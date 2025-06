Eksperci doradzają: jak przeprowadzić remont domu z programem Czyste Powietrze

Wraz ze startem kolejnej edycji programu „Czyste Powietrze” eksperci firmy Aluprof doradzają, w jaki sposób dofinansowanie może być wsparciem przy przeprowadzeniu remontów poprawiających termoizolację budynków.

Nowa edycja programu otwiera szeroko drzwi nie tylko na oszczędności, ale też realną poprawę komfortu życia w polskich domach. To moment, w którym planowany remont – zwłaszcza związany z poprawą efektywności energetycznej – może zamienić się w opłacalną inwestycję, finansowaną nawet w całości ze środków publicznych. Wystarczy spełnić określone kryteria dochodowe, by skorzystać z jednego z trzech poziomów wsparcia: 40%, 70% lub aż 100% wartości prac.

Okazja do tańszego remontu

Zakres działań przewidzianych w ramach programu „Czyste Powietrze” to dobry punkt wyjścia do przeprowadzenia kompleksowego remontu z myślą o poprawie efektywności energetycznej domu. - Choć najczęściej w pierwszej kolejności myślimy o wymianie pieca czy ociepleniu ścian, to właśnie okna i drzwi mają ogromny wpływ na bilans cieplny budynku. Nieszczelna stolarka może prowadzić do znaczących strat energii, a co za tym idzie – wyższych kosztów ogrzewania i emisji CO2.

- Wielu właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak dużym stopniu przestarzałe okna i drzwi przyczyniają się do utraty ciepła. Opóźnianie ich wymiany obniża komfort życia i jednocześnie podnosi koszty ogrzewania. Powinniśmy zacząć traktować termomodernizację nie jako wydatek, lecz jako inwestycję, która przynosi długoterminowe oszczędności – komentuje Paweł Gregorczyk, manager ds. komunikacji marki w Aluprof.

Wątki te zostały podjęte w trwającej od zeszłego roku kampanii Aluprof „Panuj nad klimatem, panuj nad kosztami”, która łączy tematykę ekologii i oszczędności w kontekście budownictwa jednorodzinnego. Inicjatywa zwraca uwagę na rolę nowoczesnej stolarki aluminiowej oraz osłon przeciwsłonecznych w zmniejszaniu zapotrzebowania energetycznego budynków. Jej ambasadorem jest Szymon Marciniak – światowej klasy sędzia piłkarski, który wspiera ideę efektywnego zarządzania energią w domu.

- Współczesny inwestor staje się coraz bardziej świadomy w kwestii oszczędności energii – nie tylko ze względów ekologicznych, ale przede wszystkim finansowych. Klienci szukają rozwiązań pozwalających ograniczyć niepotrzebne straty ciepła, co przełoży się na poprawę bilansu energetycznego budynku i oszczędności w domowym budżecie. Na rynku możemy znaleźć wiele rozwiązań, które wpisują się w ramy tzw. „ciepłej stolarki”. Przykładem mogą być okna Aluprof z izolacją termiczną – MB-86N czy MB-79N. Zastosowane w nich technologie, w tym innowacyjne przekładki termiczne, pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych. Znacząco wpływa to na mniejsze zużycie energii potrzebnej go ogrzewania zimą i chłodzenia latem, zarówno w budynkach komercyjnych, jak i prywatnych domach czy mieszkaniach. Dodatkową korzyścią wynikającą z mniejszego zużycia energii jest ochrona środowiska - podkreśla Bożena Ryszka, dyrektor marketingu i PR firmy Aluprof, dostawcy nowoczesnych, energooszczędnych systemów aluminiowych przeznaczonych do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych. - Nowoczesne osłony okienne to kluczowy element poprawiający efektywność energetyczną budynków. Dzięki zastosowaniu żaluzji, rolet czy screenów możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ich chłodzenia latem oraz ogrzewania zimą. Osłony okienne skutecznie blokują nadmiar ciepła w gorące dni, zapobiegając przegrzaniu pomieszczeń, a w zimie pomagają utrzymać optymalną temperaturę, minimalizując straty ciepła. Produkty takie jak SkyTwin i SkyFlow od Aluprof są doskonałym uzupełnieniem energooszczędnej stolarki aluminiowej – dodaje dyrektor marketingu i PR firmy Aluprof.