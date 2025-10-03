Przejdź do treści
3 października 2025
Rynek

Energooszczędne rozwiązania od fundamentów po dach. Nowa marka dachówek swissporTON

3 października 2025
swissporTON: dachówka ceramiczna TITANIA swissporTON: dachówka ceramiczna TITANIA mat. pr.
W dobie rosnących kosztów energii i zwiększającej się świadomości ekologicznej, budownictwo energooszczędne przestaje być luksusem, a staje się koniecznością.

Współcześni inwestorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które nie tylko zapewnią komfort mieszkania, ale także przyczynią się do redukcji rachunków za energię i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.

Kompleksowe podejście do efektywności energetycznej

Prawdziwie energooszczędny dom to nie przypadkowy zbiór ekologicznych technologii, lecz przemyślany system, w którym każdy element współpracuje z pozostałymi. Od izolacji fundamentów, przez ściany zewnętrzne, po pokrycie dachowe – wszystkie komponenty muszą tworzyć spójną całość, minimalizując straty ciepła i maksymalizując wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kluczem do sukcesu jest holistyczne planowanie, które uwzględnia nie tylko pojedyncze produkty, ale całą koncepcję budynku. Właściwe zaprojektowanie orientacji domu względem stron świata, dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii dachowych może przełożyć się na oszczędności rzędu 30-50% kosztów ogrzewania i chłodzenia.

Rewolucja w pokryciach dachowych

Jednym z najważniejszych elementów energooszczędnego domu jest dach. To właśnie przez tę część budynku ucieka ciepło zimą i przedostaje się nadmiar gorąca latem. Dlatego wybór odpowiedniego pokrycia dachowego ma istotne znaczenie dla całkowitej efektywności energetycznej budynku.

Wprowadzenie marki swissporTON dla dachówek ceramicznych SIMPLA, KODA, TITANIA oraz cementowych KAPSTADT, KIOTO i GÖTEBORG, oferowanych dotychczas pod marką CREATON, oznacza włączenie tych znanych i cenionych na rynku rozwiązań w imponujące portfolio nowoczesnych produktów marki swisspor, które wspierają efektywność energetyczną całego domu. Dachówki swissporTON nie tylko charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi, wyjątkową trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, ale także optymalnymi właściwościami termicznymi.

Specjalna struktura materiału pozwala na akumulację ciepła w ciągu dnia i jego stopniowe oddawanie w godzinach nocnych, co przyczynia się do stabilizacji temperatury na poddaszu. Dodatkowo połać dachu wykonana z dachówek swissporTON ma również możliwość szczelnej i estetycznej integracji z bezkonkurencyjnym pod względem estetyki i wydajności systemem fotowoltaicznym zastępującym fragment dachu. swissporTON jest kolejną w gamie swisspor marką oferującą energooszczędne pokrycie, obok rozwiązań systemowych na dachy płaskie, na przykład tworzących dachy funkcyjne czy zielone.

swissporTON: dachówka ceramiczna SIMPLAmat. pr.swissporTON: dachówka ceramiczna SIMPLA

Efektywnie działający system swisspor

Marka swisspor od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako dostawca kompleksowych rozwiązań termoizolacyjnych. Wprowadzenie linii swissporTON stanowi naturalny krok w kierunku oferowania pełnego spektrum produktów – od izolacji fundamentów (np. swissporXPS) i ścian (swissporEPS, styropiany warstwowe swissporLAMBDA), po zaawansowane systemy dachowe (izolacja w formie swissporPIR Alu i produkty w ofercie swissporTON).

Ta strategia przynosi wymierne korzyści dla inwestorów. Wszystkie produkty są ze sobą kompatybilne i zostały zaprojektowane z myślą o współpracy w ramach jednego systemu. Oznacza to eliminację problemów związanych z połączeniami różnych materiałów od różnych producentów, co często może prowadzić do powstawania mostków termicznych i obniżenia efektywności energetycznej.

Inwestycja w przyszłość

Wybór energooszczędnych rozwiązań budowlanych to inwestycja, która zwraca się już w pierwszych latach użytkowania budynku. Oszczędności na rachunkach za energię, wzrost wartości nieruchomości oraz poprawa komfortu życia to tylko niektóre z korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych technologii.

Dachówki swissporTON, między innymi SIMPLA, KODA czy KAPSTADT i KIOTO, jako część ekosystemu produktów swisspor, reprezentują nowe podejście do budownictwa – takie, które łączy sprawdzone rozwiązania z innowacyjnymi technologiami. To odpowiedź na potrzeby współczesnych inwestorów, którzy poszukują nie tylko funkcjonalności, ale także długoterminowej efektywności ekonomicznej i ekologicznej.

swissporTON: dachówka cementowa KAPSTADTmat. pr.swissporTON: dachówka cementowa KAPSTADT

Budowanie świadomie

W erze zmieniającego się klimatu i rosnących kosztów energii, świadome budowanie staje się naglącą potrzebą. Każda decyzja dotycząca wyboru materiałów budowlanych powinna być poprzedzona analizą jej długoterminowych konsekwencji – zarówno dla portfela inwestora, jak i dla środowiska naturalnego.

Kompleksowe rozwiązania energooszczędne, takie jak te oferowane przez Grupę swisspor wraz z nową marką swissporTON, pokazują, że nie trzeba wybierać między komfortem a odpowiedzialnością ekologiczną. Nowoczesne technologie pozwalają na osiągnięcie obu celów jednocześnie, tworząc domy, które są nie tylko piękne i funkcjonalne, ale także przyjazne dla środowiska i portfela swoich właścicieli.

Przyszłość budownictwa należy do rozwiązań inteligentnych, zrównoważonych i energooszczędnych. Marka swissporTON, jako najnowsza w portfolio swisspor, reprezentuje właśnie taki kierunek rozwoju – ku budynkom, które służą ludziom, nie szkodząc przy tym planecie.

***

swissporTON to nowa europejska marka dachówek ceramicznych, cementowych i akcesoriów na dachy skośne w ramach marki parasolowej swisspor, która wchodzi w skład Grupy swisspor, czołowego na kontynencie producenta energooszczędnych materiałów budowlanych wysokiej jakości. swissporTON zastępuje cenioną markę CREATON dla systemów dachowych wytwarzanych przez blisko trzy dekady przez CREATON Polska i CREATON South-East Europe w pięciu nowoczesnych zakładach zlokalizowanych na terenie Polski oraz Węgier. Wszystkie dachówki ceramiczne w ofercie objęte są jedną z najdłuższych na rynku gwarancji, udzielaną zgodnie z obowiązującymi warunkami na okres do 50 lat. swissporTON reprezentuje przyszłość budownictwa, łącząc tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszymi technologiami, odpowiadając na potrzeby współczesnej architektury i rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Materiał przygotowany przez swissporTON.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Poradnik budowlany; s. 47

