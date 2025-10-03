Energooszczędne rozwiązania od fundamentów po dach. Nowa marka dachówek swissporTON

W dobie rosnących kosztów energii i zwiększającej się świadomości ekologicznej, budownictwo energooszczędne przestaje być luksusem, a staje się koniecznością.

Współcześni inwestorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które nie tylko zapewnią komfort mieszkania, ale także przyczynią się do redukcji rachunków za energię i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.

Kompleksowe podejście do efektywności energetycznej

Prawdziwie energooszczędny dom to nie przypadkowy zbiór ekologicznych technologii, lecz przemyślany system, w którym każdy element współpracuje z pozostałymi. Od izolacji fundamentów, przez ściany zewnętrzne, po pokrycie dachowe – wszystkie komponenty muszą tworzyć spójną całość, minimalizując straty ciepła i maksymalizując wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kluczem do sukcesu jest holistyczne planowanie, które uwzględnia nie tylko pojedyncze produkty, ale całą koncepcję budynku. Właściwe zaprojektowanie orientacji domu względem stron świata, dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii dachowych może przełożyć się na oszczędności rzędu 30-50% kosztów ogrzewania i chłodzenia.

Rewolucja w pokryciach dachowych

Jednym z najważniejszych elementów energooszczędnego domu jest dach. To właśnie przez tę część budynku ucieka ciepło zimą i przedostaje się nadmiar gorąca latem. Dlatego wybór odpowiedniego pokrycia dachowego ma istotne znaczenie dla całkowitej efektywności energetycznej budynku.

Wprowadzenie marki swissporTON dla dachówek ceramicznych SIMPLA, KODA, TITANIA oraz cementowych KAPSTADT, KIOTO i GÖTEBORG, oferowanych dotychczas pod marką CREATON, oznacza włączenie tych znanych i cenionych na rynku rozwiązań w imponujące portfolio nowoczesnych produktów marki swisspor, które wspierają efektywność energetyczną całego domu. Dachówki swissporTON nie tylko charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi, wyjątkową trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, ale także optymalnymi właściwościami termicznymi.

Specjalna struktura materiału pozwala na akumulację ciepła w ciągu dnia i jego stopniowe oddawanie w godzinach nocnych, co przyczynia się do stabilizacji temperatury na poddaszu. Dodatkowo połać dachu wykonana z dachówek swissporTON ma również możliwość szczelnej i estetycznej integracji z bezkonkurencyjnym pod względem estetyki i wydajności systemem fotowoltaicznym zastępującym fragment dachu. swissporTON jest kolejną w gamie swisspor marką oferującą energooszczędne pokrycie, obok rozwiązań systemowych na dachy płaskie, na przykład tworzących dachy funkcyjne czy zielone.