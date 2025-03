Zapraszamy do XIV edycji Listków ESG POLITYKI

Rozpoczynamy kolejną edycję zestawienia Listków ESG Polityki. W tym roku firmy mogą powalczyć o Złote, Srebrne lub Zielone Listki. Partnerami merytorycznymi zestawienia są: firma doradcza EY oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do dwunastej edycji włącznie korzystaliśmy z nazwy Listki CSR POLITYKI, a od minionego roku zmieniliśmy ich nazwę na Listki ESG POLITYKI. To szersza perspektywa na odpowiedzialne i zrównoważone działania firm w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. ESG: Environmental, Social and Governance).

Tradycyjnie już, aby zdobyć wyróżnienie w zestawieniu Listków ESG POLITYKI, firmy muszą wypełnić ankietę online. W tym roku ankietę kierujemy do dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób.

W ramach współpracy z firmą doradczą EY przygotowaliśmy kwestionariusz złożony z 60 pytań wynikających ze standardów ESRS podzielonych na cztery części:

Zarządzanie wpływem, ryzykami i szansami;

Model biznesowy i strategia ESG;

Ład korporacyjny;

Monitoring i kontrola.

Za każde pytanie firma może zdobyć 1 punkt.

Aby otrzymać Złoty Listek ESG POLITYKI, firma musi uzyskać minimum 90 proc. wszystkich możliwych punktów, czyli 54 punkty.

W przypadku Srebrnych Listków ESG POLITYKI trzeba uzyskać pomiędzy 75 a 89 proc. punktów, czyli między 45 a 53 punkty.

Zielony Listek POLITYKI przyznamy tym firmom, które uzyskają minimum 90 proc. punktów, czyli minimum 13 punktów. Pytania w tej kategorii są nieobowiązkowe. Należy je wypełnić tylko w przypadku, gdy firma chce wziąć udział w rywalizacji o Zielony Listek ESG POLITYKI. Brak odpowiedzi nie ma wpływu na wyniki ogólne zestawienia.

Dostęp do ankiety będzie możliwy po wcześniejszym wysłaniu maila na adres: esg@polityka.pl.

Na wypełnione online ankiety czekamy do 15 kwietnia 2025 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku POLITYKA w czerwcu 2025 r.