® Crown BT oraz tworzywo sztuczne PVC. Dzięki temu żywotność całej konstrukcji stoi na bardzo wysokim poziomie.

A w jaki sposób działa zintegrowany system dachowy Dachrynna? Rąbek stojący jest wykonany z wysokiej jakości blachodachówki zapewniającej ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Jest jedynym widocznym elementem całej konstrukcji. Stanowi również oryginalną ozdobę całego rozwiązania. Blachodachówka jest zabezpieczona warstwą antykorozyjną, dzięki czemu całość jest trwała i może posłużyć przez zaskakująco długi czas.

W skład zintegrowanego systemu dachowego wchodzi również rynna połaciowa, która jest ukrytą częścią konstrukcji. Łączy się ona z pionowymi rurami spustowymi schowanymi w ociepleniu ścian.

Zalety systemu dach + rynna

Innowacyjny system dachowy Dachrynna to unikalny sposób na zaaranżowanie oryginalnej, estetycznej i jednocześnie praktycznej struktury budynku. Konstrukcja jest dostępna w dwóch kolorach – antracytowym oraz czarnym. Z tego względu możliwe jest dopasowanie jej do wielu rozmaitych aranżacji projektowych. Co więcej, poszczególne elementy wykonano z trwałych i ekologicznych materiałów. Z tego względu system dachowy jest zarówno niezwykle żywotny, jak i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Co istotne, jedną z zalet systemu dach + rynna jest łatwość montażu. Konstrukcja znajdzie zastosowanie praktycznie w każdym budynku wyposażonym w dach dwuspadowy. Dzięki temu istnieje możliwość projektowania nietuzinkowych brył budynków. Ochrona antykorozyjna zapewnia konstrukcji wysoką odporność nawet na najbardziej niesprzyjające warunki atmosferyczne. Specjalna warstwa została wykonana z przyjaznego środowisku szwedzkiego oleju rzepakowego. Zaletą jest również fakt, że system dach + rynna zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Jego montaż nie powoduje ryzyka zaburzenia wentylacji pokrycia. Podwójna warstwa hydroizolacji zapewnia ochronę przed przeciekami na najwyższym poziomie.

Korzyści wykorzystania systemu dach + rynna odczują nie tylko odbiorcy końcowi, ale również architekci, inwestorzy oraz dekarze. Ci pierwsi otrzymują nowatorski system pozwalający na ukrycie rynny w dachu. Inwestorzy mogą liczyć na zintegrowany serwis oraz rozwiązanie bezpieczne dla środowiska. Z kolei dekarze mają zapewnione szkolenia oraz wsparcie techniczne Doradztwa Technicznego Galeco.