2 września 2025
Rynek

Przestrzeń bez granic: jak nowoczesne drzwi panoramiczne otwierają dom na naturę

2 września 2025
. . mat. pr.
Zamiana tradycyjnych drzwi i okien na wielkoformatowe przeszklenia, które zacierają granicę między wnętrzem a ogrodem, to już nie wizja przyszłości, ale standard współczesnej architektury.

Dzięki innowacyjnym technologiom panoramiczne drzwi przesuwne potrafią dziś kreować pożądane wrażenia wizualne – powiększając i rozjaśniając przestrzeń oraz wprowadzając zieleń do wnętrz. Tego typu rozwiązania przestały pełnić wyłącznie funkcję użytkową – stają się elementem kompozycji architektonicznej i nośnikiem emocji.

Rosnąca potrzeba życia w otoczeniu natury oraz większy nacisk na jakość codziennego komfortu sprawiają, że drzwi panoramiczne stają się kluczowym punktem każdego projektu domu. Odpowiednio zaprojektowana stolarka może zmienić charakter wnętrza – uczynić je bardziej przestronnym, jaśniejszym, bardziej zintegrowanym z otoczeniem. Marek Rudyk - dyrektor ds. rozwoju systemów architektonicznych w Aluprof podkreśla, że – to właśnie nowoczesne rozwiązania techniczne i projektowe pozwalają osiągnąć ten efekt – wykorzystując optykę, światło oraz technologię do tworzenia iluzji wizualnych we współczesnych domach.

.mat. pr..

Więcej niż widok: okno jako rama dla natury

Efekt optycznego powiększenia wnętrza to jeden z najbardziej pożądanych rezultatów, jakie oferują dziś nowoczesne okna i drzwi. Duże, panoramiczne przeszklenia potrafią znieść granice pomiędzy przestrzenią wewnętrzną a otoczeniem, sprawiając, że nawet nieduże pomieszczenia wydają się bardziej otwarte i pełne oddechu. Światło dzienne, swobodnie wpadające do wnętrz, modeluje przestrzeń i wpływa na jej odbiór – dodając lekkości, głębi i wizualnego balansu. Coraz częściej architekci projektują domy tak, by okno stało się centralnym punktem kadru – prawdziwą ramą dla codziennych krajobrazów. To podejście doskonale wpisuje się w ideę biophilic design, czyli projektowania z myślą o naturalnych potrzebach człowieka do kontaktu z przyrodą.

Szczególnie dużą rolę odgrywają tutaj rozwiązania pozwalające zminimalizować fizyczną obecność konstrukcji. Wąskie profile, ukryte skrzydła i zerowe progi sprawiają, że architektura zyskuje lekkość, a technologia nie konkuruje z otoczeniem – przeciwnie, pozwala się w nie wtopić. Panoramiczne drzwi przesuwne dają możliwość otwarcia ściany, rozszerzając salon na taras, a jadalnię zamieniając w ogrodową przestrzeń. Wielkoformatowe przeszklenia – zwłaszcza narożne lub wielokondygnacyjne – nadają aranżacji efekt teatralny: codzienne życie toczy się na tle zmieniającego się pejzażu. Wrażenie płynności i ciągłości przestrzeni dodatkowo wzmacnia wybór szkła o wysokiej jakości, które nie zniekształca kolorów ani konturów. W dobrze zaprojektowanym układzie architektonicznym przeszklenia przestają być barierą – stają się portalem do natury.

.mat. pr..

Technologia iluzji: nowoczesne rozwiązania aluminiowe

Za efekt wizualnej lekkości w nowoczesnych wnętrzach odpowiadają dziś nie tylko przemyślane proporcje czy kompozycja elewacji, ale przede wszystkim rozwiązania technologiczne ukryte w ramach i profilach. Aluminiowe rozwiązania o wąskich profilach pozwalają na bardzo duże przeszklenia przy zachowaniu odpowiedniej sztywności, izolacyjności i pozostałych wymaganych parametrów technicznych. Ograniczona do niezbędnego minimum szerokość konstrukcji nośnej w oknach i drzwiach na rzecz szkła, niewidoczne okucia, ukryte zawiasy i mechanizmy sterujące – to wszystko przekłada się na czystą formę konstrukcji i maksymalne doświetlenie wnętrza. Dodatkowo dzięki istniejącym w niektórych produktach rozwiązaniom pozwalającym zabudować ościeżnice i progi w ścianach, suficie i podłodze możliwe jest stworzenie efektu jednej powierzchni łączącej wnętrze z tarasem lub przestrzenią zewnętrzną budynku. Technologia idzie tu w parze z estetyką – a rezultat to przestrzeń, która nie rozprasza, lecz uspokaja.

Najważniejsze jest dla nas to, żeby architekt nie musiał wybierać między jakością techniczną a estetyką – mówi Marek RudykKiedy projektujemy produkty, szukamy rozwiązań, które umożliwiają pracę światłem i przestrzenią – tak, by wnętrze i otoczenie przenikały się naturalnie. Przykładowo, drzwi panoramiczne takie jak MB-Skyline Type R pozwalają tworzyć duże, przesuwne przeszklenia z niemal niewidoczną ramą, co wspiera ten efekt. Dzięki temu powstają wnętrza, w których technologia pozostaje w cieniu, a pierwszoplanową rolę odgrywa krajobraz i światło.

Iluzja z bliska: jak optyka zmienia odbiór wnętrza

O tym, jak bardzo światło kształtuje nasze postrzeganie przestrzeni, wie każdy, kto choć raz przearanżował mieszkanie po zmianie ekspozycji okien. Refleksy, cienie, przezierność szkła i zmienność oświetlenia w ciągu dnia potrafią stworzyć scenografię, która wpływa na nastrój i odbiór wnętrza bardziej niż jego metraż. Minimalistyczne ramy, niewidoczne podziały i duże powierzchnie szkła pozwalają na budowanie głębi bez użycia dodatkowych elementów wystroju. Perspektywa staje się narzędziem projektowym – odpowiednio umieszczone okno może optycznie poszerzyć wąski pokój, „przedłużyć” salon w kierunku ogrodu albo stworzyć zaskakujący kontrapunkt dla zwartej bryły budynku. Współczesna architektura coraz częściej korzysta z tego języka iluzji jako z pełnoprawnego środka wyrazu.

Efekt ten można zaobserwować w realizacjach wykorzystujących rozwiązania Aluprof, takie jak fasady słupowo-ryglowe czy drzwi przesuwne lub podnoszono-przesuwne, które pozwalają architektom pracować na dużych płaszczyznach szkła bez rezygnacji z parametrów izolacyjnych czy statycznych. Dzięki nim znikają podziały pomiędzy tym, co wewnątrz a tym co na zewnątrz – powstają przestrzenie pełne światła, otwarte i zmienne wraz z porą dnia. Architekci chętnie eksponują takie przeszklenia w kompozycji – czynią je głównymi częściami fasady, kadrują widoki, projektują wnętrza wokół nich. Iluzja zanikania konstrukcji jest zamierzonym efektem – to nie ukrycie technologii, lecz jej integracja z przestrzenią. W dobrze przemyślanym projekcie optyka staje się sprzymierzeńcem funkcji – a dom zyskuje wymiar, którego nie da się zmierzyć w metrach kwadratowych.

Materiał przygotowany przez Aluprof.

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Rynek; s. 47

