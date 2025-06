Europejska suwerenność cyfrowa: Play i Scaleway łączą siły w rewolucji chmurowej dla polskiego biznesu

Play i Scaleway, liderzy w dziedzinie telekomunikacji i usług chmurowych z Grupy iliad, ogłaszają strategiczne partnerstwo, które zmienia krajobraz technologiczny dla polskich przedsiębiorstw.

W erze dynamicznej transformacji cyfrowej, rosnącej niepewności geopolitycznej i szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji, firmy zyskują dostęp do zaawansowanej, europejskiej infrastruktury chmurowej – alternatywy dla rozwiązań amerykańskich i azjatyckich, łączącej najlepsze cechy środowisk publicznych i prywatnych.

Chmura hybrydowa odpowiedzią na wyzwania cyfrowej transformacji

Według raportu KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej 2024", ponad 70% polskich przedsiębiorstw przeniosło już swoje aplikacje i dane do chmury. To nie trend, a biznesowa konieczność napędzana przez pandemię COVID-19, niepewność geopolityczną oraz dynamiczny rozwój technologii 5G, AI i IoT. Polski rynek chmurowy wzrósł o 34% w ubiegłym roku, osiągając wartość 3,9 mld zł.

Chmura hybrydowa - model integrujący środowiska publiczne i prywatne - staje się optymalnym rozwiązaniem, oferując równocześnie elastyczność, bezpieczeństwo i efektywność kosztową. Dzięki partnerstwu Play i Scaleway, polskie firmy zyskują dostęp do infrastruktury, która łączy te zalety z europejską suwerennością cyfrową.

Europejska alternatywa z zaawansowanymi możliwościami AI

Strategiczna współpraca Play i Scaleway opiera się na trzech filarach. Pierwszy to suwerenna europejska chmura publiczna zlokalizowana w Europie, zapewniająca zgodność z lokalnymi przepisami i wymogami niezależności cyfrowej. Drugi to zaawansowane możliwości GPU dla sztucznej inteligencji - Scaleway dysponuje mocą 5 tys. jednostek GPU, umożliwiających trenowanie modeli AI na żądanie. Trzeci filar to europejska alternatywa dla hiperskalerów - Grupa iliad zainwestowała niedawno 3 mld euro w rozwój sztucznej inteligencji.

Kompleksowa oferta dla polskiego biznesu

W ramach Play Rozwiązania dla Biznesu, polskie firmy i instytucje otrzymują kompleksowy pakiet usług. Centralnym elementem jest chmura hybrydowa, zapewniająca elastyczność zarządzania zasobami, bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz zgodność regulacyjną. Do tego dochodzą zaawansowane narzędzia AI i przetwarzania danych, w tym serwery GPU w centrach danych w Warszawie i Paryżu oraz usługa Model-as-a-Service ułatwiająca wdrażanie modeli AI.

Oferta obejmuje również rozwiązania telekomunikacyjne, cyberbezpieczeństwo i kolokację, tworząc w pełni zintegrowany ekosystem technologiczny. Play wspiera już ponad połowę ze 100 największych polskich firm prywatnych, a partnerstwo ze Scaleway znacząco wzmacnia biznesowe portfolio operatora.

Przyszłość należy do suwerennych rozwiązań europejskich

Partnerstwo Play i Scaleway to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na cyfrową autonomię i optymalizację kosztów. Grupa iliad integruje infrastrukturę Play z usługami Scaleway, oferując wsparcie technologiczne bez uzależnienia od globalnych dostawców. Połączenie innowacyjnych technologii chmurowych z rozbudowaną siecią telekomunikacyjną gwarantuje wysoką wydajność operacyjną, stabilność systemów IT oraz bezpieczeństwo danych klientów biznesowych. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa mogą śmiało wkraczać w nową erę transformacji cyfrowej, zachowując niezależność technologiczną i konkurencyjność na europejskim rynku.

Materiał przygotowany przez Play