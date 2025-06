Nowa formuła, nowi liderzy ESG

Co roku od 14 lat ponad 100 firm decyduje się wziąć udział w zestawieniu Listków ESG POLITYKI i zawalczyć o Złote, Srebrne lub Zielone Listki. Tegoroczna edycja była rokiem ewolucji. Przede wszystkim zmienił się partner konkursu, którym została firma doradcza EY, zmieniła się także sama formuła zestawienia. W konsekwencji 54 firmy do końca wypełniły ankiety, a 11 z nich otrzymało wyróżnienia.

Dzięki zestawieniu Listków ESG POLITYKI chcieliśmy, aby wyróżnione zostały firmy, które najlepiej i w najbardziej kompleksowy sposób zarządzają kwestiami ESG, a nie tylko podejmują działania w wybranych obszarach zrównoważonego rozwoju. Zależało nam także na jak najwyższej obiektywności, rzetelności i wiarygodności konkursu. Dlatego też przyjęta została formuła, w której wszystkie pytania były pytaniami zamkniętymi, a dla każdej odpowiedzi twierdzącej wymagane było jej potwierdzenie i udokumentowanie.

Dla uczestników tegorocznego zestawienia stanowiło to bardzo duże wyzwanie. Z ponad 100 organizacji, które przymierzały się do wypełnienia ankiety online, 54 podjęły się trudu wypełnienia kwestionariusza do końca, biorąc oficjalnie udział w XIV edycji Listków ESG POLITYKI.

Kompletność oraz wpływ jako podstawa zarządzania ESG

Dlaczego tak się stało? Podstawą skutecznego zarządzania zrównoważonym rozwojem jest głębokie zrozumienie wpływu działalności organizacji na kwestie środowiskowe i społeczne. Obejmuje to nie tylko analizę oddziaływania na pracowników, klientów i społeczności lokalne, ale także dbałość o odporność biznesu w obliczu zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowe jest identyfikowanie ryzyk oraz wykorzystywanie szans, które kryją się za wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. To podejście powinno stać się podstawową praktyką i pierwszym krokiem do integracji zrównoważonego rozwoju w strategii zarządzania każdej instytucji, niezależnie od tego, czy ma ona obowiązek raportowania, czy nie. Tylko poprzez świadome podejście do tych kwestii firmy mogą nie tylko zminimalizować negatywne skutki swojej działalności, ale także przyczynić się do pozytywnych zmian w otoczeniu, w którym funkcjonują.

Niezbędne też jest zrozumienie, że odpowiedzialność nie może być ograniczona do jednego obszaru: środowiskowego, zarządczego lub społecznego.